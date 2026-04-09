Temperaturas diminuem mais nesta sexta-feira (10): até quando atua a massa de ar frio?

Uma massa de ar frio já está atuando sobre o país e tem feito as temperaturas caírem de maneira considerável na região Sul. Conforme o frio avança pelo país, não se descarta a possibilidade de geadas pontuais. Mais informações: Ar frio chegou e temperaturas podem ficar próximas dos 0°C

Após a passagem de uma frente fria que causou tempestades significativas no Sul do país, uma massa de ar frio começou a atuar especialmente sobre o Rio Grande do Sul, fazendo as temperaturas caírem de maneira significativa.

As temperaturas mínimas cairam de cerca de 15°C nesta quarta-feira (8) para 10°C nesta quinta-feira em municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Algumas cidades já registraram mínimas de até 7°C, como é o caso de General Carneiro (PR).

Previsões indicam que as temperaturas devem continuar caindo ao longo dos próximos dias. Na região sul, as mínimas atingirão patamares muito baixos nesta sexta-feira (10), como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de temperaturas mínimas nesta sexta-feira de madrugada mostra que as temperaturas atingem valores muito baixos em toda a região Sul, com destaque para a região serrana.

As temperaturas mínimas na região Sul com destaque para Santa Catarina, estarão atingindo valores próximos dos 10°C, com alguns municípios registrando mínimas de até 6°C - especialmente na serra gaúcha e na serra catarinense.

Graças a essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu um aviso de risco leve de perda de plantações nesta sexta-feira (10), com temperaturas mínimas até 3ºC que podem ocasionar geadas pontuais.

Acontece que existe um desvio intrínseco dos modelos numéricos que pode chegar a 3 ou 4°C, geralmente ocorrendo de maneira pontual em municípios específicos, não se descarta a possibilidade de temperaturas baixas o suficiente para ocasionar GEADAS, especialmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

Massa de ar frio avança pelo Sudeste

Além do frio que já está sendo registrado sobre a região Sul e se intensificará até a sexta-feira, a massa de ar frio também já está fazendo as temperaturas ficarem mais amenas no Mato Grosso do Sul e em São Paulo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo de madrugada mostra que a massa de ar frio avançará de maneira expressiva pela região Sudeste ao longo deste final de semana.

Como é possível observar na imagem acima, entre o sábado (11) e o domingo (12), a massa de ar frio avançará também pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, fazendo as temperaturas caírem em praticamente toda a região Sudeste.

Ao longo do final de semana, temperaturas similarmente baixas serão registradas nos arredores da Serra da Mantiqueira - e também não se descarta a possibilidade de GEADAS PONTUAIS em alguns municípios dessa região.

Além do MS, alguns outros estados da região Centro-Oeste também podem registrar uma queda nas temperaturas, como o extremo sul do Mato Grosso e o sudeste de Goiás. Ainda assim, vale notar que não há previsão de frio intenso nestes estados, apenas um calor mais ameno que o normal.

Previsão de temperaturas mínimas no domingo de madrugada mostra que a maior parte da região Sudeste registrará temperaturas abaixo dos 20°C, com frio intenso na Serra da Mantiqueira.

Para não ser pego de surpresa pelo frio nos próximos dias, sempre consulte as previsões de temperaturas mínimas e máximas específicas para a sua cidade. Ao longo do outono, a tendência é de que massas de ar frio mais intensas avancem pelo país, fazendo as temperaturas caírem cada vez mais, até a chegada do inverno.