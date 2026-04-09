Temperaturas diminuem mais nesta sexta-feira (10): até quando atua a massa de ar frio?
Uma massa de ar frio já está atuando sobre o país e tem feito as temperaturas caírem de maneira considerável na região Sul. Conforme o frio avança pelo país, não se descarta a possibilidade de geadas pontuais.
- Mais informações: Ar frio chegou e temperaturas podem ficar próximas dos 0°C
Após a passagem de uma frente fria que causou tempestades significativas no Sul do país, uma massa de ar frio começou a atuar especialmente sobre o Rio Grande do Sul, fazendo as temperaturas caírem de maneira significativa.
Previsões indicam que as temperaturas devem continuar caindo ao longo dos próximos dias. Na região sul, as mínimas atingirão patamares muito baixos nesta sexta-feira (10), como é possível observar na imagem abaixo.
As temperaturas mínimas na região Sul com destaque para Santa Catarina, estarão atingindo valores próximos dos 10°C, com alguns municípios registrando mínimas de até 6°C - especialmente na serra gaúcha e na serra catarinense.
Acontece que existe um desvio intrínseco dos modelos numéricos que pode chegar a 3 ou 4°C, geralmente ocorrendo de maneira pontual em municípios específicos, não se descarta a possibilidade de temperaturas baixas o suficiente para ocasionar GEADAS, especialmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.
Massa de ar frio avança pelo Sudeste
Além do frio que já está sendo registrado sobre a região Sul e se intensificará até a sexta-feira, a massa de ar frio também já está fazendo as temperaturas ficarem mais amenas no Mato Grosso do Sul e em São Paulo.
Como é possível observar na imagem acima, entre o sábado (11) e o domingo (12), a massa de ar frio avançará também pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, fazendo as temperaturas caírem em praticamente toda a região Sudeste.
Além do MS, alguns outros estados da região Centro-Oeste também podem registrar uma queda nas temperaturas, como o extremo sul do Mato Grosso e o sudeste de Goiás. Ainda assim, vale notar que não há previsão de frio intenso nestes estados, apenas um calor mais ameno que o normal.
Para não ser pego de surpresa pelo frio nos próximos dias, sempre consulte as previsões de temperaturas mínimas e máximas específicas para a sua cidade. Ao longo do outono, a tendência é de que massas de ar frio mais intensas avancem pelo país, fazendo as temperaturas caírem cada vez mais, até a chegada do inverno.
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