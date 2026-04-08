Ar frio chegou e avança nas próximas horas: temperaturas podem ficar próximas dos 0°C

Após a passagem de uma frente fria, as temperaturas começaram a cair no país devido ao avanço de uma massa de ar frio intensa. Não se descarta a possibilidade de geadas pontuais no Sul e no Sudeste. Mais informações: Super El Niño pode se formar até outubro

Um ciclone se configurou entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, e ao longo desta quarta-feira (8) se afastará em direção ao oceano. No entanto, sua frente fria continua atuando sobre o Brasil e causando tempestades.

Após a passagem do sistema, no entanto, o destaque fica para uma massa de ar frio, que já começou a atuar no país e está fazendo as temperaturas caírem na região Sul. O sistema trará um frio significativo para o centro-sul do país, trazendo inclusive risco de geadas pontuais.

Massa de ar frio avança pelo Brasil

Nesta quarta-feira, diversas cidades do Rio Grande do Sul já registraram mínimas próximas aos 16°C, incluindo Caçapava do Sul, Canguçu e Pinheiro Machado. Ao longo dos próximos dias, as temperaturas continuarão caindo na região Sul.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira de madrugada mostra que a maior parte da região Sul registrará temperaturas abaixo dos 20°C, com alguns municípios abaixo dos 10°C.

Como é possível observar na figura acima, até a sexta-feira (10) as temperaturas mínimas na região Sul estarão majoritariamente abaixo dos 20°C, com alguns municípios registrando mínimas abaixo dos 10°C - especialmente na serra gaúcha e na serra catarinense, onde modelos indicam mínimas entre 6°C e 7°C.

Descontando um possível desvio do modelo de 3 a 4°C, que geralmente ocorre de maneira pontual em municípios específicos, não se descarta a possibilidade de temperaturas baixas o suficiente para ocasionar GEADAS PONTUAIS nas serras.

Com a intensidade dessa massa de ar frio, portanto, não se descarta a possibilidade de que algumas cidades pontuais, especialmente na região serrana do Sul, registrem temperaturas próximas dos 0°C ao longo dos próximos dias.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na quinta-feira de manhã (esquerda) e domingo de madrugada (direita) ilustra o avanço da massa de ar frio pelo Sul e Sudeste do país.

Além disso, outros estados além da região Sul sentirão a influência da massa de ar frio. Entre a sexta-feira (10), o sábado (11) e o domingo (12), a massa de ar frio avançará também pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, fazendo as temperaturas caírem em praticamente toda a região Sudeste. Isso pode ser observado na imagem acima.

Ao longo do final de semana, temperaturas similarmente baixas serão registradas nos arredores da Serra da Mantiqueira - e também não se descarta a possibilidade de GEADAS PONTUAIS em alguns municípios dessa região serrana.

Alguns estados da região Centro-Oeste também podem registrar uma pequena queda nas temperaturas, especialmente o Mato Grosso do Sul. Além disso, o extremo sul do Mato Grosso, o sul e o leste de Goiás também registrarão temperaturas mais amenas.

Previsão de temperaturas mínimas no domingo de madrugada mostra que a maior parte da região Sudeste registrará temperaturas abaixo dos 20°C, com frio intenso na Serra da Mantiqueira.

Como resultado disso, a semana será marcada por um clima mais frio do que o normal no centro-sul brasileiro. Isso traz, finalmente, condições mais características do outono para o país - já que estamos, finalmente, começando a observar a chegada do frio típico desta estação ao Brasil.