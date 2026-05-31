Esta capela, única no mundo, está coberta de conchas: veja onde a pode encontrar

Na ilha galega de La Toja, em Pontevedra, Espanha, a Capela de San Caralampio é uma joia arquitetônica singular. Revestida com conchas de vieira que brilham à luz do sol, reflete o requinte e a beleza natural do seu meio envolvente.

A Capela de San Caralampio, aninhada no meio de uma exuberante vegetação.

Aurélie Thépaut Meteored França 31/05/2026 15:13 5 min

A ilha de La Toja, também conhecida pelo seu nome galego, Illa da Toxa, situa-se no estuário do rio Arousa, bem no coração da região das Rías Baixas. Esta zona é um dos locais mais emblemáticos e cativantes da Galiza, famosa pelas suas paisagens exuberantes, biodiversidade, história e tradições culturais.

Esta pequena ilha, com pouco mais de um quilómetro de comprimento, parece emergir suavemente do mar, rodeada por águas calmas e cristalinas, pântanos, pinhais centenários e flora nativa que resistiu ao teste do tempo.

Uma verdadeira joia da ilha, a Capela de La Toja é um local de culto histórico que embeleza a paisagem galega desde o século XII. No entanto, só na década de 1950 é que foi completamente revestida de conchas marinhas; conchas cujas cristas nacaradas projetam um brilho iridescente em tons branco-rosados.

Construída sob a direção do arquiteto ourense Daniel Vázquez-Gulías, a estrutura ergue-se sobre uma antiga mina de sal. A fachada que alberga o altar está virada a sul, deixando as suas paredes constantemente expostas à chuva: um ataque contínuo que provoca humidade e deterioração estrutural.

A concha da vieira: um isolante natural

Perante este desafio, o Marquês de Riestra (Raimundo Riestra Calderón II) recorreu à experiência de um artesão da cidade vizinha de O Grove: Anselmo Millán. O artesão revelou que, tradicionalmente, as conchas de vieira eram utilizadas nas casas como isolante natural para proteger contra a humidade do mar.

O Marquês achou a ideia genial e encomendou ao artesão que revestisse a fachada com conchas. Ficou tão satisfeito com o resultado que ordenou que toda a capela fosse coberta com elas. Hoje, a capela continua a ser um símbolo poderoso que destaca tanto o engenho dos artesãos locais como os tesouros naturais da ilha.

A concha da vieira é utilizada como isolante natural.

Mas não é tudo. Para além da sua função protetora, a concha da vieira possui um imenso significado no imaginário coletivo da Galiza. Este molusco bivalve, extremamente comum na região, é o símbolo por excelência do Caminho de Santiago, sendo o seu emblema mais universal e representativo. Hoje, continua a ser parte integrante do equipamento habitual do peregrino desde o início da viagem.

As propriedades curativas do molusco

A concha da vieira está ligada a diversas lendas que lhe atribuem propriedades curativas; a mais notável é a história que envolve o próprio apóstolo São Tiago. Esta história conta que o santo, depois de chegar a Compostela, pediu uma concha, muito semelhante às que os peregrinos transportavam, para curar uma doença na garganta.

A partir deste momento, os peregrinos medievais começaram a costurar conchas de vieira nos seus mantos e chapéus, prestando assim homenagem ao famoso apóstolo. A concha tinha também uma função prática, servindo de recipiente para água potável ou para pedir esmola durante a árdua viagem.

As conchas de vieira simbolizam a pureza, a boa sorte, a ressurreição e os princípios divinos. Diversas lendas sobre os seus poderes benéficos sugerem que as relíquias de São Tiago foram transportadas para Compostela protegidas dentro dessas mesmas conchas.

Como resultado, a capela que se ergue majestosamente na ilha de La Toja, situada a cerca de trinta quilómetros a sul de Santiago de Compostela, tornou-se uma paragem essencial para viajantes e peregrinos de todo o mundo.

As águas termais de La Toja

Embora seja popularmente conhecida como a “Capela das Conchas”, a capela da ilha de La Toja é dedicada oficialmente a São Caralampio (São Charalambos) desde a sua fundação no século XII. É o santo padroeiro das doenças de pele e está indissociavelmente ligado à ilha, cujas terras são ricas em águas doces com propriedades terapêuticas únicas.

Para além do poder curativo das suas águas, a própria ilha funciona como um santuário natural para a saúde e o bem-estar. Temperaturas amenas durante todo o ano, ar marinho rico em iodo e um silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros ou pelo murmúrio das ondas criam um cenário ideal para o autocuidado e o relaxamento.

Referência da notícia

Noelann Bourgade, May 12, 2026. "In Spain, This One-of-a-Kind Chapel Is Covered in Scallop Shells"

