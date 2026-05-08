Temperaturas despencam no Sudeste: mais frio e chuva neste fim de semana

Frente fria avança e leva chuva para parte do Sudeste neste fim de semana e, na sua retaguarda, uma forte massa de ar frio vai ingressar derrubando as temperaturas, especialmente em São Paulo, onde as mínimas ficam abaixo dos 10°C. Mais previsão: Ar polar chegou com força: veja a lista de estados que terão queda brusca na temperatura

Um ciclone “bomba” (com rápida intensificação e queda acentuada da pressão atmosférica em seu interior) está atuando sobre o oceano Atlântico, próximo à costa da Argentina, mas ele não terá influência direta sobre o Brasil e não vai passar sobre nenhum estado do país.

Contudo, a sua frente fria associada vai avançar pela Região Sudeste do Brasil neste fim de semana, levando chuvas e risco de temporais isolados, principalmente para o estado de São Paulo. Na capital paulista, o potencial para chuvas é maior no Feriado de Dia das Mães (10).

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Os volumes de chuva mais significativos variam entre 40 e 60 mm, na faixa sul de São Paulo; mas pontualmente, podem ficar um pouco acima disto.

Além disso, o frio vai chegar com força, com temperaturas mínimas em torno dos 10°C no fim de semana em algumas áreas de São Paulo. No início da próxima semana, o frio se intensifica, com mínimas de 5°C no sul paulista.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria leva chuvas ao Sudeste no fim de semana

A partir do fim de semana, o sistema frontal passa a influenciar o tempo em parte da Região Sudeste do Brasil.

Ao longo do sábado (9) teremos céu com muitas nuvens e chuvas moderadas na porção sul de São Paulo, com chuvas mais fortes nas regiões próximas ao Paraná, especialmente nas sub-regiões de Presidente Prudente e de Marília. As demais áreas do Sudeste terão poucas nuvens e tempo estável.

No fim de semana, o potencial para chuvas e temporais isolados é maior em São Paulo, com volumes chegando em torno dos 70 mm em áreas do sul do estado.

No decorrer do Domingo (10) de Dia das Mães chove de forma moderada em todo o estado de São Paulo, e com risco de pancadas pontualmente fortes e trovoadas isoladas, especialmente na faixa sul e no leste.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (9) às 12h à esquerda e domingo (10) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite, ainda chove em áreas do Vale do Paraíba e da Região Metropolitana de São Paulo; a capital paulista terá muitas nuvens com pancada de chuva à tarde e temporal à noite. O estado do Rio de Janeiro já deve começar a receber chuvas fracas também na noite do domingo.

Os maiores acumulados de precipitação entre hoje (8) e o fim do domingo (10) serão registrados na faixa sul de São Paulo, onde variam entre 30 e 60 mm, podendo pontualmente chegar em torno dos 70 mm, como por exemplo na região de Apiaí (71,9 mm) e Iporanga (73 mm).

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (8) e a noite (23h) do domingo (10), segundo o modelo europeu ECMWF.

A próxima semana começa com chuvas mais concentradas no leste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A frente fria deve favorecer a formação de nebulosidade e de pancadas de chuvas isoladas nestas áreas. Mas na terça-feira (12) o tempo volta a ficar firme no Sudeste.

Massa de ar frio ingressa após a frente fria

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar frio de origem polar será impulsionada para a Região Sudeste do país, deixando as noites e madrugadas frias a partir do domingo (10), especialmente em São Paulo.

A partir do domingo (10), o frio toma conta de São Paulo, do sul de Minas Gerais e das áreas elevadas do Rio de Janeiro, com mínimas abaixo dos 10 °C no sul paulista.

O Feriado de Dia das Mães (10) já começa a ter temperaturas mais baixas, com máximas à tarde não passando dos 17°C na porção centro-sul de São Paulo e chegando em torno dos 11°C no sul da mesorregião de Itapetininga.

À noite ainda fará friozinho, com temperaturas variando entre 10°C e 18°C em praticamente todo o estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a tarde (15h) do domingo (10), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nas capitais, as mínimas e máximas do domingo (10) serão de: São Paulo: 13°C/19°C; Rio de Janeiro: 21°C/27°C; Belo Horizonte: 16°C/28°C.

Mas é na segunda-feira (11) que o frio mais intenso se estabelece. A manhã será gelada, com mínimas não ultrapassando os 16°C em São Paulo, no sul de Minas Gerais e nas áreas mais elevadas do Rio de Janeiro.

E elas ficam entre 6°C - 9°C nas sub-regiões de Presidente Prudente e de Marília e na mesorregião de Itapetininga, mas podendo cair para 5°C no sul da mesorregião de Itapetininga, como por exemplo, em Ribeirão Branco (5°C).

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para a segunda-feira (11) de manhã (6h), segundo o modelo europeu ECMWF.

O sul de Minas Gerais e a Região Serrana do Rio de Janeiro terão mínimas em torno de 11°C - 12°C.

Nas capitais, as temperaturas mínimas e máximas da segunda-feira (11) serão de: São Paulo: 12°C/20°C; Rio de Janeiro: 20°C/22°C; Belo Horizonte: 16°C/27°C.