Frente fria ainda traz alertas de tempestade e volumes de até 200 mm em 5 estados; confira

A previsão mostra que a frente fria segue atuando sobre o Brasil e ainda traz alertas para tempestades e grandes acumulados de chuva para 5 estados. Os volumes se aproximam de 200 mm nos próximos dias. Veja também: Frente fria e ar polar estão confirmados para o Sudeste: frio promete ser intenso; confira

Uma frente fria está se deslocando pelo Brasil desde a última quinta-feira (7). O sistema causou alguns transtornos, como queda de árvores e danos em estruturas de turbinas eólicas em Santana do Livramento/RS, devido às fortes rajadas de vento registradas.

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Neste momento, a frente fria encontra-se sobre Santa Catarina, Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul e sul do Mato Grosso do Sul, onde o tempo permanece com presença de nuvens carregadas e registro de chuvas. A seguir, acompanhe mais informações sobre o avanço deste sistema.

Sexta-feira: chuvas atuam em SP, SC, PR e MS

Na tarde e noite desta sexta-feira (8), as chuvas vão atuar nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. No entanto, alguns deles encontram-se sob alerta meteorológico, com exceção de São Paulo. Nos demais estados, há risco de chuvas intensas e tempestades ao longo desta tarde.

As chuvas se concentram no sul do Mato Grosso do Sul, na faixa entre o noroeste e o sul do Paraná e no leste catarinense. O modelo indica possibilidade de descargas elétricas e trovoadas em toda essa faixa.

Precipitação prevista para a noite de sexta-feira (8).

Em São Paulo, as chuvas ocorrem de forma irregular sobre o sul do estado e próximo à divisa com o Mato Grosso do Sul. Em Presidente Prudente/SP, por exemplo, há possibilidade de chuvas intensas, enquanto nas demais localidades paulistas o cenário é de céu encoberto e chuvas pontuais, principalmente na porção do extremo sul.

Sábado e domingo: tempestades afetam 5 estados no centro-sul

O sábado (9) começa sob intensa camada de nuvens carregadas na parte leste e norte de Santa Catarina, em todo o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e boa parte do Mato Grosso. Há previsão de chuva com forte intensidade e alerta de tempestade já pela manhã em áreas pontuais dos estados paranaense, paulista e sul-mato-grossense.

Corredor de umidade atuando sobre o centro-sul do Brasil dando suporte a frente fria e mantendo as instabilidades na Região, de acordo com o modelo ECMWF.

As chuvas se prolongam para a tarde de sábado (9) e ganham intensidade, aumentando os riscos de transtornos em diversos municípios. Os acumulados elevados ocorrem devido ao suporte de um intenso corredor de umidade, que transporta ar úmido e reforça a atuação da frente fria.

Além disso, há alertas para tempestades acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas, rajadas de vento e até possibilidade de queda de granizo, mesmo que de pequeno porte. Entre o final da tarde e o início da noite, Mato Grosso do Sul e Paraná têm maiores chances de registrar problemas devido aos grandes volumes de chuva previstos para os dois estados.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde de sábado (9), de acordo com o modelo ECMWF.

Com a chegada do domingo (10), o cenário começa a mudar. As chuvas antes concentradas sobre Santa Catarina dão lugar a um tempo mais estável, embora ainda com muita nebulosidade. No Paraná, a atenção se volta para o leste do estado, inclusive em Curitiba/PR e Região Metropolitana, onde as chuvas permanecem desde a tarde de sábado (9).

Gradualmente, as chuvas diminuem e a frente fria volta a avançar para o Sudeste do Brasil, provocando chuvas fracas e moderadas no estado de São Paulo neste domingo (10), Dia das Mães. As pancadas também perdem intensidade no Mato Grosso do Sul, onde o sistema passa a atuar na porção leste.

Acumulados se aproximam de 200 mm

Até o final da noite de domingo (10), a frente fria terá deixado os estados da Região Sul e avançado por boa parte de São Paulo, onde o tempo ficará fechado e as chuvas concentradas no Vale do Paraíba, com baixo potencial para problemas.

Chuva acumulada até o final da noite de domingo (10). Volumes se aproximam de 200 mm no interior do MS com potencial para alagamentos e diversos transtornos nas plantações.

O maior acumulado de chuva até o final de domingo (10) deve ocorrer no interior do Mato Grosso do Sul, especialmente na região central do estado, com volumes de até 200 mm.

O Paraná também segue em atenção, pois, apesar dos volumes menores, ainda há potencial para prejuízos. No noroeste paranaense, os acumulados podem superar os 100 mm, cenário que também se estende para as regiões central e leste.

O litoral norte de Santa Catarina poderá ser surpreendido com chuvas na casa dos 100 mm nas próximas 72 horas, o mesmo sendo esperado para o extremo sul de São Paulo. Já no oeste paulista, os acumulados chegam aos 60 mm, distribuídos ao longo dos dias. Não se engane: haverá momentos de chuva intensa na região.