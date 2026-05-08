Vento forte provoca arremetida de avião em Santa Maria e deixa rastro de destruição no interior do RS; veja imagens

Autoridades contabilizam os prejuízos causados por um sistema de baixa pressão que trouxe ventania, granizo e destruição para diversos municípios da fronteira oeste gaúcha nesta semana.

Parque eólico Cerro Chato registrou queda de aerogerador gigante devido às rajadas de vento na fronteira oeste gaúcha. Foto: Matias Moura/Jornal A Plateia

O Rio Grande do Sul enfrentou uma quinta-feira (7) marcada por condições meteorológicas extremas, com rajadas de vento que atingiram a marca de 100 km/h. O fenômeno causou destruição na Fronteira Oeste e na região central, mobilizando equipes da Defesa Civil e autoridades municipais.

O aviso de tempestades, incluindo risco de granizo, permaneceu ativo durante grande parte do dia, impactando diretamente o cotidiano da população gaúcha. Santana do Livramento e Santa Maria foram os municípios que registraram os incidentes mais graves relacionados à força da natureza.

Danos estruturais e emergência em Santana do Livramento

Em Santana do Livramento, a violência dos ventos derrubou a turbina de um aerogerador no Parque Eólico Cerro Chato, localizado na fronteira com o Uruguai. Imagens registradas no local mostram a enorme estrutura metálica completamente tombada sobre o solo, embora não existam relatos de feridos no incidente.

Vendaval provoca queda de turbina de aerogerador em SantAna do Livramento



️Rajadas de vento com velocidade superior a 130 km/h atingiram a cidade



Matias Moura/A Plateia pic.twitter.com/BcCCPh6xrD Correio do Povo (@correio_dopovo) May 7, 2026

A cidade também sofreu sérios impactos, com a rodoviária municipal sendo parcialmente destruída após o destelhamento do setor de passagens. Devido aos riscos estruturais, o terminal precisou ser desativado temporariamente, transferindo as operações de embarque para a garagem de uma empresa privada.

Clima tempo alerta que a partir desta quinta-feira (7), vão acontecer temporais, chuva de granizo e ventos de até 90 km/h em algumas regiões do Rio Grande do Sul.#Brasil #Brazil pic.twitter.com/QHFlciy6GH — Hugo Borges (@hbj_r77032) May 7, 2026

A queda de vegetação bloqueou o acesso principal ao município pela rodovia BR-158, enquanto postes e árvores caídos deixaram a cidade inteira sem energia elétrica. Diante do cenário de caos, a prefeitura decretou Situação de Emergência Nível II em todo o território municipal pelo prazo de 120 dias, para acelerar as respostas governamentais e permitir a contratação de serviços emergenciais para socorrer as cerca de 50 ocorrências.

Incidentes na aviação e alagamentos no extremo sul

O setor aéreo também registrou transtornos significativos devido à instabilidade atmosférica, resultando em uma arremetida preventiva no aeroporto de Santa Maria. Um voo proveniente de Porto Alegre, com 51 passageiros a bordo, encontrou condições adversas conhecidas tecnicamente como wind shear durante o procedimento de descida.

Piloto da Azul decide arremeter em Santa Maria para garantir segurança de 51 passageiros. Foto: Portal Rafael Menezes

Mesmo após a aeronave tocar a pista, o piloto optou por ganhar potência e retornar à capital gaúcha. O superintendente do aeroporto local explicou que a manobra seguiu os protocolos de segurança estabelecidos para ventos fortes do quadrante norte.Os passageiros afetados pelo cancelamento do trecho de retorno receberam assistência e foram reacomodados em ônibus para completar a viagem até o destino.

Simultaneamente, o extremo sul do estado sofreu com chuvas intensas que acumularam 76,6 mm em apenas 12 horas no município de Santa Vitória do Palmar. Diversos bairros registraram pontos de alagamento que invadiram residências, embora o prefeito André Nicoletti tenha confirmado que nenhuma família precisou ser removida de casa.

Referências da notícia

Alagamentos atingem bairros de Santa Vitória do Palmar após chuva intensa. 8 de maio, 2026.

Turbina de parque eólico cai durante vendaval na fronteira entre Brasil e Uruguai. 7 de maio, 2026.

Piloto arremete pouso em Santa Maria durante ventania e voo retorna a Porto Alegre. 7 de maio, 2026.