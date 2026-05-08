Ar frio intenso pode provocar precipitação invernal; confira a partir de quando
Uma massa de ar frio muito intensa já começou a avançar pelo Brasil nesta sexta-feira. O sistema atingirá grande parte do país ao longo do final de semana, formando temperaturas abaixo de zero, geadas severas e até mesmo neve.
Nesta sexta-feira (8), uma massa de ar frio intensa já está avançando pelo Brasil após a passagem de uma frente fria com chuvas significativas. Até o final do dia, o sistema terá avançando por Santa Catarina, sul e oeste do Paraná, e grande parte do Mato Grosso do Sul, fazendo as temperaturas caírem consideravelmente.
Essa massa de ar frio trará o primeiro episódio de friagem de 2026, fazendo as temperaturas caírem no Norte do país (Rondônia, Acre e sul do Amazonas), onde alguns municípios podem registrar mínimas de até 15°C. Essa temperatura é muito baixa se comparada ao que é normalmente registrado na região.
Mas o maior destaque fica para o centro-sul do país, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As temperaturas mínimas nestes estados ficam abaixo dos 10°C na segunda-feira (11), dia onde o frio chega ao seu pico máximo.
Em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, mínimas próximas dos 4°C também podem ser registradas em alguns municípios, dando origem a geadas pontuais. Vale notar, no entanto, que esses estados não serão atingidos pelo frio de maneira tão intensa quanto a região Sul.
Precipitação invernal atinge a região Sul
Conforme essa massa de ar frio avança pelo Brasil ao longo deste final de semana, junto à passagem da frente fria, haverá uma breve janela de condições meteorológicas onde instabilidade atmosférica considerável estará presente ao mesmo tempo que o ar frio. Isso pode ocasionar a formação de chuva em uma atmosfera extremamente fria.
Sob estas condições, há possibilidade de formação de precipitação invernal, como ilustrado na imagem conceitual acima. Isso inclui chuva congelante (que congela ao tocar o solo frio), chuva congelada (que congela ao cair pela atmosfera fria) ou neve (que já se forma sob condições extremamente frias), especialmente nos municípios da serra gaúcha e catarinense.
Previsões indicam que há chances para este tipo de precipitação se formar entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina durante a noite do sábado (9) e a madrugada do domingo (10). Modelos numéricos já mostram a ocorrência de neve nos arredores de São Joaquim (SC) e Bom Jardim da Serra (SC).
Para não ser pego de surpresa pelo frio severo que atingirá o país ao longo dos próximos dias, não deixe ainda de conferir as previsões de chuva e temperatura específicas para o seu município, disponíveis aqui no portal.
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