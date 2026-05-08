Ar frio intenso pode provocar precipitação invernal; confira a partir de quando

Uma massa de ar frio muito intensa já começou a avançar pelo Brasil nesta sexta-feira. O sistema atingirá grande parte do país ao longo do final de semana, formando temperaturas abaixo de zero, geadas severas e até mesmo neve. Mais informações: Ciclone Bomba pode afetar o Brasil nos próximos dias; saiba o que esperar

Nesta sexta-feira (8), uma massa de ar frio intensa já está avançando pelo Brasil após a passagem de uma frente fria com chuvas significativas. Até o final do dia, o sistema terá avançando por Santa Catarina, sul e oeste do Paraná, e grande parte do Mato Grosso do Sul, fazendo as temperaturas caírem consideravelmente.

Ao longo do final de semana, a massa de ar frio avançará também por São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, sul de Goiás, grande parte do Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, fazendo as temperaturas caírem em MAIS DA METADE DO PAÍS.

Essa massa de ar frio trará o primeiro episódio de friagem de 2026, fazendo as temperaturas caírem no Norte do país (Rondônia, Acre e sul do Amazonas), onde alguns municípios podem registrar mínimas de até 15°C. Essa temperatura é muito baixa se comparada ao que é normalmente registrado na região.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira durante a madrugada e a manhã mostra que o centro-sul do país registrará temperaturas de até -2°C, com ocorrência de geadas fortes.

Mas o maior destaque fica para o centro-sul do país, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As temperaturas mínimas nestes estados ficam abaixo dos 10°C na segunda-feira (11), dia onde o frio chega ao seu pico máximo.

Há risco de GEADAS GENERALIZADAS em toda a região Sul. Modelos numéricos indicam temperaturas mínimas negativas, de até -2°C na região serrana de RS e SC. Devido aos desvios inerentes do modelo, não se descarta a possibilidade de temperaturas ainda menores, chegando a até -5°C.

Em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, mínimas próximas dos 4°C também podem ser registradas em alguns municípios, dando origem a geadas pontuais. Vale notar, no entanto, que esses estados não serão atingidos pelo frio de maneira tão intensa quanto a região Sul.

Precipitação invernal atinge a região Sul

Conforme essa massa de ar frio avança pelo Brasil ao longo deste final de semana, junto à passagem da frente fria, haverá uma breve janela de condições meteorológicas onde instabilidade atmosférica considerável estará presente ao mesmo tempo que o ar frio. Isso pode ocasionar a formação de chuva em uma atmosfera extremamente fria.

Imagem ilustrativa do modelo conceitual para formação de precipitação invernal como chuva congelante, chuva congelada e neve (imagem: INPE / CPTEC / NOAA / Bruno Capucin)

Sob estas condições, há possibilidade de formação de precipitação invernal, como ilustrado na imagem conceitual acima. Isso inclui chuva congelante (que congela ao tocar o solo frio), chuva congelada (que congela ao cair pela atmosfera fria) ou neve (que já se forma sob condições extremamente frias), especialmente nos municípios da serra gaúcha e catarinense.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Previsões indicam que há chances para este tipo de precipitação se formar entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina durante a noite do sábado (9) e a madrugada do domingo (10). Modelos numéricos já mostram a ocorrência de neve nos arredores de São Joaquim (SC) e Bom Jardim da Serra (SC).

Previsão de neve acumulada ao longo do final de semana na região da serra catarinense (municípios ao redor de São Joaquim) corrobora a ocorrência de neve em municípios pontuais.

Para não ser pego de surpresa pelo frio severo que atingirá o país ao longo dos próximos dias, não deixe ainda de conferir as previsões de chuva e temperatura específicas para o seu município, disponíveis aqui no portal.