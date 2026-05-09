Temperaturas abaixo de 0°C e ar polar acendem alerta de geada generalizada; veja onde

Ar polar derruba as temperaturas no centro-sul do Brasil e aumenta o risco de geada no Sul, com mínimas abaixo de 0°C nas serras gaúcha e catarinense e frio avançando para outras regiões nesta semana.

Modelo indica avanço intenso do ar polar sobre o centro-sul da América do Sul, com temperaturas abaixo do padrão entre 11 e 12 de maio.

O ar polar chegou com força ao Brasil e deve provocar as menores temperaturas do ano em parte do centro-sul nos próximos dias. Entre domingo e segunda-feira, áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem registrar marcas abaixo de 0°C, com risco de geada em vários pontos da Região Sul.

Previsão de temperatura para a manhã de segunda-feira indica frio intenso no Sul, com marcas baixas no RS, SC e PR após o avanço do ar polar.

A queda de temperatura vem depois da passagem de uma frente fria que provocou chuva, vento forte e temporais. Agora, com o avanço da massa de ar frio, o tempo começa a limpar em parte do Sul, favorecendo madrugadas geladas, perda rápida de calor na superfície e formação de geada em áreas rurais.

Frio mais intenso fica concentrado nas serras do Sul

O frio mais forte deve atingir primeiro o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, especialmente nas áreas de maior altitude. Nas serras gaúcha e catarinense, as mínimas podem ficar abaixo de 0°C entre a madrugada e o amanhecer, com valores ainda menores em baixadas, vales e pontos de relevo mais elevado.

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A geada se forma quando o ar frio, o céu mais limpo e o vento fraco favorecem o resfriamento intenso da superfície. Por isso, mesmo cidades que não registrarem temperatura negativa nos termômetros podem ter formação de gelo sobre plantas, pastagens, telhados e veículos em áreas mais expostas.

Geada pode atingir áreas agrícolas e baixadas

O risco de geada é maior nos três estados do Sul, mas não ocorre da mesma forma em todos os municípios. A tendência é de ocorrência mais ampla em áreas de serra, planalto e baixadas, onde o ar frio se acumula com mais facilidade durante a madrugada.

Os pontos de maior atenção são:

Serra gaúcha e Campos de Cima da Serra, com chance de marcas negativas;

Planalto Sul de Santa Catarina, uma das áreas mais frias do país;

centro-sul e sul do Paraná, onde o frio ganha força no início da semana;

baixadas rurais do oeste catarinense e do norte gaúcho;

sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde também há risco localizado de geada.

Anomalia de temperatura mostra ar polar intenso sobre o centro-sul da América do Sul, com frio até 11°C abaixo da média em áreas do Brasil.

No campo, o alerta vale para lavouras mais sensíveis ao frio, hortaliças, mudas, pastagens e áreas recém-implantadas. Milho de segunda safra, feijão e cultivos de ciclo curto podem sentir mais o impacto se a geada ocorrer em fase vegetativa sensível ou em talhões já estressados por falta de umidade.

Ar polar avança além do Sul e muda a semana

Embora o risco principal de geada fique concentrado no Sul, o ar polar não deve parar nessa região. A massa fria avança pelo interior do país e derruba as temperaturas também em Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Rondônia e Acre.

Temperatura prevista para a manhã de segunda-feira mostra o ar polar avançando pelo interior do Brasil, com frio forte no Centro-Oeste, Sudeste e Norte.

Esse avanço pode provocar a primeira friagem mais forte do ano em áreas da Amazônia. No Centro-Oeste e no Sudeste, o frio será sentido principalmente ao amanhecer, com tardes ainda amenas em algumas áreas, mas bem menos quentes do que nos dias anteriores. Em Mato Grosso do Sul, as máximas também podem ficar muito abaixo do normal.

Para a população, a mudança exige atenção com idosos, crianças e pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Para o produtor rural, o ponto central é acompanhar as mínimas previstas em escala local, porque a geada costuma variar bastante dentro de uma mesma região, dependendo do relevo, umidade do solo e presença de vento.