Especialista explica quais são os 5 alimentos populares que consomem mais água e recursos

Esses alimentos "da moda" que associamos à saúde escondem um alto consumo de água e recursos, especialmente quando sua produção entra em conflito com a realidade climática.

O planeta depende do que colocamos em nossos pratos mais do que você imagina.

Como já comentamos diversas vezes, quem mede o impacto das mudanças climáticas apenas em graus ou eventos climáticos extremos está deixando de lado uma parte inconveniente da equação: o que colocamos em nossos pratos. A luta contra as mudanças climáticas é ótima até que ela afete nossos lanches.

Porque sim, existem alimentos que parecem saudáveis, inovadores ou até mesmo "responsáveis", mas cuja pegada hídrica e ambiental é surpreendentemente alta. Isso é um problema para a sua foto no Instagram? É sim.

Não se trata de demonizar a comida, mas de entender o contexto: muitos dos produtos que consumimos hoje sem pensar se tornaram tendências globais, e isso multiplica seu impacto. O que antes era consumo ocasional ou local agora é massivo, intensivo e, muitas vezes, insustentável.

Alimentos que consomem grandes quantidades de água e outros recursos

Aqui estão alguns deles que merecem, no mínimo, uma pausa antes de encher seu carrinho.

Abacate: o ouro verde com sede infinita

O abacate tornou-se um símbolo de alimentação saudável. Torradas, saladas, pokes, smoothies… está por toda parte, do momento em que você acorda até a hora de dormir. Mas seu sucesso tem um preço alto: produzir um quilo de abacates pode exigir cerca de 1.000 litros de água.

O estado de São Paulo é o líder da produção de abacate no Brasil.

Na Espanha, o cultivo de abacate expandiu-se particularmente em áreas como a região de Axarquía, em Málaga, e a Costa Tropical de Granada, onde o clima é favorável… mas a água certamente não é abundante. Aqui está o ponto crucial: não se trata apenas da quantidade de água que a cultura necessita, mas também da sua origem.

Essas regiões sofrem com secas recorrentes e dependem fortemente de reservatórios e aquíferos cada vez mais sobrecarregados. O aumento da área de cultivo de abacate gerou uma pressão crescente sobre esses recursos, a ponto de, por vezes, ter sido necessário restringir a irrigação ou recorrer a soluções de emergência, como a transferência de água ou a utilização de água de reuso.

Além disso, estamos falando de agricultura intensiva, orientada para o mercado, o que implica produção constante e não sazonal e, portanto, uma demanda contínua por água. O resultado: um alimento saudável no prato, mas com uma pegada hídrica que nem sempre corresponde à disponibilidade real de água na região.

E se você importar de outras regiões produtoras, como o Chile ou o México, que também enfrentam estresse hídrico, além de competir pela água necessária nesses locais, você também terá que levar em conta o custo do petróleo.

Morangos: o lado oculto da fruta perfeita

O consumo de morangos fora de época tem um impacto significativo. Em Espanha, a sua produção concentra-se sobretudo em Huelva, uma das maiores regiões produtoras da Europa.

O problema? Parte desta produção depende de aquíferos que abastecem áreas protegidas como Doñana, um ecossistema extremamente sensível. A extração intensiva de água para irrigação (aliada a períodos de seca) tem contribuído para a degradação das zonas úmidas e para a diminuição do nível do lençol freático.

Tremendo regalo fresas de Huelva España pic.twitter.com/qjyNQh0Zoc — Rocco Remo Flacco (@roccoremo) March 25, 2024

A isso se soma um modelo de produção muito exigente: cultivo sob plástico, alto consumo de água, fertilizantes e um sistema logístico que permite a disponibilidade de morangos praticamente o ano todo. Porque sim, esse é o verdadeiro ponto crítico: normalizamos o consumo de morangos a qualquer momento, quando sua temporada natural é muito mais limitada.

E ainda há o desperdício. Os morangos têm uma vida útil muito curta, são sensíveis ao transporte e a amassados, o que significa que uma parcela significativa acaba no lixo. O resultado: estamos utilizando recursos hídricos em áreas vulneráveis para produzir um alimento que, em muitos casos, acaba no lixo.

Pistache: a nova obsessão crocante

Essa noz passou de um pequeno luxo consumido aos punhados a ingrediente principal de sorvetes, cremes, molhos, chocolates… e praticamente uma religião culinária.

O problema é que a produção de pistache também envolve um alto consumo de água (comparável ao de outras nozes exigentes em recursos hídricos), e seu cultivo se concentra em áreas com escassez de água, como a Califórnia ou algumas regiões do Oriente Médio.

A febre do pistache levou a um rápido aumento na produção, tornando-a menos sustentável.

E aqui está a parte desconfortável: não estamos comendo esses alimentos, estamos os evocando. Pistaches no café, iogurte, torrada, sobremesa… espere aí. Porque quando um alimento se torna onipresente, seu impacto deixa de ser anedótico.

Às vezes, não é apenas o consumo do alimento em si, mas o enorme aumento na produção para atender à demanda do consumidor em um curto período de tempo que torna o produto completamente insustentável.

Carne bovina: o clássico que ainda se mantém firme

Não se trata de uma tendência recente, mas o consumo continua elevado e, em muitos casos, está a aumentar, especialmente em certos formatos como hambúrgueres gourmet ou dietas ricas em proteínas.

A carne bovina é um dos alimentos com maior pegada hídrica, exigindo cerca de 15.000 litros de água por quilograma. Este valor é agravado pelas emissões de gases com efeito de estufa e pelo uso intensivo da terra.

Quinoa: de alimento local a pressão global

Durante séculos, a quinoa foi uma cultura sustentável, adaptada ao ambiente dos Andes. Mas sua popularidade internacional a transformou em um produto de exportação em massa.

Se você quer um prato tão completo quanto quinoa... opte por lentilhas com arroz. Mais sustentável, igualmente saudável e delicioso... mas com menos marketing.

Isso pressionou os recursos locais, alterou o uso da terra e, em alguns casos, dificultou o acesso das populações locais a esses recursos. É um exemplo claro de como um superalimento pode se tornar insustentável quando globalizado sem controle.

Produtos “eco” do outro lado do mundo: postura ecológica

Como alternativa, você pode comer lentilhas com arroz.

Cada vez mais consumidores optam por produtos orgânicos. Alguns acreditam erroneamente que são mais saudáveis ou contêm menos pesticidas; na verdade, não contêm menos pesticidas, apenas outros diferentes, e certamente não são mais saudáveis.

Acrescente a isso o fato de que esses produtos percorrem milhares de quilômetros para chegar às nossas mesas, embalados a vácuo em plástico.

Se você importa produtos "eco" do outro lado do mundo, eles deixam de ser verdadeiramente ecológicos. Você pode melhorar isso consumindo produtos da estação e priorizando os locais.

Um produto com o rótulo "orgânico" pode ter uma pegada de carbono elevada devido ao transporte. Em outras palavras, "orgânico" nem sempre significa "baixo impacto" se a origem não for levada em consideração. Se você deseja produtos verdadeiramente orgânicos, escolha produtos da estação e, sempre que possível, priorize os locais.

Comer melhor não significa comer perfeitamente (mas sim mais consciente)

O problema não é consumir esses alimentos, mas consumi-los sem contexto. A chave não é eliminá-los, mas recuperar algo que perdemos: o equilíbrio.

Varie a sua alimentação.

Priorize produtos locais e da estação.

Reduza o consumo impulsivo influenciado por tendências de 'influencers'.

Entenda que "saudável" não significa "sustentável".

Porque o impacto ambiental não é perceptível no prato... mas é no planeta. E cada decisão, por menor que pareça, contribui para o bem-estar.