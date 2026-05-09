Conheça a Roliúde Nordestina, cidade que é destaque no cinema nacional

Produções inspiradas pela paisagem do Cariri paraibano transformaram Cabaceiras em referência nacional do audiovisual, impulsionando o turismo, movimentando a economia local e fortalecendo a identidade cultural da cidade.

Cabaceiras é cenário de mais de 50 produções brasileiras, incluindo a série Cangaço Novo, cuja 2ª temporada estreou em abril. Crédito: Divulgação Metrópoles

O município de Cabaceiras, localizado no Cariri paraibano, consolidou-se ao longo das últimas décadas como um dos principais cenários do audiovisual brasileiro. Conhecida pelas paisagens áridas, formações rochosas e construções que preservam características históricas do sertão nordestino, a cidade passou a atrair cineastas e produtores interessados em utilizar a região como pano de fundo para filmes e séries de alcance nacional.

O ponto de transformação da cidade ocorreu com as gravações de O Auto da Compadecida, dirigido por Guel Arraes e inspirado na obra do escritor Ariano Suassuna. Lançada no fim da década de 1990, a produção alcançou grande repercussão em todo o país e apresentou Cabaceiras ao público brasileiro. As cenas gravadas na cidade passaram a integrar o imaginário popular e contribuíram para tornar o município um símbolo cultural do sertão nordestino.

Os cenários utilizados no longa se transformaram em atrações turísticas permanentes. Igrejas, ruas e espaços que apareceram na obra passaram a receber visitantes interessados em conhecer os locais que marcaram a produção. A repercussão do filme também abriu caminho para que Cabaceiras fosse reconhecida como um importante polo cinematográfico e televisivo do Nordeste.

Cidade virou referência no audiovisual

Desde então, Cabaceiras já foi escolhida como locação para mais de 50 produções audiovisuais. Filmes, documentários, novelas, séries e comerciais aproveitaram as características naturais e arquitetônicas do município para representar diferentes períodos históricos e narrativas ambientadas no sertão brasileiro.

Paróquia Matriz Nossa Senhora da Conceição, um dos cenários mais famosos de Cabaceiras, que figurou em diversas produções do audiovisual brasileiro. Crédito: TripAdvisor

A cidade reúne elementos considerados estratégicos pelas produtoras, como clima seco, iluminação natural intensa e paisagens preservadas. Além disso, a experiência acumulada ao longo dos anos permitiu que a população local se adaptasse à rotina das gravações, participando frequentemente como figurantes, prestadores de serviço e apoiadores das equipes de produção.

O crescimento do setor audiovisual também trouxe impactos para a economia local. Durante as filmagens, hotéis, restaurantes, pousadas e comerciantes registram aumento no movimento. O turismo cultural ganhou força com visitantes interessados em conhecer os cenários de obras famosas e participar de eventos ligados ao cinema e à cultura nordestina.

Série recente reforça protagonismo

A produção mais recente gravada na região é a série Cangaço Novo, que reforçou o protagonismo de Cabaceiras no cenário audiovisual nacional. A obra utilizou 59 locações em diferentes municípios da Paraíba, sendo 10 delas situadas em Cabaceiras. As gravações exploraram ambientes urbanos e áreas rurais que ajudaram a construir a estética da narrativa.

A presença de grandes produções na cidade também fortalece a valorização cultural da região. Para moradores e gestores locais, o cinema passou a funcionar como instrumento de preservação da memória sertaneja e de divulgação das tradições nordestinas para públicos de diferentes partes do país.

Com o reconhecimento conquistado nas últimas décadas, Cabaceiras segue ampliando sua relação com o audiovisual. O município se tornou referência para produtoras nacionais e permanece associado ao legado de obras marcantes da cultura brasileira. A expectativa é de que novas produções continuem escolhendo a cidade como cenário, fortalecendo ainda mais o turismo, a economia e a projeção cultural do Cariri paraibano.

Referências da notícia

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