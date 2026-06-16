Frio congelante avança pelo Sul e Sudeste; veja até quando as temperaturas continuam caindo

Frio congelante será destaque nos próximos dias no Sul e Sudeste do Brasil. A massa de ar polar segue atuando sobre o país, fazendo as temperaturas caírem e aumentando os riscos de geadas.

Frio avança e mantém alertas de geadas até quinta-feira (18). Foto: Adobe Stock.

O frio continuará atuando sobre o Brasil até, pelo menos, o final desta semana. A massa de ar polar avança pelo Sul e chega ao Sudeste diminuindo ainda mais as temperaturas mínimas e não deixa que as máximas subam durante a tarde.

A presença de uma frente fria estacionária ainda provoca chuvas nesta terça-feira (16), contudo, a tendência é de que o sistema se afaste. Assim, o ar frio se desloca do Sul do país e alcança estados do Sudeste. Confira a previsão para os próximos dias e veja até quando os termômetros permanecem baixos.

Frio mantém alerta para geadas

Os alertas para geadas continuam sobre o Sul do Brasil para esta quarta (17) e quinta-feira (18). Mesmo com a diminuição da intensidade do ar frio sobre a Região, as temperaturas vão permanecer baixas e, em muitas áreas, abaixo dos 5°C. Em especial as áreas da Serra Gaúcha e Catarinense que possuem maior altitude.

Nesta quarta-feira (17), o ar frio se espalha e afeta os 3 estados. No Rio Grande do Sul, há alerta para geadas generalizadas, uma vez que o modelo europeu ECMWF indica temperaturas abaixo dos 5°C, limiar em que já se torna possível a ocorrência deste evento.

Mapa de temperatura mínima prevista para esta quarta-feira (18), segundo o modelo ECMWF.

Entre a Serra Gaúcha e Catarinense, a temperatura pode ser ainda menor e, novamente, alcançar valores negativos. Nesta manhã, Vacaria/RS registrou -2,5°C e -2,2°C em São Francisco de Paula/RS. E a previsão para esta quarta-feira (17) é de temperaturas na casa de -1°C em áreas próximas a São Joaquim/SC e Urubici/SC.

No restante de Santa Catarina, também há riscos de geadas, mas as possibilidades são menores. As temperaturas variam entre 4°C e 6°C. Sobre o sul do Paraná, o dia começa com temperaturas entre 4°C e 7°C.

Anomalia de temperatura em 850 hPa para o meio dia desta quarta-feira (17) mostra a atuação da massa de ar polar sobre o centro-sul do Brasil.

A massa de ar frio ganha força sobre o Sudeste nas próximas horas. O estado de São Paulo será o primeiro a ter registro de diminuição nas temperaturas. No sul paulista, temperaturas entre 7°C e 9°C, já no leste do estado, incluindo a capital São Paulo/SP, mínima prevista em 10°C. O sul de Minas terá mínima abaixo dos 8°C, nas áreas próximas à Serra da Mantiqueira.

Quinta-feira com chances de recorde de frio

O cenário começa a mudar na quinta-feira (18) com a aproximação de uma nova frente fria. Com isso, o ar polar avança com mais força para áreas do Sudeste. No sul ainda haverá pontos com temperaturas abaixo dos 10°C, que ficarão concentradas no centro-leste da região. As chances de geadas se mantêm na Serra Catarinense e Gaúcha.

No Sudeste, a capital paulista tem chances de registrar uma das menores temperaturas do ano. Até o momento, as estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou 9,4°C no Mirante de Santana e 7,2°C em Interlagos. Nesta quinta-feira (18), a previsão indica que os termômetros podem chegar a casa dos 9°C e até mesmo inferiores a isso.

Frio que também está previsto para o Vale do Paraíba e Região Serrana do Rio de Janeiro, com temperaturas entre 6°C e 10°C. Há possibilidade de geada no sul de Minas Gerais. Nos municípios de maior altitude a mínima prevista fica abaixo dos 5°C.

Cidades do Sudeste podem quebrar recordes de temperatura nesta quinta (18). Já na sexta-feira (19), o amanhecer volta a registrar aumento nas temperaturas mínimas em relação à quarta (17) e quinta-feira (18).