Nova frente fria já tem data para mudar o tempo no Brasil
A partir de sexta-feira e ao longo do final de semana, previsões indicam que o avanço de uma frente fria trará nebulosidade, chuva e uma queda significativa das temperaturas ao centro-sul do Brasil.
Entre o final desta quinta-feira (5) e a sexta-feira (6), uma longa e intensa frente fria associada a um ciclone no extremo sul da América do Sul começa a avançar pelo país. Já na sexta, o sistema estará causando pancadas de chuva localizadas sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Essa situação toda, com o avanço de uma frente fria e a posterior formação do ciclone, pode ser observada nas imagens abaixo, que ilustram a evolução do sistema entre a sexta-feira (6) e o domingo (8).
Já no próprio domingo (8), este ciclone impulsionará ainda mais a frente fria em direção norte, trazendo pancadas de chuva para o norte de Santa Catarina, Paraná e grande parte da região Sudeste - incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo.
O resultado disso é que, ao longo deste próximo final de semana, tempestades com raios voltarão a atingir uma região onde tempo firme, seco e muito quente esteve predominando durante a semana, incluindo boa parte de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Além de trazer chuvas e causar uma mudança significativa no tempo nestes estados, o sistema trará ainda uma nova massa de ar frio ao país, sinalizando mais uma vez a chegada do outono - que já ocorre no final deste mês.
Massa de ar frio faz temperaturas caírem
Essa massa de ar muito frio começa a avançar pelo país logo após a passagem das chuvas, passando inicialmente pelo Rio Grande do Sul no sábado (7), e posteriormente sobre Santa Catarina, leste do Paraná e sul de São Paulo no domingo (8).
O resultado será uma queda expressiva das temperaturas no centro-sul do país, logo após a formação de uma onda de calor intensa ao longo desta semana - que, vale lembrar, trará temperaturas de até 40°C para grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste até a quinta-feira (5).
Vale notar que as condições de temperatura e chuva podem variar de um município para outro. Por isso, não deixe também de acompanhar as previsões específicas para a sua cidade, para evitar ao máximo ser pego desprevenido pelo mau tempo.