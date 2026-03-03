Nova frente fria já tem data para mudar o tempo no Brasil

A partir de sexta-feira e ao longo do final de semana, previsões indicam que o avanço de uma frente fria trará nebulosidade, chuva e uma queda significativa das temperaturas ao centro-sul do Brasil.

Entre a sexta-feira e o domingo, o avanço de uma frente fria trará chuvas fortes e uma queda significativa das temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Entre o final desta quinta-feira (5) e a sexta-feira (6), uma longa e intensa frente fria associada a um ciclone no extremo sul da América do Sul começa a avançar pelo país. Já na sexta, o sistema estará causando pancadas de chuva localizadas sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Essas pancadas de chuva continuarão ocorrendo ao longo do sábado (7), mas com um novo detalhe: Um ciclone extratropical se formará na altura do Rio Grande do Sul, sobre os rastros desta frente fria.

Essa situação toda, com o avanço de uma frente fria e a posterior formação do ciclone, pode ser observada nas imagens abaixo, que ilustram a evolução do sistema entre a sexta-feira (6) e o domingo (8).

Previsão de pressão, nuvens e chuva na sexta-feira durante a tarde (esquerda) e no final do sábado (direita) mostra respectivamente a chegada da frente fria ao Sul e a formação do ciclone.

Já no próprio domingo (8), este ciclone impulsionará ainda mais a frente fria em direção norte, trazendo pancadas de chuva para o norte de Santa Catarina, Paraná e grande parte da região Sudeste - incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo.

O resultado disso é que, ao longo deste próximo final de semana, tempestades com raios voltarão a atingir uma região onde tempo firme, seco e muito quente esteve predominando durante a semana, incluindo boa parte de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Previsão de densidade de raios no domingo durante a tarde mostra tempestades se espalhando por estados como SC, PR, SP, RJ, MG, ES e MS, ocasionando chuvas intensas.

Além de trazer chuvas e causar uma mudança significativa no tempo nestes estados, o sistema trará ainda uma nova massa de ar frio ao país, sinalizando mais uma vez a chegada do outono - que já ocorre no final deste mês.

Massa de ar frio faz temperaturas caírem

Essa massa de ar muito frio começa a avançar pelo país logo após a passagem das chuvas, passando inicialmente pelo Rio Grande do Sul no sábado (7), e posteriormente sobre Santa Catarina, leste do Paraná e sul de São Paulo no domingo (8).

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final do domingo mostra uma massa de ar frio avançando pelo país e fazendo as temperaturas caírem nas regiões Sul e Sudeste.

O resultado será uma queda expressiva das temperaturas no centro-sul do país, logo após a formação de uma onda de calor intensa ao longo desta semana - que, vale lembrar, trará temperaturas de até 40°C para grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste até a quinta-feira (5).

Em outras palavras, entre a sexta-feira (6) e o domingo (8), as previsões indicam formação intensa de nebulosidade e chuva, além de uma queda expressiva das temperaturas máximas e mínimas para grande parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Vale notar que as condições de temperatura e chuva podem variar de um município para outro. Por isso, não deixe também de acompanhar as previsões específicas para a sua cidade, para evitar ao máximo ser pego desprevenido pelo mau tempo.