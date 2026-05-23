Sudeste dividido: Frente fria traz chuvas intensas para SP enquanto MG passa dos 30°C

Uma mudança no tempo atinge o Sudeste neste fim de semana, com chuva forte em São Paulo, risco de temporais e alagamentos, enquanto o Norte de Minas Gerais segue sob calor, ar seco e maior demanda hídrica.

Precipitação prevista para sábado (23) mostra a instabilidade avançando sobre São Paulo, com pancadas mais fortes no leste paulista e risco de temporais durante o fim de semana.

Uma nova mudança no tempo deve atingir o Centro-Sul do Brasil já nesta sexta-feira, com a atuação de uma área de instabilidade que aumenta o potencial de chuva sobre São Paulo durante o fim de semana. O risco é de temporais, chuva intensa, rajadas de vento, raios e queda pontual de granizo, principalmente entre sábado e domingo.

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O contraste também chama atenção dentro do Sudeste. Enquanto São Paulo entra na rota dos maiores acumulados de chuva, o Norte de Minas Gerais deve seguir mais quente e seco, com tardes de forte calor e baixa umidade. Essa diferença interfere na rotina das cidades e também no campo, especialmente em operações de colheita, transporte, irrigação e manejo de culturas sensíveis.

Frente fria ganha força e espalha temporais em São Paulo

A instabilidade deve ganhar força sobre São Paulo ao longo do sábado (23), quando os maiores volumes de chuva são esperados. Em algumas áreas, os acumulados podem superar 100 mm em 48 horas, elevando o risco de alagamentos, enxurradas, transtornos no trânsito e interrupções temporárias em atividades ao ar livre. A chuva pode atingir tanto o interior quanto a faixa leste paulista, incluindo a Região Metropolitana.

No campo, o excesso de água pode atrasar operações que dependem de solo firme e boa secagem. Máquinas pesadas têm mais dificuldade para entrar nas lavouras, estradas rurais podem ficar escorregadias e a colheita precisa ser reprogramada em algumas áreas. Os principais pontos de atenção são:

cana-de-açúcar: chuva atrasa o corte e dificulta o transporte até as usinas;

chuva atrasa o corte e dificulta o transporte até as usinas; café: temporais podem derrubar grãos maduros e prejudicar a secagem;

temporais podem derrubar grãos maduros e prejudicar a secagem; citros: colheita pode ser interrompida e áreas encharcadas exigem mais atenção sanitária.

Norte de Minas mantém calor e ar seco

Na contramão da chuva mais forte em São Paulo, o Norte de Minas Gerais deve continuar com tardes quentes, sol entre nuvens e pouca chance de chuva ampla. As temperaturas podem se aproximar dos 32°C em algumas áreas, com sensação de calor mais intensa nos horários centrais do dia. A umidade relativa do ar também tende a cair, aumentando o desconforto e a perda de água pelo solo e pelas plantas.

Temperatura prevista para domingo (24) mostra calor persistente no Norte de Minas Gerais, enquanto São Paulo fica com marcas mais amenas sob influência da instabilidade.

Esse padrão exige atenção maior em áreas irrigadas, como polos agrícolas do semiárido mineiro. O ideal é concentrar a irrigação em horários de menor evaporação, como início da manhã ou fim da tarde, e evitar manejos que exponham demais as plantas ao calor. Em fruticultura, a radiação forte e o ar seco podem elevar o risco de escaldadura em frutos mais expostos.

Planejamento será decisivo no campo e nas cidades

O fim de semana exige decisões diferentes dentro da própria Região Sudeste. Em São Paulo, o foco deve ser acompanhar alertas de chuva, evitar áreas sujeitas a alagamentos e reorganizar trabalhos de campo antes dos temporais mais fortes. Onde houver colheita em andamento, a janela útil pode ficar curta, especialmente entre sábado e domingo.

Em Minas Gerais, a atenção se volta ao calor, à baixa umidade e ao uso eficiente da água. Produtores devem observar sinais de estresse nas plantas, revisar sistemas de irrigação e evitar operações nas horas mais quentes. O contraste entre chuva extrema em SP e tempo seco no Norte mineiro mostra que o planejamento agrometeorológico será essencial para reduzir perdas e ajustar a rotina nos próximos dias.