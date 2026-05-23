A planta que vive em água salgada já pode ser cultivada em casa: veja como criar um mini-mangue

Enquanto muitas espécies morrem com apenas um pouco de sal na água, existe uma árvore capaz de viver literalmente entre as marés, o lodo e a água salobra, e agora também pode ser cultivada em casa.

O mangue-preto consegue expelir parte do sal através das suas folhas, algo que poucas plantas fazem com tanta eficiência.

Pensar em mangues é pensar em praias tropicais, litorais e paisagens repletas de raízes estranhas a emergir da água. Durante anos, pareciam ecossistemas impossíveis de reproduzir fora da natureza, mas, aos poucos, isso tem vindo a mudar graças ao boom dos terrários tropicais e dos ecossistemas fechados ornamentais.

Hoje, espécies como a Avicennia germinans, mais conhecida como mangue preto ou mangue salgado, já podem ser cultivadas dentro de casa como peças decorativas. O mangue preto é considerado o mangue mais tolerante à salinidade do planeta, capaz de sobreviver desde água doce até concentrações salinas próximas dos 100 ppt.

Na natureza, costuma desenvolver-se melhor entre 30 e 60 ppt, embora para cultivo ornamental possa manter-se perfeitamente entre 15 e 35 ppt, algo muito mais fácil de gerir em ambientes interiores.

Esta espécie desenvolveu adaptações para sobreviver em solos alagados e com pouco oxigénio. Uma das mais notáveis são os neumatóforos, raízes verticais que parecem pequenos lápis a sair do substrato e que funcionam como tubos de respiração, permitindo que a planta obtenha oxigénio mesmo quando o solo está alagado.

Os mangais funcionam como barreiras naturais contra tempestades e erosão costeira, ajudam a filtrar contaminantes da água e servem de refúgio para peixes, crustáceos e aves. De facto, muitos ecossistemas pesqueiros dependem diretamente dos mangais para manter as suas populações saudáveis.

Em alguns aquários marinhos avançados, utilizam-se mangues para ajudar a filtrar os nitratos da água.

Muitas pessoas sentiram-se inspiradas a recriar um pequeno mangue em miniatura dentro de casa. E, embora pareça complicado, o sistema funciona bem quando se conhecem alguns truques e segredos, como o controlo da salinidade, o tipo de recipiente e a gestão adequada da umidade.

Como funciona um mini mangue ornamental em casa

A razão pela qual a Avicennia germinans pode ser cultivada em ambientes interiores é porque tolera ambientes úmidos e estáveis. Um terrário fechado reproduz muito bem o microclima tropical onde esta espécie vive. Nestes sistemas, a água evapora-se, condensa-se no vidro e volta a cair no substrato.

A temperatura ideal para estas plantas mantém-se entre 24 e 28 °C, e é importante evitar que desça abaixo dos 18 °C, uma vez que isso pode travar significativamente o seu crescimento.

O recipiente ideal costuma ser um frasco ou terrário de vidro transparente com tampa hermética, semelhante aos chamados "ecossistemas fechados" ou bottle gardens. O importante é que não tenha drenagem, uma vez que a água deve permanecer no interior para conservar a umidade.

O substrato também é importante. Recomenda-se utilizar uma mistura de 50% de areia de quartzo ou areia de praia lavada e 50 % de terra orgânica ou substrato argiloso. A profundidade deve situar-se entre 8 e 15 centímetros, o suficiente para que a planta desenvolva raízes e neumatóforos corretamente.

Embora muitas pessoas acreditem que as plantas tropicais precisam de sol direto intenso, colocá-las dentro de um vidro pode transformá-lo num forno. Para evitar isso, é melhor colocar o terrário perto de uma janela luminosa ou usar luzes LED de crescimento.

O ponto mais importante para manter um mini-mangue saudável é a salinidade. Embora a planta suporte condições extremas, para o cultivo ornamental é aconselhável manter níveis moderados entre 15 e 35 ppt, o que equivale aproximadamente a 15-35 gramas de sal marinho por litro de água.

Um mini-mangue bem estabelecido pode manter-se estável durante anos com muito pouca manutenção.

Não adicione o sal que usa para cozinhar, porque nem todo o sal serve; o ideal é utilizar sal para aquários marinhos, uma vez que não contém iodo nem aditivos que possam alterar o sistema. Para medir a concentração, recomenda-se um hidrómetro ou refratómetro de aquário, ferramentas atualmente acessíveis.

A água deve ter um pH ligeiramente alcalino, entre 7,5 e 8,5, algo comum em ambientes costeiros.

O nível da água deve ser mantido constantemente úmido ou até com 1 a 3 centímetros de água sobre o substrato, mas deixando os neumatóforos expostos para que respirem. A água deve ter um pH ligeiramente alcalino, entre 7,5 e 8,5, algo comum em ambientes costeiros.

No início, é normal que apareçam algas ou pequenos fungos enquanto o ecossistema se estabiliza. Isto costuma diminuir entre 4 a 8 semanas. Além disso, é importante lembrar que esta espécie está protegida em muitas regiões, pelo que nunca deve ser colhida diretamente de mangais naturais.

Os propágulos, que praticamente germinam diretamente da árvore, têm uma taxa de sucesso bastante elevada. Antes de os plantar, é aconselhável mergulhá-los em água doce durante cerca de 24 horas. Posteriormente, coloque-os no substrato úmido com a ponta virada para cima para facilitar o seu enraizamento.

Cultivar um mini-mangue em casa pode parecer estranho no início, mas é uma forma divertida de compreender como funcionam os ecossistemas costeiros. Embora exija paciência no início, assim que o sistema se estabiliza, transforma-se num pequeno ecossistema tropical autossuficiente que chama muito a atenção.