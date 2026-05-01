Incerteza no campo: 6 a cada 10 cidades do Brasil já mudaram época de plantio por causa do clima

Atualização do Zarc mostra que o calendário de plantio mudou em 3.285 municípios brasileiros, com impactos sobre soja, milho safrinha, crédito rural e seguro agrícola em áreas onde a janela produtiva ficou mais curta.

Mudanças no calendário de plantio aumentam a importância do planejamento climático para reduzir perdas no campo brasileiro.

O calendário agrícola brasileiro está mudando, e essa transformação já aparece em uma das ferramentas mais importantes para orientar o plantio no país. Uma atualização do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, o Zarc, indicou alterações nas janelas de plantio em 3.285 municípios, quase 60% do total analisado.

O dado chama atenção porque mexe com uma decisão básica para o produtor: o melhor momento para colocar a semente no solo.

Na prática, isso significa que a chuva, a temperatura e a disponibilidade de água no solo já não oferecem as mesmas condições observadas em levantamentos anteriores. O Zarc, elaborado com participação da Embrapa e usado pelo Ministério da Agricultura, serve para indicar períodos de plantio com menor risco climático, além de orientar crédito rural, Proagro e seguro agrícola.

Janelas menores preocupam parte do Sudeste e do Nordeste

A mudança mais sensível ocorre onde a janela de plantio ficou mais curta. Segundo os dados divulgados a partir da atualização do Zarc, 1.474 municípios tiveram redução do período recomendado, com destaque para áreas do Sudeste e do Nordeste, principalmente em faixas de transição entre regiões mais úmidas e zonas mais secas. Esse encurtamento é importante porque reduz a margem de segurança do produtor.

Janelas de plantio mais curtas podem afetar o manejo da safra e a segurança da produção agrícola.

Quando há menos dias favoráveis para plantar, qualquer atraso pesa mais. Uma chuva fora de hora, uma estiagem no começo da safra ou a demora na colheita anterior podem empurrar o cultivo para fora do período considerado ideal. Isso aumenta o risco de perdas por seca, calor, excesso de chuva ou falta de água em fases críticas da lavoura.

Segunda safra pode ficar mais difícil de encaixar

O impacto não se limita à primeira semeadura. Em várias regiões agrícolas, o produtor depende de uma sequência apertada: planta soja, colhe e logo depois entra com o milho safrinha ou outra cultura. Quando a janela diminui, essa engrenagem perde folga, e o risco de plantar a segunda safra tarde demais aumenta.

Esse ponto é decisivo porque a segunda safra representa uma parte importante da produção brasileira de grãos.

Em anos de calendário comprimido, o produtor pode precisar escolher entre plantar mais cedo, mesmo com solo ainda pouco favorável, ou esperar melhores condições e correr o risco de pegar seca ou frio no fim do ciclo. Entre os principais efeitos práticos estão:

menor margem para corrigir atrasos no plantio;

maior risco na implantação do milho safrinha;

aumento da dependência de previsões de curto prazo;

mais atenção ao seguro rural e ao crédito agrícola;

necessidade de escolher cultivares mais ajustadas ao novo calendário.

A atualização também mostra que 1.811 municípios tiveram ampliação da janela de plantio, principalmente no Norte e no Sul. Ainda assim, esse número não significa que o risco climático desapareceu. Em muitos casos, a ampliação pode refletir a entrada de novas séries históricas e uma base de dados mais robusta, não apenas uma melhora simples das condições agrícolas.

Planejamento no campo passa a depender ainda mais do clima

O Zarc não é uma previsão do tempo, mas ajuda a transformar o histórico climático em decisão prática. Ele considera tipo de solo, ciclo das cultivares e comportamento climático para indicar os períodos de menor risco.

Por isso, quando o zoneamento muda, o sinal para o campo é claro: o calendário produtivo precisa ser revisto com mais frequência.

Esse ajuste deve ganhar importância nos próximos anos. O produtor que acompanha apenas a tradição local pode perder precisão diante de um clima mais irregular.

Já quem cruza o Zarc com a previsão de 7 dias, boletins oficiais e manejo adequado consegue reduzir riscos, ajustar datas e proteger melhor o investimento. O plantio, cada vez mais, deixa de ser apenas uma decisão de costume e passa a ser uma escolha estratégica guiada pelo clima.

Referência da notícia

Zarc completa 30 anos e celebração ocorre em reunião técnica. 27 de abril, 2026. EMBRAPA.