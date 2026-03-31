Semana Santa segue com chuva no Rio e em São Paulo, com mudança na Páscoa; confira

A Semana Santa será de aumento das instabilidades e risco de temporais nos estados de São Paulo, inclusive nas capitais. No fim de semana de Páscoa, o potencial para chuvas e temporais reduzem em ambos os estados. Mais previsão: Primeira massa de ar frio mais intensa pode chegar ainda em abril

A Semana Santa será de aumento das instabilidades e risco de temporais isolados nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aliás, as chuvas já voltaram a atingir as regiões nesta terça-feira (31).

A atuação de um sistema meteorológico conhecido como VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis) nos altos níveis da atmosfera na costa da Região Sul e uma área de baixa pressão próxima ao litoral do Sudeste favorecem o retorno das pancadas de chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro nos próximos dias.

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Essas chuvas mais fortes ocorrem especialmente no período das tardes, podendo vir acompanhadas por trovoadas isoladas (raios). E não se descartam transtornos pontuais, como alagamentos em áreas mais vulneráveis.

No fim de semana da Páscoa, o potencial para temporais reduz em ambos os estados, inclusive nas capitais, e as chuvas ficam mais concentradas no Rio de Janeiro, mas sem risco de eventos significativos.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias.

Semana Santa com retorno das chuvas em SP e RJ, inclusive nas capitais

Nesta quarta-feira (1º), o VCAN já estará se deslocando sobre o oceano e suas bordas se aproximam da Região Sudeste, favorecendo a instabilidade atmosférica em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Ao longo desta semana, haverá condições para pancadas de chuva moderadas a fortes e temporais isolados em São Paulo e no Rio de Janeiro, incluindo as capitais, especialmente entre as tardes e as noites.

Pela manhã, tempo firme e céu parcialmente limpo, com nuvens dispersas, em ambos os estados. À tarde, a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva forte e temporais em todo o território paulista, inclusive na capital.

No Rio de Janeiro, chuvas fracas a moderadas em boa parte do estado, mas com pancadas mais fortes e trovoadas isoladas na Região do Médio Paraíba. A capital carioca pode ter chuva fraca e céu com poucas nuvens à tarde.

Previsão de densidade de raios para quarta-feira (1º) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quinta-feira (2), o sol até volta a aparecer em alguns períodos do dia no estado de São Paulo, principalmente pela manhã, mas ainda assim, as instabilidades continuam, com pancadas de chuva ganhando força entre a tarde e à noite, e risco de temporais. A capital paulista terá Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

No Rio de Janeiro, o dia começa mais firme, com poucas nuvens, e à tarde são esperadas chuvas moderadas no centro-sul do estado, com pancadas localmente intensas e trovoadas novamente na Região do Médio Paraíba. Na capital carioca, previsão de chuva fraca e trovoadas mais para o fim da tarde.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quinta-feira (2) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (3), o dia começa com céu limpo ou Sol entre poucas nuvens em grande parte dos estados. Podem ocorrer chuviscos em áreas do centro-leste de São Paulo pela manhã.

À tarde, as áreas com risco de chuva forte e temporais reduzem em São Paulo. São esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas na faixa leste do estado, enquanto as demais áreas devem ter tempo mais firme. Na capital paulista, pancadas de chuva à tarde e à noite.

No Rio de Janeiro, as chuvas ficam mais concentradas na porção sul do estado, podendo ser localmente intensas e com temporais fortes, especialmente entre o Médio Paraíba e Região Metropolitana. A capital carioca terá céu parcialmente encoberto e chuvas com trovoadas.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para domingo (5) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No fim de semana de Páscoa, o potencial para temporais diminui em ambos os estados, contudo, a circulação marítima ainda favorece a ocorrência de chuvas fracas a moderadas no leste de São Paulo e em todo o Rio de Janeiro ao longo das tardes.

Essas chuvas nos próximos dias não serão tão expressivas e volumosas, não passando dos 70 mm até o fim de semana no litoral paulista. E como elas ocorrem de forma mais forte e em curto intervalo de tempo, há potencial de transtornos pontuais em áreas urbanas, como alagamentos, especialmente onde se é mais vulnerável.