Lasers espaciais revelam que os oceanos têm subido mais rapidamente do que o esperado

O nível do mar tem vindo a subir há décadas, mas tem sido difícil determinar exatamente a razão. Agora, os investigadores criaram um registo de 30 anos que mostra que a massa oceânica adicionada assumiu a liderança.

Os investigadores construíram um registo de 30 anos que mostra que o nível do mar subiu à medida que os oceanos ganharam massa, tendo o derretimento do gelo terrestre desempenhado um papel cada vez mais preponderante desde cerca de 2005.

Lee Bell Meteored Reino Unido 01/03/2026 17:19 5 min

A subida do nível do mar é um sinal climático notoriamente difícil de medir corretamente. A superfície do oceano sobe por mais do que uma razão — e determinar quanto se deve ao aquecimento da água ou ao acréscimo de água proveniente do derretimento das calotas polares pode causar sérias dores de cabeça aos cientistas.

Agora, de acordo com uma nova investigação liderada por cientistas da Universidade Politécnica de Hong Kong (PolyU), há uma resposta mais clara.

A equipa produziu o que descreve como o primeiro registo altamente preciso de 30 anos (1993-2022) de alterações na massa oceânica global - basicamente, rastreando a quantidade extra de água que foi adicionada aos mares ao longo do tempo.

Como os investigadores o mediram

Os investigadores, liderados pelo Prof. Jianli Chen e com o Dr. Yufeng Nie como autor principal e correspondente, utilizaram o SLR (satellite laser ranging) - ou seja, dispararam impulsos laser entre satélites e estações terrestres para medir distâncias com extrema precisão. Depois, traduzem isso em alterações no campo gravitacional da Terra, que reflete a massa oceânica.

O estudo refere que o nível global do mar subiu cerca de 90 mm desde 1993, tendo mais de metade do aumento sido provocado pelo acréscimo de água e não apenas pelo aquecimento e expansão dos oceanos.

A SLR já existe há muito tempo, mas tem sido limitada para este trabalho devido a problemas de resolução: muito poucos satélites e estações de rastreio, órbitas elevadas e medições da gravidade que captam apenas padrões gerais.

Por isso, a equipa da PolyU desenvolveu uma abordagem de modelação avançada que melhora o detalhe espacial ao incluir informações sobre onde termina a terra e começa o oceano.

Quase dois terços da subida foram provocados pelo aumento da massa oceânica

Utilizando esse método, o estudo estima que o nível global do mar subiu cerca de 90 mm entre 1993 e 2022, a uma taxa média de cerca de 3,3 mm por ano - e a taxa tem vindo a acelerar, afirmam os cientistas.

Quase dois terços (60%) dessa subida, afirmam, foram provocados pelo aumento da massa oceânica (mais água adicionada), e não apenas pela expansão térmica resultante do aquecimento. E desde cerca de 2005, o estudo afirma que o aumento da massa oceânica tem sido o principal fator de subida do nível do mar.

Os investigadores associam esse aumento de massa sobretudo ao derretimento mais rápido do gelo terrestre, especialmente da Groenlândia. Durante todo o período do estudo, o degelo das camadas de gelo polar e dos glaciares de montanha contribuiu com mais de 80% do aumento total da massa oceânica global, de acordo com a análise.

“Nas últimas décadas, o aquecimento climático conduziu a uma perda acelerada de gelo terrestre, que tem desempenhado um papel cada vez mais preponderante na subida global do nível do mar”, afirmou o Prof. Jianli Chen.



"A nossa investigação permite a quantificação direta do aumento global da massa oceânica e fornece uma avaliação abrangente do seu impacto a longo prazo no orçamento do nível do mar. Isto oferece dados cruciais para a validação de modelos climáticos acoplados utilizados para projetar cenários futuros de subida do nível do mar."

O Dr. Yufeng Nie acrescentou que a investigação mostrou que as alterações da massa oceânica derivadas da análise SLR estão bem alinhadas com as alterações totais do nível do mar observadas pelos altímetros de satélite, depois de contabilizado o efeito da expansão térmica do oceano.

“Isso demonstra que a técnica tradicional SLR pode agora servir como uma ferramenta nova e poderosa para estudos de alterações climáticas a longo prazo”, disse ele.

Referência da notícia

Barystatic sea level change observed by satellite gravimetry: 1993–2022, published in Proceedings of the National Academy of Sciences, July 2025.