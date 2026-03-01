Março começa com padrão climático dividido e chuvas intensas atingem metade do Brasil

Os primeiros dias de março serão de muita chuva e alertas para metade do Brasil, enquanto que o restante do país tem previsão de tempo firme.

O Brasil fica dividido nesta primeira semana de março, com padrão predominante chuvoso em parte do centro-norte e mais firme no centro-sul. Essa condição traz alertas de chuvas intensas e elevado acumulado, que podem superar pontualmente os 200 mm.

Mais para o fim da semana, um novo padrão começa a se estabelecer através do aumento do potencial de chuvas sobre a Região Sul, que deve se manter na semana seguinte, com precipitação irregular sobre outras áreas do centro-sul do Brasil.

Acumulado de chuva até a sexta-feira, 6 de março.

Segunda-feira: alertas para o Norte e Nordeste e pancadas isoladas no Sul

Nesta segunda-feira (2), a nebulosidade e as instabilidades se mantêm concentradas no centro-norte do Brasil, com chuvas de até forte intensidade ocorrendo já pela manhã no leste da Bahia e na porção central da Região Norte. A partir da tarde, as chuvas ganham abrangência e deixam em alerta praticamente todo o Nordeste, com menor risco para o Maranhão. Houve mudança nos cenários de previsão que trouxeram mais chuva para a porção leste, incluindo o Rio Grande do Norte e o todo o leste nordestino, e reduzindo o potencial sobre o norte maranhense.

Além do Nordeste, há alerta para boa parte da Região Norte, mais a porção metade sul, e o norte do Mato Grosso e de Goiás.

Previsão de chuva no período da tarde da segunda-feira, 2 de março.

Já na Região Sul, as chuvas acontecem também a partir da tarde, com pancadas isoladas sendo previstas no meio-oeste de Santa Catarina, no sul e oeste do Paraná. O tempo fica nublado com baixo potencial de chuva na faixa leste desde o nordeste do Rio Grande do Sul até o leste do Paraná.

No Sudeste e restante do Centro-Oeste, o tempo firme predomina, com nebulosidade variável na maioria das localidades. Somente no extremo norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia, que há potencial de chuva forte.

Terça-feira e quarta-feira: chuvas intensas e volumosas continuam deixando alertas

O padrão de distribuição das chuvas intensas continua na terça (3) e na quarta-feira (4), com alertas para a porção norte do Brasil. Nestes dias, as chuvas abrangentes e com maior potencial de transtornos acontecem a partir da tarde, com alertas até o período da noite. A diferença é que as áreas do leste do Nordeste, desde Sergipe até o Rio Grande do Norte, ficam fora do risco. Assim, as chuvas aumentam na porção norte e há a inclusão do estado do Maranhão. Alerta gerais de chuvas intensas e elevado acumulado para praticamente todo o Nordeste.

Previsão de chuvas para a tarde da quarta-feira, 4 de março.

A Região Norte continua sob alerta em boa parte, com instabilidades se este do até o norte do Mato Grosso, norte de Goiás e de no extremo norte de Minas Gerais.

Restante do Sudeste, do Centro-Oeste e boa parte da Região Sul não possuem previsão de chuva e o tempo firme predomina. Previsão de chuvas somente na forma de pancadas isoladas e de curta duração entre o meio da tarde e o início da noite no extremo norte do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina, no sul e sudoeste do Paraná.

Semana termina com mudança de padrão

Na quinta (5) e na sexta-feira (6), as chuvas continuam gerando alertas para o centro-norte do Brasil, mas há mudança nas eras atingidas.

No Nordeste, o potencial de chuvas diminui bastante no leste e na parte central, se concentrando na faixa norte e no oeste, abrangendo e deixando em alerta o oeste da Bahia, o sul e norte do Maranhão e do Piauí e o norte do Ceará.

A Região Norte registra aumento das chuvas na metade norte do Amazonas, com continuidade na metade sul e no estado do Pará.

Previsão de chuvas para a tarde da sexta-feira, 6 de março.

Já no Centro-Oeste e no Sudeste, a mudança é mais perceptível, com aumento do potencial de chuvas e do risco de tempestades em todo o Mato Grosso, estado de Goiás, no norte do Mato Grosso do Sul, no oeste, centro e leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro.

Na Região Sul, um sistema de chuvas, uma região de cavado, começa a se formar na quinta-feira (5) e a provocar pancadas isoladas a partir da tarde no centro, norte e oeste do Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina. Na sexta-feira (6), as instabilidades atuam mais sobre o Rio Grande do Sul e levam risco de chuvas de até forte intensidade para todo o estado, mas ocorrendo de forma pontual.