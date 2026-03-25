Sem frentes frias, chuvas diminuem no Brasil neste fim de março; confira a previsão

Os últimos dias do mês de março serão de calor e redução das chuvas em boa parte do Brasil. As instabilidades ficam mais concentradas no Norte do país, com volumes acima dos 100 mm até o fim deste mês. Mais previsão: Chuvas se espalham pelo Brasil e há alertas para 21 estados nesta quarta-feira

O outono já começou oficialmente no Brasil, mas ainda estamos vendo características típicas de verão, como temperaturas elevadas, pancadas de chuva isoladas e temporais entre as tardes e as noites, especialmente no centro-sul do país.

Contudo, essas condições vão mudando gradualmente, e as chuvas devem perder espaço em boa parte do país nos próximos dias, principalmente no Sul e Sudeste. Até o fim de março, elas ficam mais concentradas na Região Norte do país, onde acumulam mais de 100 milímetros (mm) e, pontualmente, podem chegar aos 150 mm.

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Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias no país.

Chuvas reduzem em boa parte do Brasil no final de março

Começamos falando da Região Sul. Devido ao calor e à umidade disponíveis na atmosfera, os três estados ainda podem ter pancadas de chuva moderadas e temporais isolados entre as tardes e as noites de quinta (26) e sexta-feira (27), porém com baixos acumulados.

O tempo estável predomina na maioria dos municípios dos três estados entre o sábado (28) e segunda-feira (30), com céu claro a com poucas nuvens ao longo do dia. Contudo, pancadas de chuva muito isoladas e rápidas durante as tardes não se descartam no Rio Grande do Sul e em áreas do sul catarinense, na divisa com o estado gaúcho.

Acumulados até a segunda-feira (30) de até 70 mm em pontos do centro e leste gaúchos.

Os últimos dias de março terão maior chance de pancadas de chuva e maiores acumulados na Região Norte do Brasil. Volumes pontualmente acima dos 100 mm em todos os estados e de até 160 mm no interior do Amazonas.

Na Região Sudeste, céu limpo a parcialmente nublado nos próximos dias, com as chuvas mais significativas na quinta-feira (26), quando ocorrem pancadas moderadas a fortes à tarde, mas de forma isolada, em Minas Gerais e em São Paulo. Entre sexta (27) e segunda-feira (30), o tempo tende a ficar mais estável, com céu com poucas nuvens e apenas chuvas fracas, rápidas e isoladas no Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste mineiro.

Acumulados abaixo dos 30 mm em praticamente todo o Sudeste, mas podendo chegar aos 60 mm em pontos isolados no centro do Espírito Santo.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sexta-feira (27) à tarde (13h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na Região Centro-Oeste, há previsão de pancadas de chuva fortes com trovoadas isoladas em todos os estados até a sexta-feira (27), e preferencialmente no período das tardes.

A partir de sábado (28), as chuvas diminuem gradativamente e o tempo volta a ficar firme e com céu claro em boa parte da região; contudo, não se descartam pancadas isoladas no Mato Grosso.

Até o dia 30 de março (segunda), os acumulados não passam dos 60 mm na maior parte da região, no entanto, no noroeste do Mato Grosso podem ficar em torno dos 100 mm.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para domingo (29) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na Região Nordeste, os próximos dias devem ter chuvas fracas e moderadas a qualquer momento no litoral e áreas próximas, e de forma isolada. As chuvas mais significativas ocorrem em forma de pancadas mais fortes no Maranhão. Entre o domingo (29) e a segunda-feira (30), as chuvas se espalham mais pelo interior da região e com riscos de trovoadas pontuais.

Contudo, até a segunda-feira (30) não há previsão de chuvas expressivas: volumes de até 50 mm em todos os estados, mas podendo alcançar os 80 mm em pontos do sul e do sudoeste do Maranhão.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (25) e segunda-feira (30), segundo o modelo europeu ECMWF.

Por fim, a Região Norte do país é onde os acumulados serão mais expressivos, com chuvas fortes e mais abrangentes.

Amazonas, Acre e Rondônia são os estados onde mais deve chover, com acumulados ultrapassando os 100 mm em várias localidades e pontualmente chegando aos 120 mm; contudo, pontos do interior amazonense podem acumular até em torno dos 160 mm.

Os demais estados da região devem ter chuvas moderadas nos próximos dias, com volumes de até 60 mm, mas bem pontualmente atingindo em torno dos 100 mm.