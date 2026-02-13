Sábado de Carnaval com 21 estados sob alerta de chuvas intensas e tempestades; saiba o que esperar

As chuvas intensas não dão trégua neste sábado. A previsão mostra fortes chuvas e riscos de tempestades sobre parte do Brasil, desta maneira 21 estados permanecem em alerta.

Sábado (14) de carnaval com chuvas intensas e riscos de tempestades, 21 estados em alerta. Foto: Folhapress/Knapp

A sexta-feira (13) foi marcada pelo avanço de uma frente fria sobre a Região Sul do Brasil, que deixou o céu encoberto e espalhou nuvens carregadas por diversos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, o calor e a alta umidade favoreceram o desenvolvimento de células convectivas ao longo do dia.

Neste sábado (14), o sistema frontal avança ainda mais pela região e aumenta chances de chuvas intensas e tempo severo sobre o nordeste do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e do Paraná. Áreas de instabilidades atuam sobre parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, toda a Região Norte e uma ampla porção do Nordeste. Apenas 5 estados e o Distrito Federal não possuem alertas:

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Goiás

A seguir, confira a previsão do tempo para este sábado (14), com mais informações e detalhes.

Risco de tempo severo mantém RS, SC e PR em alerta

Nos últimos dias, os alertas vêm sendo frequentes para a Região Sul e, neste sábado (14) não será diferente. O modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica risco de chuvas intensas e tempestades nos três estados do Sul do país.

Durante a madrugada e a manhã, o céu permanece encoberto na maior parte da região, com raras aberturas de sol em algumas cidades do Paraná no fim da manhã. No entanto, mesmo com o aparecimento pontual do sol, as chuvas ganham intensidade sobre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a porção sul do Paraná.

Previsão de chuva para a tarde deste sábado (14) na Região Sul.

Ao longo da tarde, as chuvas intensas persistem nessas áreas e se espalham para outras regiões do centro e leste do Rio Grande do Sul, além do centro e oeste do Paraná. Em Santa Catarina, há risco de tempo severo, com possibilidade de granizo, descargas elétricas e fortes rajadas de vento.



Acumulados superiores aos 100 mm deixa centro de Santa Catarina em alerta para transtornos. Quer essa e outras informações em primeira mão, acesse e siga nosso novo canal no WhatApp.

Durante a noite, as chuvas continuam atuando em Santa Catarina. Nas demais áreas afetadas, pode haver uma breve trégua, mas as nuvens carregadas permanecem sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao longo do domingo (15), mantendo os estados em alerta nas próximas 60 horas.

Chuva acumulada entre sexta (13) e domingo (15).

Há potencial para transtornos, especialmente no norte e nordeste do Rio Grande do Sul e no leste e centro-oeste de Santa Catarina, onde os acumulados podem superar 160 mm até domingo (15). No Paraná, a preocupação se concentra no sul do estado, com volumes que podem atingir 65 mm.

Norte, Centro-Oeste e parte do Nordeste com chuvas intensas

Enquanto o Sudeste apresenta maior estabilidade neste sábado (14), o cenário é diferente no Norte, em parte do Centro-Oeste e no Nordeste.

Apesar do amanhecer com tempo fechado em grande parte do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, as chuvas tendem a se concentrar na porção oeste dos dois estados. Ao longo da tarde, são esperadas precipitações na faixa entre Naviraí (MS) e Corumbá (MS), e entre Pontes e Lacerda (MT) e Aripuanã (MT).

Previsão de chuva para a tarde deste sábado (14) sobre o Brasil.

E não se trata de chuva fraca, há risco de chuvas intensas ao longo dessa faixa, deixando diversas cidades em alerta. No Norte do Brasil, as instabilidades se espalham, com maior impacto sobre Rondônia e Acre.

Nos demais estados da Região Norte, também há previsão de chuvas intensas, porém de forma mais isolada. Situação semelhante ocorre no Nordeste, onde predominam chuvas leves a moderadas, mas com possibilidade de episódios mais intensos no litoral, podendo provocar transtornos pontuais.

Água precipitável na tarde de domingo (15).

Esse padrão começa a mudar na tarde de domingo (15). As chuvas mais intensas deixam de atuar no oeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no sul de Rondônia e se concentram no nordeste do Mato Grosso, além do interior do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí.