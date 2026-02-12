Tempestade no RS com ventos de 60 km/h causa queda de árvores e postes e destelhamentos; veja imagens

Após um dia muito quente, moradores de Pelotas enfrentaram uma quinta-feira de caos urbano, provocado por um temporal que bloqueou cruzamentos e colocou a Defesa Civil em estado de atenção máxima.

Trânsito ficou bloqueado no cruzamento da Guilherme Wetzel com a Vitor Valpiro. Foto: Marcos Islabão / Imagem cedida

A paisagem urbana de Pelotas e de outros municípios da região sul do Rio Grande do Sul se transformou drasticamente na manhã desta quinta-feira (12). Após um período de calor intenso, onde a sensação térmica chegou a superar os 40 °C no dia anterior, uma forte instabilidade atmosférica avançou sobre o território, trazendo rajadas de vento significativas e precipitação intensa.

O cenário de verão deu lugar a uma tempestade que exigiu atenção redobrada de motoristas e pedestres que circulavam pelas vias públicas logo nas primeiras horas do dia. A mudança no tempo não foi apenas visual, mas sentida fisicamente pela força do ar.

Pelotas no Rio Grande do Sul foi arrebentada por uma forte tempestade com ventos acima de 100km/h na manhã de hoje 12/02/26, teve até esse redemoinho que não é tornado mas causa danos também. pic.twitter.com/J3bWvvpOlG — Bruno Brezenski (@bbbrezenski) February 12, 2026

Segundo dados coletados pela estação do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, os ventos alcançaram a marca de 59,5 km/h na cidade, acompanhados de um acumulado de chuva que rapidamente ultrapassou os 10 mm. Essa combinação potente foi suficiente para causar transtornos imediatos na infraestrutura local, mobilizando equipes de emergência para conter os danos e liberar o fluxo nas áreas afetadas.

Queda de árvores e bloqueios no trânsito urbano

Conforme a tempestade ganhava força por volta das 10h20min, a Secretaria Municipal de Trânsito começou a receber os primeiros chamados. O impacto da ventania resultou na queda de pelo menos cinco árvores e grandes galhos em pontos nevrálgicos da malha urbana.

CHUVA NO RS ️ A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, nesta quinta-feira (12), alerta laranja de temporal, vento forte e queda de granizo para Porto Alegre e Região Metropolitana.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também acionou um alerta de grande perigo para as pic.twitter.com/ScTMN1Pi6m — GZH (@gzhdigital) February 12, 2026

Um dos casos que exigiu intervenção rápida ocorreu no cruzamento das ruas Guilherme Wetzel e Vitor Valpiro, onde a vegetação caída bloqueou a passagem, obrigando os condutores a buscarem rotas alternativas. Outras regiões da cidade também enfrentaram problemas semelhantes. Na esquina da Rua Santa Maria com a São José, localizada no bairro Santa Terezinha, a situação gerou preocupação extra devido ao risco de choque elétrico ou acidentes, demandando isolamento preventivo.

Ruas alagadas na região central de Pelotas. Foto: Daniel Costa / Grupo RBS

Ocorrências adicionais foram registradas em frente à fábrica da Coca-Cola, na Rua Bento Gonçalves, e nas proximidades da Rua Dr. Figueiredo Mascarenhas. Apesar do susto e dos danos materiais, as autoridades confirmaram que, felizmente, não houve registro de feridos durante os incidentes iniciais.

Impactos regionais e a força da instabilidade

A instabilidade não se restringiu apenas ao perímetro urbano de Pelotas. O extremo sul gaúcho sentiu os efeitos do mau tempo ainda durante a madrugada. No município do Chuí, a força do vento foi tamanha que derrubou três postes de energia elétrica, evidenciando a severidade do sistema que cruzava o estado.

O contexto meteorológico aponta para um cenário de grande perigo em toda a metade sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu avisos abrangendo uma vasta área abaixo de Porto Alegre e parte da fronteira oeste. As projeções indicavam a possibilidade de chuvas superiores a 100 mm por dia e ventos que poderiam, em casos extremos, ultrapassar a barreira dos 100 km/h, além da eventual queda de granizo, o que coloca a agricultura e as áreas residenciais em estado de atenção.

Diante deste quadro adverso, a recomendação para a população é de cautela máxima. A Defesa Civil do estado emitiu alertas específicos sobre o risco alto de destelhamento nas imediações de Piratini e Canguçu. A orientação principal é que os moradores evitem permanecer ao ar livre durante os picos de tempestade e desconectem aparelhos elétricos das tomadas para evitar danos causados por descargas atmosféricas.

