Chuva no Carnaval do Nordeste? Algumas áreas tem previsão de mais de 100 mm; saiba o que esperar

Enquanto alguns estados como a Bahia registrarão um carnaval de tempo firme e ensolarado, outros como o Maranhão podem registrar chuvas intensas de até 100 mm, capazes de causar transtornos para a população. Mais informações: Chuvas intensas em Natal deixam 160 famílias desalojadas e trânsito em colapso total

Enquanto uma parte da região Nordeste será marcada pela ausência de chuvas durante o feriado de carnaval, outra será afetada por chuvas muito intensas - em especial os estados e municípios mais próximos do litoral norte do Brasil.

Devido a essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) já emitiu avisos nesta quinta-feira para toda a região do litoral norte do país, incluindo o leste de Paraíba, o norte do Ceará e todo o estado do Rio Grande do Norte, do Piauí e do Maranhão. O litoral da Bahia também está sob alerta.

Há risco de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos de 60 km/h, que podem causar transtornos para a população como cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas (raios).

Previsão de probabilidade de chuva no domingo durante a tarde ilustra regiões mais favoráveis para a formação de chuvas no Nordeste ao longo do final de semana de carnaval.

Na Bahia, a região mais afetada pelas chuvas a partir do sábado (14) será o litoral - onde chuvas fracas, porém mais frequentes, podem ocasionar acumulados totais mais altos. Ainda assim, a chuva não deve causar grandes transtornos para a população. No interior do estado, predomina o tempo firme e ensolarado, com baixa probabilidade de chuvas fracas.

Na segunda-feira (16) e a terça-feira (17) de carnaval, o tempo tende a ficar ainda mais firme na Bahia, em Sergipe e no sul do Piauí, onde predomina o céu aberto e o tempo ensolarado.

No restante dos estados do Nordeste, no entanto, há risco de pancadas de chuva fracas a moderadas ao longo do final de semana e também do feriado na segunda-feira (16) e na terça-feira (17).

Pancadas de chuva atingem o Nordeste durante o carnaval

As previsões indicam que a situação já alertada pelo INMET e mencionada acima deve persistir ao longo de todo o final de semana e também durante o feriado de Carnaval. Pancadas de chuva podem ser registradas em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e norte do Piauí. O grande destaque, no entanto, fica para o Maranhão - onde os maiores acumulados serão registrados.

Previsão de acumulados totais até o final da terça-feira ilustra regiões que serão mais afetadas pela chuva - com destaque para o litoral norte do Maranhão, onde os volumes chegam a 100 mm.

A região mais afetada será o extremo norte e o litoral do Maranhão, incluindo a capital São Luís. Nessa região, conforme podemos observar na imagem acima, os acumulados de chuva podem chegar a até 100 mm totais ao longo do final de semana e do feriado de carnaval.

Previsão de ventos, nebulosidade e chuva na terça-feira durante a tarde ilustra a situação geral ao longo do carnaval - com tempo mais firme em alguns estados e chuvas intensas em outros.

Nos demais estados, os acumulados totais giram em torno dos 50 mm de chuva, e previsões indicam a formação de muita nebulosidade e chuva ao longo do feriado - potencialmente impactando de maneira negativa as comemorações de carnaval, já que as chuvas se formam principalmente durante a tarde e a noite.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Caso chuvas muito fortes ou tempestades com raios atinjam o seu município ao longo dos próximos dias, lembre-se de nunca enfrentar o mau-tempo nem a correnteza da água; não se abrigar debaixo de árvores ou pequenas construções como quiosques; e permanecer sempre atento à alterações em encostas para não ser pego por deslizamentos de terra.