Risco de temporais severos avança por 5 estados do Centro-Sul; confira as regiões sob alerta

Os temporais chegaram ao Rio Grande do Sul e vão atingir Santa Catarina, o Paraná, São Paulo e o Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Chuvas intensas, elevado acumulado e tempo severo deixam em alerta esses 5 estados.

Com atraso, as chuvas e os temporais, bem como os vendavais, atingiram o estado do Rio Grande do Sul nesta transição de sábado (18) para domingo (19). Nas próximas horas e nos próximos dias da semana as instabilidades se espalham pelo Centro-Sul do Brasil e deixam em alerta todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná e partes do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

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Ao longo deste domingo (19), as instabilidades se mantêm na metade sul, no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, com possibilidade de atingir a região de Porto Alegre mais para o período da noite. O alerta de chuvas intensas e de tempestades continua para essas regiões.

Temporais atingem o RS, SC e o PR na segunda e terça-feira

Ao longo da madrugada e da manhã da segunda-feira (20), as instabilidades atuam ainda sobre o Rio Grande do Sul e ganham intensidade, aumentando o risco de temporais e de chuvas intensas em praticamente todo o estado, com exceção das áreas mais a nordeste, que passa a ter alertas a partir do fim da manhã.

No período da tarde da segunda-feira (20), o maior risco de temporais severos e de chuvas intensas se concentra na metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Porto Alegre. Já as áreas mais ao sul do estado, Campanha e Sul não possuem mais riscos. Ao mesmo tempo, localidades de Santa Catarina, que ficam próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, passam a ter alertas para o risco de tempo severo.

No período da noite da segunda-feira (20), as condições continuam preocupantes para a metade norte do Rio Grande do Sul, através do aumento do risco de temporais severos e chuvas intensas. O extremo oeste, as regiões catarinenses de divisa com o território gaúcho e o extremo oeste do Paraná, ficam sob alerta de temporais severos.

Na terça-feira (21), na madrugada, há elevado risco de tempo severo no norte, noroeste, nordeste, região de Porto Alegre, sul e oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná. Essa condição se mantém ao longo de todo o dia, com todo o oeste, centro e leste de Santa Catarina sendo incluídos nas áreas de risco a partir do fim da manhã.

O estado do Rio Grande do Sul pode registra mais de 200 mm até a terça-feira (21), com chuvas mais intensas ocorrendo a partir desta segunda (20).

No período da noite, os alertas de temporais severos voltam para o sul e todo o leste do Rio Grande do Sul. No entanto, há alerta extremo para o norte gaúcho, sul, centro e oeste catarinenses, oeste e sudoeste paranaenses. O cenário é bastante favorável a chuvas extremas e temporais severos, que podem vir com granizo e intensos vendavais.

Temporais severos atingem SC, PR, MS e SP

Na quarta-feira (22), ainda há risco de temporais severos e de chuvas intensas no nordeste do Rio Grande do Sul, mas somente durante as primeiras horas da madrugada. No restante do dia, não há mais alertas.

Já em Santa Catarina, os alertas de tempo severo e de chuvas intensas se estendem até o período da manhã, com o deslocamento das instabilidades para o Paraná no período da tarde, o que afasta os riscos do território catarinense.

Previsão de chuva para a madrugada da quarta-feira, 22 de julho.

Agora no Paraná, há alerta de tempo severo durante a madrugada e manhã no oeste, centro, sul e sudoeste. A partir da tarde, os alertas se concentram em todo o norte e noroeste do estado. Na região de Curitiba, há alerta de temporais e chuva forte no período da manhã até o início da tarde.

Agora no Mato Grosso do Sul, as instabilidades atingem o sul e extremo oeste do estado já no período da manhã e avançam no restante do dia até a região de Campo Grande, chegando à capital no período da noite. Em todo o deslocamento há alertas para o risco de temporais severos e chuvas intensas.

Previsão de chuva para a manha da quarta-feira, 22 de julho.

Já no estado de São Paulo, a mudança do tempo acontece a partir do fim da tarde da quarta-feira (22), com alerta de temporais e chuvas intensas no oeste, sul e localidades próximas à divisa com o Paraná.

Na quinta-feira (23), o potencial de chuvas intensas e tempo severo não existe mais no Sul do Brasil. Há alerta somente para o estado do Mato Grosso do Sul, na porção centro-norte, no período da madrugada e início da manhã. No restante do dia, as chuvas ocorrem com moderada intensidade.

Previsão de chuva para a manhã da quinta-feira, 23 de julho.

No estado de São Paulo, o tempo muda, mas sem potencial de eventos extremos. Há risco de temporais localizados nas regiões de divisa com o Paraná. No norte, centro e leste paulistas, as chuvas ocorrem com fraca a moderada intensidade.

A semana termina com alertas para SP, RJ e MS

Na sexta-feira (24), as instabilidades voltam a ganhar força, mas sobre o estado de São Paulo e centro-leste do Mato Grosso do Sul. Há risco de de chuvas intensas e de temporais severos no período da manhã.

Previsão de chuva para a manhã da sexta-feira, 24 de julho.

No Rio de Janeiro, a mudança do tempo no período da manhã pode provocar mais ventos intensos do que chuva, assim, o risco no estado fluminense é de transtornos por vendavais nas primeiras horas do dia.