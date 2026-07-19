Cientistas descobrem o segredo geológico que tornou o tsunami do Japão de 2011 tão devastador

Um novo estudo revela o mecanismo geológico oculto que amplificou o tsunami devastador que atingiu o Japão em 2011. Essa descoberta ajudará os cientistas a compreender melhor a origem dos terremotos do tipo 'megassismo' e a melhorar a preparação para esses eventos.

O tsunami do Japão deixou uma marca indelével em todo o mundo.

Quinze anos após o devastador terremoto e o tsunami subsequente no Japão, uma equipe internacional de cientistas encontrou uma evidência crucial que ajuda a explicar por que o desastre atingiu uma magnitude tão extraordinária.

A descoberta, publicada na revista Science, identifica uma fina camada de argila sob o fundo do oceano como o elemento que permitiu que a ruptura da falha atingisse o leito marinho, multiplicando o tamanho do tsunami.

Essa descoberta não só ajuda a explicar um dos piores desastres naturais do século XXI, como também abre um novo caminho para aprimorar as previsões de futuros terremotos de grande magnitude e dos tsunamis que eles podem desencadear em outras partes do mundo.

Uma camada de argila escondida sob a Fossa do Japão

O estudo concentra-se na Fossa do Japão, uma vasta depressão submarina situada ao largo da costa nordeste do país. Cientistas participaram de uma expedição a bordo do navio de pesquisa Chikyu, equipado para realizar perfurações em profundidades jamais alcançadas anteriormente.

A missão obteve sucesso ao extrair amostras de sedimentos de quase 8.000 metros abaixo do nível do mar, estabelecendo um recorde mundial para esse tipo de perfuração em águas profundas.

Foram nessas amostras que os cientistas encontraram uma camada fina — com 30 metros de espessura — composta por uma argila extremamente fina e altamente escorregadia, que se acumulou lentamente ao longo de milhões de anos.

A "linha de ruptura" que desencadeou o tsunami

Quando ocorre um grande terremoto de subducção, a ruptura sísmica geralmente permanece em profundidade considerável e perde energia antes de atingir o assoalho oceânico. No entanto, no terremoto de magnitude 9,1 ocorrido em 11 de março de 2011, aconteceu algo completamente diferente.

Estudos indicam que essa fina camada de argila atuou como uma verdadeira superfície de deslizamento, permitindo que a ruptura avançasse até a borda da fossa oceânica. Como resultado, o assoalho oceânico sofreu um deslocamento extraordinário de 40 a 60 metros em apenas alguns minutos, gerando o enorme tsunami que atingiu a costa japonesa com ondas superiores a 40 metros em algumas áreas.

Uma descoberta que pode mudar a avaliação de risco sísmico

Cientistas acreditam que outras zonas de subducção ao redor do mundo podem conter camadas de sedimentos muito semelhantes que ainda não foram identificadas.

O que é uma zona de subducção?

É uma região da crosta terrestre onde uma placa tectônica afunda sob outra, descendo lentamente em direção ao manto à medida que as duas placas convergem.

Isso levanta uma preocupação clara, pois, se outras fossas oceânicas apresentarem essas características, elas poderiam gerar tsunamis muito mais intensos do que as estimativas atuais sugerem.

Portanto, localizar essas camadas de argila tornou-se uma prioridade para a geologia e a sismologia modernas.