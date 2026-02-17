Fungo amazônico inspira nova geração de cosméticos sustentáveis

Descoberta de espécie nativa revela pigmento natural com ação antioxidante e antibacteriana, capaz de substituir corantes sintéticos na indústria de beleza e ampliar o uso sustentável da biodiversidade brasileira.

Fungo da Amazônia gera corante natural seguro para cosméticos. Crédito: Juliana Barone Teixeira/FCFAr-Unesp

Um fungo nativo da Amazônia pode se tornar protagonista na transição para cosméticos mais sustentáveis e seguros. Pesquisadores identificaram que a espécie Talaromyces amestolkiae é capaz de produzir um corante natural com potencial aplicação em cremes faciais, xampus e bastões em gel, reunindo propriedades estéticas e funcionais.

O pigmento, que apresenta tonalidades vibrantes entre amarelo, laranja e vermelho intenso, demonstrou desempenho promissor em testes laboratoriais. Além de conferir cor estável às formulações, o extrato revelou atividade antioxidante e antibacteriana, características cada vez mais valorizadas pela indústria cosmética.

Os resultados iniciais indicaram redução superior a 75% de compostos oxidativos quando o extrato entrou em contato com a pele. Também foi observada viabilidade celular acima de 60%, sinalizando baixa toxicidade e segurança dermatológica para uso em produtos tópicos.

Pesquisa une Brasil e Portugal

O estudo foi conduzido por cientistas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em parceria com a Universidade de Lisboa e a Universidade de São Paulo (USP). A espécie analisada foi identificada a partir da coleção micológica da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), reforçando o papel estratégico das coleções científicas brasileiras.

Corante natural produzido por espécie amazônica mostrou ação antioxidante e antibacteriana em testes iniciais. Créditos: Divulgação BNC Amazonas

Para estimular a produção do pigmento em laboratório, os pesquisadores reproduziram condições ambientais semelhantes às de Manaus, com altas temperaturas e umidade elevada — características típicas da região amazônica. O procedimento permitiu intensificar a coloração produzida pelo fungo em ambiente controlado.

Os achados foram publicados na revista científica ACS Omega, destacando o potencial dos chamados corantes microbianos como alternativa viável aos pigmentos sintéticos amplamente utilizados atualmente.

Alternativa aos corantes sintéticos

A busca por substitutos naturais ocorre em um contexto de restrições crescentes ao uso de corantes artificiais em diversos países. Essas substâncias vêm sendo associadas a reações alérgicas, irritações cutâneas e possíveis riscos toxicológicos, pressionando a indústria por soluções mais seguras.

Nesse cenário, microrganismos surgem como fonte promissora de pigmentos. Diferentemente dos corantes vegetais, que dependem de grandes áreas agrícolas e condições climáticas específicas, fungos e bactérias podem ser cultivados em laboratório com menor consumo de recursos e maior controle de qualidade, favorecendo a escalabilidade e a sustentabilidade do processo.

Além da função estética — fator decisivo na escolha de produtos de beleza — o corante derivado do Talaromyces amestolkiae apresenta potencial valor agregado por suas propriedades antioxidantes. Isso significa que, além de colorir, pode contribuir para a proteção celular, diferencial relevante em formulações dermatológicas.

Biodiversidade como motor de inovação

A descoberta reforça a importância da biodiversidade amazônica como fonte estratégica de inovação científica e industrial. O caso do fungo demonstra que microrganismos, muitas vezes associados apenas a doenças, também podem fornecer compostos bioativos de alto valor para setores como saúde, agricultura e indústria.

Atualmente, o principal desafio é ampliar a escala de produção. Os pesquisadores já conseguem obter o pigmento em pequenas quantidades, mas trabalham para viabilizar a produção em nível industrial, garantindo estabilidade, padronização e viabilidade econômica.

Se os próximos testes confirmarem o potencial comercial, o Brasil poderá consolidar-se como referência em biotecnologia baseada em recursos naturais. Mais do que um avanço para o setor de cosméticos, a iniciativa simboliza uma mudança de paradigma: enxergar a floresta não apenas como patrimônio ambiental, mas como fonte de soluções sustentáveis para o futuro.

Referências da notícia

R7. Fungo amazônico produz corante natural seguro com ação antioxidante e antibacteriana. 2026