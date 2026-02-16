Chuvas aumentam e atingem todo o Brasil nesta semana; confira a previsão e os acumulados
Previsões indicam que semana será marcada por chuvas em todo o Brasil, inclusive em estados que têm registrado tempo predominantemente ensolarado e seco ao longo do carnaval. Confira detalhes a seguir!
Previsões indicam que, até o final desta semana, chuvas serão registradas em praticamente todo o país com acumulados significativos que podem chegar a 100 mm em diversos estados diferentes, com destaque para o Norte do país, onde os volumes de chuva podem chegar a 150 mm até o final do sábado (21).
Vale notar que, neste início de semana e no final do período de carnaval, a tendência ainda continua sendo de pouquíssima chuva numa porção central do país que envolve boa parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste - onde apenas pancadas rápidas e muito isoladas se formarão e o tempo ensolarado continua predominante.
A partir de quarta-feira (18), no entanto, o avanço de uma frente fria (antes posicionada sobre a região Sul) volta a causar chuvas intensas sobre o Sudeste e Centro-Oeste do país, trazendo chuvas novamente para diversos municípios que registraram tempo majoritariamente firme e seco ao longo do carnaval.
Uma parte dessa região, envolvendo municípios do Nordeste e do Sudeste, esteve sob alerta devido à baixa umidade relativa do ar, que esteve variando entre 30% e 20% - valores baixíssimos que podem agravar quadros de saúde (especialmente doenças respiratórias) e também incêndios florestais. Felizmente, essa região voltará a registrar chuvas até o final da semana.
Com o retorno das chuvas para essa região, voltam também os riscos de transtornos para a população, especialmente na região Sudeste.
Estados que serão mais atingidos pelas tempestades
O resultado deste cenário é que, a partir de quarta-feira (18), pancadas de chuva fortes voltarão a se formar especialmente sobre o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais - Onde diversos municípios podem registrar acumulados de até 100 mm com transtornos para a população, conforme mencionado acima.
Fora estas regiões, permanece o alerta para todo o Brasil equatorial. Isso inclui praticamente toda a região Norte do país e o litoral norte da região Nordeste, onde a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continua auxiliando na formação de pancadas de chuva frequentes.
Em toda essa região, previsões indicam que os acumulados de chuva podem chegar a até 150 mm totais até o final da semana, ocasionando transtornos para a população. Por outro lado, isso NÃO representa mudanças na situação climática que já tem sido registrada nas últimas semanas - chuvas frequentes são características do clima nestas regiões.
Caso chuvas muito fortes ou tempestades com raios atinjam o seu município ao longo dos próximos dias, lembre-se de nunca enfrentar o mau tempo: Nunca, em hipótese alguma, avance pela correnteza da água; não se abrigue debaixo de árvores ou pequenas construções como quiosques; e permaneça sempre atento à alterações em encostas para não ser pego por deslizamentos de terra.