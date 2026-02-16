Chuvas aumentam e atingem todo o Brasil nesta semana; confira a previsão e os acumulados

Previsões indicam que semana será marcada por chuvas em todo o Brasil, inclusive em estados que têm registrado tempo predominantemente ensolarado e seco ao longo do carnaval. Confira detalhes a seguir! Mais informações: Chuvas intensas e tempestades deixam em alerta 14 estados nesta terça-feira, 17

Previsões indicam que, até o final desta semana, chuvas serão registradas em praticamente todo o país com acumulados significativos que podem chegar a 100 mm em diversos estados diferentes, com destaque para o Norte do país, onde os volumes de chuva podem chegar a 150 mm até o final do sábado (21).

Ao longo dos últimos dias de Carnaval, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos para diversas regiões do país, onde há risco de pancadas de chuva que podem causar transtornos como cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas (raios).

Vale notar que, neste início de semana e no final do período de carnaval, a tendência ainda continua sendo de pouquíssima chuva numa porção central do país que envolve boa parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste - onde apenas pancadas rápidas e muito isoladas se formarão e o tempo ensolarado continua predominante.

Previsão de nebulosidade e chuva na terça-feira durante a tarde mostra que uma grande parte do país continuará registrando tempo firme e ensolarado nos últimos dias do carnaval.

A partir de quarta-feira (18), no entanto, o avanço de uma frente fria (antes posicionada sobre a região Sul) volta a causar chuvas intensas sobre o Sudeste e Centro-Oeste do país, trazendo chuvas novamente para diversos municípios que registraram tempo majoritariamente firme e seco ao longo do carnaval.

Uma parte dessa região, envolvendo municípios do Nordeste e do Sudeste, esteve sob alerta devido à baixa umidade relativa do ar, que esteve variando entre 30% e 20% - valores baixíssimos que podem agravar quadros de saúde (especialmente doenças respiratórias) e também incêndios florestais. Felizmente, essa região voltará a registrar chuvas até o final da semana.

Previsão de probabilidade de chuva na quarta-feira (esquerda) e quinta-feira (direita) durante a tarde mostra que a probabilidade de chuvas aumentará muito entre o Sudeste e o Centro-Oeste.

Com o retorno das chuvas para essa região, voltam também os riscos de transtornos para a população, especialmente na região Sudeste.

Estados que serão mais atingidos pelas tempestades

O resultado deste cenário é que, a partir de quarta-feira (18), pancadas de chuva fortes voltarão a se formar especialmente sobre o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais - Onde diversos municípios podem registrar acumulados de até 100 mm com transtornos para a população, conforme mencionado acima.

Previsão de acumulados de chuva totais até o final do Sábado. Destaque para o Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais mostra que diversos municípios podem registrar 100 mm (cores vermelhas).

Fora estas regiões, permanece o alerta para todo o Brasil equatorial. Isso inclui praticamente toda a região Norte do país e o litoral norte da região Nordeste, onde a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continua auxiliando na formação de pancadas de chuva frequentes.

Em toda essa região, previsões indicam que os acumulados de chuva podem chegar a até 150 mm totais até o final da semana, ocasionando transtornos para a população. Por outro lado, isso NÃO representa mudanças na situação climática que já tem sido registrada nas últimas semanas - chuvas frequentes são características do clima nestas regiões.

Previsão de acumulados de chuva totais até o final do Sábado destaque para as regiões Norte e Nordeste mostram que diversos municípios podem registrar 150 mm (cores vermelhas).

Caso chuvas muito fortes ou tempestades com raios atinjam o seu município ao longo dos próximos dias, lembre-se de nunca enfrentar o mau tempo: Nunca, em hipótese alguma, avance pela correnteza da água; não se abrigue debaixo de árvores ou pequenas construções como quiosques; e permaneça sempre atento à alterações em encostas para não ser pego por deslizamentos de terra.