    Escócia avança com uma lei para criminalizar a destruição do meio ambiente

    Uma lei contra o ecocídio seria um poderoso fator de dissuasão contra a poluição, afirmam alguns ativistas. E estas leis já estão se espalhando pelo mundo.

    Uma lei contra o ecocídio poderia impedir a destruição do meio ambiente.
    O Parlamento Escocês votou a favor do avanço do Projeto de Lei de Ecocídio, colocando a Escócia no caminho para se tornar a primeira nação do Reino Unido a criminalizar a destruição ambiental grave.

    “Ecocídio” é definido como atos “ilegais ou imprudentes” cometidos com o conhecimento de que existe uma probabilidade substancial de causarem danos graves, generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente.

    A lei poderá prever penalidades que incluem multas ilimitadas e penas de prisão de até 20 anos.

    O projeto de lei foi apresentado pela deputada escocesa Monica Lennon e aprovado pelos deputados escoceses por 90 votos a favor, 26 contra e 4 abstenções.

    Um grupo multipartidário de deputados escoceses que analisou o projeto reconheceu que o ecocídio deve ser tratado como um "crime grave" e concordou, em princípio, com penas criminais mais severas para danos ambientais graves.

    No entanto, manifestaram preocupação com o cronograma para a resolução de questões técnicas antes das eleições de maio de 2026.

    O governo escocês afirmou que apoiará os princípios gerais do projeto de lei e que “trabalhará de forma construtiva e rápida” para resolver as questões técnicas.

    O projeto de lei agora segue para a segunda etapa, onde será submetido a uma análise minuciosa e emendas antes da votação. Se aprovado, se tornará lei.

    Lennon declarou: “Esta é uma vitória histórica para o meio ambiente na Escócia. Ao aprovar o Projeto de Lei do Ecocídio, deixamos claro que os ecocriminosos não serão tolerados aqui”.

    As minas de ouro na Amazônia causam séria poluição.
    "Os parlamentares escoceses entenderam a mensagem de que devemos proteger nossas comunidades e o futuro da Escócia. É um forte fator de dissuasão que alerta os poluidores sobre a necessidade de remediar suas ações”, acrescentou ela.

    Jojo Mehta, cofundador e diretor executivo do grupo de campanha Stop Ecocide International, disse que a votação teve implicações que vão muito além da Escócia.

    “Isso reflete um reconhecimento crescente de que os danos mais graves à natureza não podem ser gerenciados fora da regulamentação, mas exigem limites criminais claros para proteger os ecossistemas dos quais nossas comunidades e economias dependem”, disse ele.

    Um movimento global está se acelerando

    As leis sobre ecocídio ganharam força em todo o mundo: Vanuatu, Fiji, Samoa e a República Democrática do Congo apresentaram uma proposta formal em setembro de 2024 para que o Tribunal Penal Internacional reconheça o ecocídio como um crime internacional independente.

    Na União Europeia, os Estados-Membros devem incorporar a Diretiva sobre Crimes Ambientais nas suas legislações nacionais até maio deste ano. A diretiva inclui crimes comparáveis ao ecocídio.

    A Bélgica e a França estabeleceram leis nacionais sobre ecocídio, e a legislação também está avançando na Itália, no Brasil, na Holanda, em Gana, na Argentina, no Peru, no México, na Polinésia Francesa e na Índia. O direito ao ecocídio está ganhando terreno no Tribunal Penal Internacional, em toda a Europa e África, e em países que vão do Peru à Índia.

    "Ao votar a favor deste projeto de lei, a Escócia está impulsionando uma mudança fundamental no sentido de tratar os danos ambientais em larga escala como uma questão de responsabilidade legal, e não de discricionariedade", acrescentou Mehta.