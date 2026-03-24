Rio e São Paulo tem início de outono entre calor e pancadas isoladas; confira a previsão

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro terão calor em torno dos 30°C e pancadas de chuva isoladas nesta primeira semana do outono, e com chances de trovoadas isoladas no estado paulista. Mais previsão: Vórtice Ciclônico bloqueia frente fria e provoca chuvas em 4 regiões nesta semana

Esta primeira semana de outono será marcada por sol entre poucas nuvens, calor em torno ou pouco acima dos 30°C e pancadas de chuva isoladas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e com possibilidade de trovoadas (raios) pontuais no estado paulista.

Áreas de alta pressão atuarão sobre os estados ao longo desta semana, contudo, a combinação de calor e umidade ainda podem favorecer a ocorrência destas instabilidades isoladas.

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Estas pancadas de chuva serão rápidas, passageiras e irregulares, ocorrendo entre as tardes e as noites. E não há previsão de chuvas significativas e volumosas nos dois estados nos próximos dias.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas isoladas na primeira semana do outono em SP e RJ

Na quarta-feira (25), teremos maior cobertura de nuvens no período da manhã, na faixa oeste dos dois estados. Nas demais áreas, condição de céu com Sol entre poucas nuvens. À tarde, ainda Sol com poucas nuvens em praticamente todas as áreas e à noite, aumento da nebulosidade.

A partir da tarde, pancadas de chuva localizadas em áreas do extremo sudoeste paulista, região de Presidente Prudente, e do norte. No Rio de Janeiro, chuvas fracas e isoladas, podendo ocorrer pancadas um pouco mais fortes em áreas do sul.

Ao longo desta semana, São Paulo capital terá Sol entre poucas nuvens e pancadas de chuva rápidas durante o dia. A capital carioca terá tempo mais firme, com Sol e céu limpo.

A quinta-feira (26) de novo começa com muitas nuvens no oeste e norte paulista e no oeste carioca. Demais áreas com Sol dividindo espaço com poucas nuvens. À medida que o dia avança, o céu fica claro no Rio de Janeiro, enquanto ainda teremos bastante nebulosidade em todo o estado de São Paulo.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para a quarta-feira (25) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Inclusive, é em São Paulo que as chuvas ficarão mais concentradas nesta quinta-feira (26). No Rio de Janeiro, sem previsão de chuva significativa, inclusive na capital carioca.

A partir da tarde, há previsão de chuvas fracas em todo o estado paulista, mas a qualquer momento do dia podem vir pancadas mais fortes isoladas e com trovoadas isoladas em áreas do norte e do Centro/interior do estado. Na capital paulista, pancadas de chuva à tarde e à noite.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para a quinta-feira (26) à tarde (16h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (27), o potencial para chuvas diminui bastante e o tempo tende a ficar mais firme. Ambos os estados terão ao longo do dia variação de céu claro a com poucas nuvens, e sem previsão de chuva significativa. Podem ocorrer apenas chuvas fracas e isoladas no sul de São Paulo durante a tarde. À noite, céu limpo mas com alguma nebulosidade apenas na faixa litorânea paulista.

Sem volumes expressivos de chuva nos próximos dias

Como comentamos, não há previsão de chuvas significativas e volumosas em ambos os estados nesta primeira semana do outono.

Entre hoje (24) e a noite de sexta-feira (27), os acumulados não serão expressivos, ficando abaixo dos 10 mm no Rio de Janeiro e em boa parte de São Paulo.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (24) e sexta-feira (27) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os maiores volumes serão registrados na porção oeste paulista, onde chegam até aos 40 mm. Contudo, bem pontualmente, estes volumes podem atingir os 60 mm em locais da mesorregião de Araçatuba.

Calor segue atuando em SP e RJ

Além disso, ao longo desta semana os amanheceres até serão mais amenos, mas teremos elevação das temperaturas diurnas, com máximas em torno dos 30°C em ambos os estados e, pontualmente, chegando aos 35°C na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (ex.: Seropédica) na quinta-feira (26).

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a sexta-feira (27) à tarde (15h).

O calor vai se espalhar mais sobre o estado de São Paulo na sexta-feira (27), com máximas entre 30°C e 32°C em grande parte do estado, especialmente no Oeste e no Centro.

Ao longo desta semana, as temperaturas máximas vão variar entre 30°C e 31°C na capital paulista e de 30°C a 32°C na capital carioca.