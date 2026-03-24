A Finlândia como modelo: serão a natureza e a desintoxicação digital as chaves para a felicidade?

Pela nona vez consecutiva, o país nórdico foi considerado o país mais feliz do mundo no Relatório sobre a Felicidade Mundial 2026 das Nações Unidas. Para além de uma elevada segurança social, a estreita ligação à natureza é um fator importante.

Água, florestas e uma pequena cabana junto ao lago fazem a felicidade dos finlandeses.

Este ano, a mensagem da Finlândia é muito simples: a felicidade começa com o desligar da tomada - de preferência, num local junto a um lago, longe de toda a azáfama. Com esta fórmula, o próprio país explica a sua perene posição de liderança entre as nações mais felizes do mundo.

Paz e natureza em vez de tempo de ecrã

O relatório deste ano examina o impacto das redes sociais e da conetividade constante no bem-estar. Ao fazê-lo, destaca provas crescentes que sugerem que a utilização prolongada da Internet pode ter um efeito negativo na sensação de bem-estar de uma pessoa.

Na Finlândia, um país frequentemente citado pela sua profunda ligação à natureza e pelo seu estilo de vida equilibrado, o segredo da felicidade reside em fazer exatamente o contrário: afastar-se dos ecrãs, abrandar o ritmo e passar tempo na natureza.

Os belos momentos do quotidiano reabastecem o reservatório da felicidade

De facto, as pessoas na Finlândia encontram frequentemente a sua felicidade em momentos simples e quotidianos: dar um mergulho num lago cristalino, aquecer-se na sauna, dar um passeio na floresta ou simplesmente desfrutar de uma boa refeição com os amigos numa cabana de verão junto ao lago.

Para os finlandeses, a felicidade vem muitas vezes de rotinas simples e habituais que deixam espaço para o descanso, a revitalização e a reconexão com a natureza.

A cabana de verão junto ao lago também contribui para a felicidade

O Visit Finland, o organismo de turismo do país, identifica várias experiências-chave das quais os seus habitantes retiram satisfação e felicidade: “Na Finlândia, não procuramos realmente a felicidade, mas encontramo-la nos pequenos momentos do dia a dia”, explica Heli Jimenez, do Visit Finland. Diz-se que a receita finlandesa para a felicidade é bastante simples:

Viver numa cabana de verão junto ao lago.

Uma sensação de bem-estar derivada das saunas tradicionais e da natação no lago.

Passar tempo nos bosques e ao ar livre

Desfrutar de comida sazonal e de companhia agradável.

"Deixar de lado o telemóvel de vez em quando."



Quando a vida é muito agitada, a melhor maneira de nos sentirmos melhor é, por vezes, abrandar o ritmo, sair e relaxar um pouco, tal como faria um finlandês.

Milhares de lagos e florestas densas

No entanto, o acesso à natureza na Finlândia é também particularmente fácil. O país tem quase 188.000 lagos, que, no seu conjunto, cobrem quase um décimo da sua superfície total.

A Finlândia é também o país mais densamente florestado da Europa: quase três quartos da sua superfície terrestre estão cobertos por florestas.