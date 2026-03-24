Campos do Jordão em 48h: roteiro com parques, teleférico e atividades ao ar livre para crianças
Famoso destino turístico em São Paulo, esta cidade na Serra da Mantiqueira oferece vários atrativos para um final de semana em família, com muita natureza e diversão. Veja o que fazer por lá com as crianças.
Campos do Jordão é uma cidade turística na Serra da Mantiqueira (SP), muito charmosa e famosa pelo clima frio, arquitetura europeia e o badalado centro de Capivari.
Ela é conhecida como a "Suíça Brasileira" justamente pelo seu clima mais frio (é o município mais alto do Brasil, a cerca de 1.628 metros de altitude) e pela sua arquitetura típica europeia, além das belezas naturais que a rodeiam.
Fica a aproximadamente 2 horas da capital paulista e oferece ótima infraestrutura para receber famílias com crianças. Veja aqui as dicas de atividades e passeios para conhecer por lá com a criançada em um fim de semana.
Dicas para 2 dias em Campos do Jordão
A cidade conta com diversos pontos turísticos e atrativos, mas há passeios para todos os gostos, bolsos e faixa etária.
E um detalhe sobre o movimento por lá: os meses de junho e julho são de alta temporada, então a cidade fica bem movimentada; feriados e férias escolares (janeiro) também são considerados alta temporada e os preços aumentam. Já os outros meses do ano são ótimas opções para aproveitar melhor a cidade gastando menos e com menos turistas.
Algumas opções de passeios com as crianças são:
-Parque Amantikir: é um parque lindo composto por vários jardins temáticos, sendo um ótimo passeio ao ar livre com as crianças. Conta ainda com labirintos e casa na árvore.
-Fazendinha Toriba: oferece uma experiência interativa na qual as crianças podem alimentar animais como ovelhas, coelhos, patos e cabras. Ainda podem explorar trilhas, o lago, horta orgânica e áreas para piquenique, em uma proposta voltada mais para a educação ambiental.
-Parque Tarundu: outro parque ao ar livre que oferece diversas atividades para toda a família, incluindo tirolesa, escorregadores, paredão de escalada, arborismo, boia cross e passeios a cavalo, entre outros.
-Parque Capivari: o local conta com teleférico com opção de cabines fechadas e abertas, pedalinhos, trenó da montanha e pista de patinação no gelo. Para os pequenos, há carrossel, parkids e mini trenzinho. No alto do parque, você tem uma das vistas mais lindas da cidade.
-Floresta Encantada: Um parque temático com casinhas de contos de fadas que encantam crianças pequenas. Há várias casinhas temáticas, como: Branca de Neve, Bruxas, Gnomos, Coelhos, Fantasma, Anjos, Papai Noel e das Bonecas. Ali, pais e filhos brincam juntos e se divertem muito!
-Dreamland House: Este complexo é coberto e une o Dreamland (Museu de Cera) e o Miniland (parque de miniaturas), sendo uma ótima opção de passeio nos dias de chuva. Por lá tem também o Vale dos Dinossauros. A proposta deste espaço é oferecer experiências que misturam cenários lúdicos, personagens conhecidos e ambientes imersivos, permitindo adaptar a visita conforme a idade das crianças.
Algumas dicas finais caso você decidir ir visitar a região: o trânsito no centro (Capivari) pode ser intenso, então considere usar aplicativos ou deixar o carro estacionado e fazer passeios a pé; e mesmo no verão, as noites podem ser frias por lá, então leve agasalhos.
Referências da notícia
Campos do Jordão: roteiro de dois dias com crianças. 16 de março, 2026. Redação Viagem e Turismo.
Campos do Jordão com crianças: dicas para aproveitar a cidade em família. 19 de março, 2025. Tate Dantas.