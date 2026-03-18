Região Sul vai voltar a registrar calorão de 40°C nas primeiras horas do outono

O outono astronômico vai começar com tempo firme e calor na Região Sul do Brasil, com temperaturas alcançando os 40°C no Rio Grande do Sul. Essas condições vão permanecer pelo menos até o início da próxima semana.

Calor de até 40°C volta a atingir a Região Sul do Brasil no fim do verão e início do outono.

O outono astronômico no Brasil (Hemisfério Sul) este ano terá início na sexta-feira, 20 de março, às 11h46 pelo horário de Brasília. A mudança de estação na Região Sul do país terá condições de tempo mais estável, com sol entre poucas nuvens em boa parte dos estados e o retorno do calor.

Contudo, no sábado (21), uma nova frente fria se forma e avança sobre o oceano, ao sul do Rio Grande do Sul, e vai influenciar o tempo no fim de semana no estado, provocando novamente temporais isolados, especialmente no oeste e sul gaúcho. Mas apesar disso, as temperaturas seguem elevadas em toda a Região Sul.

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O estado mais afetado pelo calor será o Rio Grande do Sul, onde as temperaturas chegam aos 40°C em diversos municípios do oeste e centro gaúcho. No Paraná e em Santa Catarina, temperaturas de até 38°C no oeste dos estados. Essas temperaturas altas vão atuar a partir da sexta-feira (20) e, pelo menos, até o início da próxima semana.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para a região nos próximos dias.

Primeiro dia do outono com calor de até 40°C no Sul

O outono começa na manhã desta sexta-feira (20), e a tendência é que o predomínio seja de tempo estável em todo o Rio Grande do Sul, com poucas nuvens na faixa litorânea.

Em Santa Catarina e no Paraná teremos também tempo firme e sol, com presença de mais nuvens no Litoral e áreas próximas, onde há condições para chuva fraca ocasional, de forma isolada, devido à circulação marítima.

Previsão de temperatura máxima do ar (em °C) na sexta-feira (20) à tarde (15h).

As temperaturas máximas durante a tarde ficarão mais amenas apenas na faixa leste, que inclui áreas litorâneas, onde não passam dos 27°C. Mas nas demais áreas dos estados, elas ficam acima dos 30°C e chegam aos 40°C no Oeste do Rio Grande do Sul e fronteira com a Argentina; e aos 38°C no oeste de Santa Catarina e do Paraná.

As temperaturas máximas nas capitais neste dia serão de: Porto Alegre: 31°C; Florianópolis: 25°C, Curitiba: 24°C.

E o calorão continua no fim de semana

O primeiro fim de semana do outono será de continuação do calor e de tempo firme em boa parte da Região Sul.

Contudo, um novo sistema frontal se forma no sábado (21) sobre o continente e vai avançar sobre o oceano Atlântico, passando pelo Uruguai e pelo sul do Rio Grande do Sul. Com isso, serão esperados novamente temporais isolados e pancadas de chuva localmente fortes em áreas do oeste e do sul do estado gaúcho. Em Santa Catarina e no Paraná, o sol entre poucas nuvens predomina em todas as áreas.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (21) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

O calor e sensação de abafamento continuam predominando no sábado (21), com temperaturas acima dos 31°C em praticamente toda a Região Sul.

As máximas novamente atingem o patamar de 40°C no oeste gaúcho e fronteira com a Argentina. Contudo, temperaturas de 39°C agora podem ser registradas também na região Central do estado, como por exemplo, entre Cacequi, São Gabriel e Restinga Seca. Em Santa Catarina e no Paraná, as máximas alcançam os 37°C no oeste dos estados.

Calor e temperaturas elevadas no fim de semana nas capitais: máximas em torno dos 32°C em Porto Alegre, 27°C em Florianópolis e 30°C em Curitiba.

No domingo (22), a frente fria já estará mais afastada sobre o oceano, mas ainda vai influenciar indiretamente as condições de tempo no Rio Grande do Sul, com chuvas moderadas na porção centro-norte do estado, mas sem riscos de temporais.

No oeste paranaense e centro-leste catarinense, podem ocorrer chuvas fracas a moderadas mas de forma irregular, no período da tarde.

Previsão de temperatura máxima do ar (em °C) no domingo (22) à tarde (15h).

O calor continua atuando no domingo (22), porém as máximas não passam dos 38°C no noroeste e região Central do Rio Grande do Sul e dos 37°C na porção oeste do Paraná e Santa Catarina.

Ah, e no fim de semana o litoral e áreas próximas terão temperaturas elevadas também, chegando na casa dos 29°C, como por exemplo, em Joinville/SC (29°C) e Guaratuba/PR (28°C); um pouco diferente do esperado para a sexta-feira (20).

Agora, a tendência da previsão indica que o início da próxima semana também será marcado por tempo estável e pelo calor, com temperaturas acima dos 30°C especialmente na faixa oeste dos estados.