Rota turística em Goiás encanta com águas cristalinas e herança ancestral quilombola; conheça esse paraíso escondido

Descubra o paraíso escondido do Complexo turístico Kalunga que fica na região de Cavalcante, em Goiás, em meio à Chapada dos Veadeiros, e encante-se com suas belezas naturais e culturais únicas.

A Cachoeira da Capivara, uma da rota turística da comunidade Kalunga Engenho II. Crédito: Divulgação.

No nordeste de Goiás, em meio à região turística da Chapada dos Veadeiros, uma comunidade quilombola vem se transformado em referência para os povos tradicionais e originários quanto ao desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária no Brasil.

Estamos falando do Quilombo Kalunga, que tem uma atuação no turismo de base comunitária há mais de 20 anos. Abrange várias comunidades (povoados) entre os municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre.

O Quilombo Kalunga é o maior quilombo do Brasil, com 262 mil hectares, 39 comunidades e aproximadamente 9 mil pessoas.

E na região de Cavalcante, a comunidade Engenho II conta com um roteiro incrível onde você vai fazer trilhas ecológicas, visitar cachoeiras de águas cristalinas e conhecer as tradições e a culinária típica do povo quilombola.

Descubra abaixo todos os atrativos deste roteiro.

A Rota Kalunga

As comunidades da região quilombola de Kalunga possuem mais de 400 guias que geram renda e ao mesmo tempo preservam a cultura e a ancestralidade.

A cidade de Cavalcante, a cerca de 90 km de Alto Paraíso de Goiás e a aproximadamente 500 km de Brasília, é uma das principais cidades-base para explorar a Chapada dos Veadeiros e também é a porta de entrada para a comunidade Engenho II.

Quilombo Kalunga, Comunidade Engenho II, em Cavalcante, Goiás. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil.

Dentro do quilombo Kalunga, a cerca de 27 km de Cavalcante, a comunidade Engenho II se destaca pela facilidade de acesso e pelo pioneirismo.

Visitar esta comunidade é ter um contato direto com a cultura quilombola, participando de oficinas, apresentações, artesanato e experimentando a culinária típica preparada em fogão a lenha. E as famílias locais que recebem os turistas são muito hospitaleiras.

Os Kalungas (ou Calungas) são os descendentes de escravos fugidos ou libertos das minas de ouro que se fixaram na Chapada dos Veadeiros.

Na rota turística Kalunga que abrange o território da comunidade Engenho II, os turistas conhecem três cachoeiras: a Santa Bárbara, a Capivara e a Candaru. Além disso, eles também têm acesso à culinária, à produtos da agricultura familiar, a serviços de transporte, disponibilidade de internet, banheiros e até hospedagem em camping.

A Cachoeira Santa Bárbara tem cerca de 28 metros de queda d’água e águas cristalinas de tom azul-esverdeado que encantam os olhos. A piscina natural formada pela cachoeira é bem grande, tem cerca de 3 metros de profundidade e é gostosa para se banhar.

A bela Cachoeira Santa Bárbara, da rota da comunidade Engenho II do Quilombo Kalunga. Crédito: FernandoQuevedo/iStock.

A Cachoeira Capivara destaca-se por suas águas verdes cristalinas, com queda de até 45 metros e um grande poço para banho. Possui trilhas de nível fácil a moderado. É frequentemente descrita como mais tranquila que a Santa Bárbara.

A Cachoeira Candaru é uma imponente queda de cerca de 70 metros com poço verde cristalino. Oferece trilha de nível médio e é conhecida por ser paradisíaca e menos lotada que as outras duas.

As comidas são preparadas com ingredientes cultivados no próprio quilombo. A comunidade de Engenho II também oferece opções de pousada para quem deseja passar uma noite no território quilombola.

Restaurante Recanto da Mata, na comunidade Engenho II, no quilombo kalunga. Crédito: Andréia Coutinho Louback.

Entre as tradições vivenciadas por lá, está a dança da Sussa, de origem africana e que para os kalungas da comunidade é um símbolo máximo de agradecimento de uma dádiva e de celebração comunitária.

E mais: a comunidade conta com uma lojinha onde são vendidos produtos artesanais, medicinais, alimentos e outros itens produzidos por lá mesmo, fortalecendo ainda mais a economia local.

Referências da notícia

Cachoeiras de água cristalina e paisagens exuberantes: veja detalhes de rota turística dentro de comunidade quilombola. 03 de maio, 2026. Yanca Cristina.

Cachoeiras do Quilombo Kalunga (Cavalcante): O que fazer na Chapada dos Veadeiros – GO #93. 2026. Vinicius Pinto.