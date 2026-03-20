Primeiro fim de semana do outono no Sudeste será de sol, praia e alertas de chuvas intensas

O primeiro fim de semana do outono astronômico no Sudeste do Brasil será ainda com Sol e calor em algumas áreas, enquanto outras terão chuvas localmente intensas e riscos de temporais. Mais previsão: Evento extremo e incomum de chuva coloca Sudeste e Nordeste em alerta para transtornos até segunda, 23

Hoje, sexta-feira, 20 de março, começou oficialmente o outono astronômico no Brasil, e os primeiros dias da nova estação ainda serão com cara de verão na Região Sudeste do país: temperaturas elevadas, chuvas irregulares que ocorrem em forma de pancadas e que podem ser fortes e com temporais isolados.

É importante destacar aqui que estamos falando de um começo astronômico e não meteorológico, ou seja, as coisas não mudam rapidamente de um dia para o outro com a mudança de data; as condições da nova estação vão acontecer de forma gradual à medida que os próximos dias e meses vão passando. Por isso, é comum ainda termos condições típicas de verão em parte do Brasil nestes primeiros dias de outono.

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Dito isso, o primeiro fim de semana do outono no Sudeste do país será com tempo firme em boa parte da região, com Sol e calor de até 30°C, o que permitirá até aproveitar uma praia; mas outras áreas ainda registrarão chuvas localmente intensas e com riscos de temporais isolados.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana no Sudeste.

Fim de semana no Sudeste: de um lado chuva forte, de outro Sol e calor

O sábado (21) já pode começar com chuvas isoladas em áreas do interior e do norte de Minas Gerais.

Porém, é ao longo da tarde que as instabilidades ganham força e são esperadas chuvas localmente intensas que podem ocorrer em forma de pancadas e com trovoadas isoladas no noroeste, em áreas do centro e do leste mineiro, com destaque para o Vale do Rio Doce, além do norte do Espírito Santo.

O sul do Espírito Santo e o centro-norte do Rio de Janeiro podem ter chuvas fracas e isoladas a qualquer momento do dia, mas a probabilidade é baixa.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sábado (21) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF. Maior potencial para chuvas nna porção mais ao norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo. Demais áreas do Sudeste com baixo potencial para chuvas.

Já o estado de São Paulo e parte do Rio de Janeiro (especialmente o sul) terão tempo firme, com Sol e poucas nuvens ao longo do dia. Inclusive, o litoral destes dois estados estará com condições propícias para aproveitar o dia na praia, com sol e calor.

O domingo (22) começa com bastante nebulosidade, com exceção da faixa leste do Sudeste que terá céu mais aberto pela manhã, porém, as instabilidades reduzem bastante em relação ao dia anterior.

Previsão de precipitação (em mm) para o domingo (22) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Ainda podem ocorrer chuvas com trovoadas bem isoladas em áreas do norte e do nordeste de Minas Gerais e no extremo norte do Espírito Santo, porém de forma mais fraca e menos abrangente que as do dia anterior.

Nas capitais Belo Horizonte e Vitória podem ocorrer chuvas fracas e irregulares neste fim de semana, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro terão tempo firme, com Sol e poucas nuvens.

Nas demais áreas do estado mineiro e em São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo o litoral destes dois estados, o tempo ao longo do domingo (22) ficará firme, com Sol e poucas nuvens. À noite, o tempo tende a seguir firme em todo o Sudeste, apenas com variação de nuvens.

Previsão de temperatura do ar (em °C) para domingo (22) à tarde (15h).

O calor também estará presente, com temperaturas variando entre 31°C e 33°C no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, no oeste de São Paulo e na sub-região de Registo (SP) no sábado (21). Inclusive, no litoral paulista, elas ficam em torno dos 29°C, enquanto nas áreas litorâneas do Rio e do Espírito Santo chegam aos 27°C.

As temperaturas se elevam um pouco mais na tarde do domingo (22), e as máximas atingem os 34°C no Triângulo Mineiro e 33°C no noroeste mineiro; e 36°C no oeste paulista e sub-região de Registro. Rio de Janeiro e Espírito Santo terão máximas de 31°C no norte capixaba e sul carioca.

As temperaturas máximas nas capitais no fim de semana ficarão em torno de: São Paulo: 31°C; Rio de Janeiro: 27°C; Belo Horizonte: 28°C; Vitória: 28°C.