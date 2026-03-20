A tendência da "casa analógica": desligar-se e e se voltar à natureza

Os sistemas de domótica tornaram-se obsoletos? Atualmente, a tendência é um regresso à “casa analógica”: uma casa que convida à simplicidade, ao silêncio e a uma ligação redescoberta com a natureza.

Minimalismo e uma janela que se abre para a natureza, mostrando a entrada de luz num espaço confortável em casa.

Aurélie Thépaut Meteored França 20/03/2026 09:02 4 min

Agora que a tecnologia invadiu os nossos espaços interiores, sonhamos com o oposto: refúgios onde dispensamos a tecnologia para dar prioridade a espaços calmos, tranquilos e “básicos”, num ambiente ligado à natureza.

Por conseguinte, o segmento de luxo está se afastando da domótica e a regressar às casas “analógicas”, especialmente para as segundas residências.

“Houve uma altura em que atrair um comprador de luxo significava ter televisores de ecrã plano em quase todas as divisões, incluindo os espaços exteriores”, afirma Gillian Flynn, agente imobiliária da Pacific Sotheby's. "No entanto, no atual mercado excessivamente automatizado, uma superabundância de tecnologia pode tornar-se um grande fator dissuasor".

Recantos de leitura, telefones fixos e a presença da natureza

"As casas onde a tecnologia permanece constantemente em segundo plano — a ouvir-nos — tendem a gerar ansiedade em vez de relaxamento", observa o arquiteto Yan M. Wang numa entrevista recente. "Por esta razão, projetar casas que minimizem a presença digital tornou-se essencial para promover uma sensação de relaxamento".

A presença de um recanto de leitura é cada vez mais procurada nas casas modernas.

A tendência atual favorece o “bem-estar analógico” como forma de desintoxicação do mundo digital. A recente irrupção da IA na nossa vida quotidiana fomentou a fadiga digital e suscitou preocupações com a privacidade, levando-nos a regressar à simplicidade e, na maioria dos casos, a reconectarmo-nos com a natureza.

Só uma compreensão profunda do ambiente pode conduzir a uma arquitetura verdadeiramente relevante.

Recentemente, vários estúdios e arquitetos revitalizaram a visão da casa como uma extensão da própria terra. “Não há arquitetura mais perfeita do que a natureza”, explica Jon Irigoyen, membro da i-architecture.

"Tudo o que construímos - por mais bonito que seja - representa sempre uma ligeira alteração do seu equilíbrio original. É por isso que, antes de traçarmos uma única linha, ouvimos. Lemos o local: a sua luz, o seu vento, a sua inclinação, a sua história. Porque só um conhecimento profundo do ambiente pode dar origem a uma arquitetura verdadeiramente relevante. Nem todos os lugares são necessariamente destinados a serem habitados. Aceitar este fato é, em si mesmo, uma forma de respeito".

Tornar a tecnologia quase invisível

Para Jon Irigoyen, um verdadeiro regresso à “casa analógica” - e à sua ligação à natureza - exige que se conceba a tecnologia não como um fim em si mesmo, mas como um mediador silencioso entre o homem e o ambiente natural. “A tecnologia não deve dominar a atenção”, acrescenta. "Deve desaparecer, misturando-se na paisagem até se tornar quase invisível".

O objetivo é criar espaço nas nossas casas para o concreto e o tangível. O retorno ao analógico consiste em cultivar uma sensação de serenidade e de bem-estar através de outros meios que não as telas.

Em sintonia com esta tendência, assiste-se também a um ressurgimento gradual dos “hobbies analógicos”: atividades como o tricô, a pintura ou o croché. Estas atividades sem telas - que não exigem mais do que uma atenção concentrada - permitem abrandar o ritmo de vida e combater o stress do dia a dia.

Referências da notícia

Alberto Piernas Medina, le 26 février 2026, La tendance des maisons « analogiques » : un raccourci vers la déconnexion et la nature

Myriam Ait Abdelmalek, le 18 janvier 2026, Le retour à l’analogique : la tendance wellness qui promet de nous éloigner pour de bon des écrans,

