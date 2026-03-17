Primeira semana do outono pode ser sob bloqueio atmosférico; confira a tendência
O início do outono astronômico pode ser marcado por um bloqueio atmosférico, com tempo mais seco no Sudeste e chuva no Sul.
A primeira semana do outono astronômico começa a partir da sexta-feira (20), quando teremos o equinócio de outono. Este início “oficial” diz respeito à posição da Terra em relação ao Sol. A partir desta data, o Hemisfério Sul passa gradualmente a receber menos radiação solar, iniciando a transição para meses mais frios.
Em termos de meteorologia, as estações são divididas em trimestres completos com características semelhantes de temperatura e circulação atmosférica, que facilita o monitoramento do clima e a comparação entre diferentes anos. Assim, o outono corresponde aos meses de março-abril-maio, tendo iniciado em 1° de março.
Tendo esta distinção clara, a semana entre os dias 23 e 30 de março, primeira semana ‘oficial’ do outono astronômico, possui características que sugerem a formação de um bloqueio atmosférico. A seguir, entenda o que é um bloqueio, quais são seus impactos e confira o que diz a tendência dos próximos dias.
O que é um bloqueio atmosférico?
Um bloqueio atmosférico é um padrão de circulação em que o escoamento típico de oeste para leste nas latitudes médias é interrompido pela presença de um sistema de alta pressão anômalo e quase estacionário em altos níveis da atmosfera.
Esse sistema atua como uma “barreira”, desviando os sistemas transientes, como frentes frias e ciclones, que normalmente avançariam de forma contínua. De forma geral, o bloqueio está associado a um anticiclone persistente e anômalo, mas ele pode se apresentar de diferentes maneiras na atmosfera.
Entre os principais padrões estão o tipo dipolo, com uma alta pressão acompanhada de uma baixa ao norte; o tipo ômega, em que a alta fica entre dois sistemas de baixa pressão formando um desenho semelhante à letra grega; e o bloqueio por crista amplificada, quando uma área de alta pressão se estende e força o desvio dos sistemas para latitudes mais ao sul.
Esses eventos podem ocorrer em qualquer época do ano, mas são mais frequentes no outono, inverno e primavera. Eles estão ligados a oscilações de grande escala da atmosfera, capazes de influenciar o clima por vários dias ou até semanas.
Tendência de bloqueio atmosférico no início do outono
A previsão de anomalia semanal de precipitação do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, alerta para condições de bloqueio atmosférico.
Enquanto isso, no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, os volumes previstos são acima da média, em mais de 50 mm.
O padrão de precipitação previsto, aliado a indícios nos campos de altos níveis, como a atuação de um vórtice ciclônico (VCAN) sobre a Região Sudeste, indica que um bloqueio atmosférico pode se estabelecer nos próximos dias.
O VCAN é uma consequência do escoamento do bloqueio, e tende a favorecer um período mais seco no Sudeste, sob influência de subsidência (movimento descendente do ar), que dificulta a formação de nuvens e chuva, enquanto nas bordas do sistema o movimento ascendente favorece formação de chuva.