Primeira semana do outono pode ser sob bloqueio atmosférico; confira a tendência

O início do outono astronômico pode ser marcado por um bloqueio atmosférico, com tempo mais seco no Sudeste e chuva no Sul.

Um bloqueio atmosférico impede a passagem de sistemas transientes, como frentes frias, e inibe a formação de nuvens e de chuva.

A primeira semana do outono astronômico começa a partir da sexta-feira (20), quando teremos o equinócio de outono. Este início “oficial” diz respeito à posição da Terra em relação ao Sol. A partir desta data, o Hemisfério Sul passa gradualmente a receber menos radiação solar, iniciando a transição para meses mais frios.

Em termos de meteorologia, as estações são divididas em trimestres completos com características semelhantes de temperatura e circulação atmosférica, que facilita o monitoramento do clima e a comparação entre diferentes anos. Assim, o outono corresponde aos meses de março-abril-maio, tendo iniciado em 1° de março.

Tendo esta distinção clara, a semana entre os dias 23 e 30 de março, primeira semana ‘oficial’ do outono astronômico, possui características que sugerem a formação de um bloqueio atmosférico. A seguir, entenda o que é um bloqueio, quais são seus impactos e confira o que diz a tendência dos próximos dias.

O que é um bloqueio atmosférico?

Um bloqueio atmosférico é um padrão de circulação em que o escoamento típico de oeste para leste nas latitudes médias é interrompido pela presença de um sistema de alta pressão anômalo e quase estacionário em altos níveis da atmosfera.

Esse sistema atua como uma “barreira”, desviando os sistemas transientes, como frentes frias e ciclones, que normalmente avançariam de forma contínua. De forma geral, o bloqueio está associado a um anticiclone persistente e anômalo, mas ele pode se apresentar de diferentes maneiras na atmosfera.

Tipos de bloqueios atmosféricos no Hemisfério Sul. Créditos: Elaborado por Paola Bueno/Meteored Brasil.

Entre os principais padrões estão o tipo dipolo, com uma alta pressão acompanhada de uma baixa ao norte; o tipo ômega, em que a alta fica entre dois sistemas de baixa pressão formando um desenho semelhante à letra grega; e o bloqueio por crista amplificada, quando uma área de alta pressão se estende e força o desvio dos sistemas para latitudes mais ao sul.

Esses eventos podem ocorrer em qualquer época do ano, mas são mais frequentes no outono, inverno e primavera. Eles estão ligados a oscilações de grande escala da atmosfera, capazes de influenciar o clima por vários dias ou até semanas.

Tendência de bloqueio atmosférico no início do outono

A previsão de anomalia semanal de precipitação do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, alerta para condições de bloqueio atmosférico.

Uma grande área com precipitações abaixo da média está sendo prevista para a metade leste do país, abrangendo principalmente as regiões Sudeste, Nordeste e metade leste do Centro-Oeste.

Enquanto isso, no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, os volumes previstos são acima da média, em mais de 50 mm.

Previsão de anomalia média semanal de precipitação entre 23 e 30 de março, de acordo com o ECMWF.

O padrão de precipitação previsto, aliado a indícios nos campos de altos níveis, como a atuação de um vórtice ciclônico (VCAN) sobre a Região Sudeste, indica que um bloqueio atmosférico pode se estabelecer nos próximos dias.

O VCAN é uma consequência do escoamento do bloqueio, e tende a favorecer um período mais seco no Sudeste, sob influência de subsidência (movimento descendente do ar), que dificulta a formação de nuvens e chuva, enquanto nas bordas do sistema o movimento ascendente favorece formação de chuva.