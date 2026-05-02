Chuvas em Pernambuco: Corpo de Bombeiros resgata quase 500 pessoas ilhadas pelas enchentes

O trágico cenário se agravou na Região Metropolitana do Recife com deslizamentos de terra, que forçaram o abandono imediato de inúmeras residências tomadas pelas enchentes.

Famílias inteiras perderam suas casas após os rios transbordarem e invadirem vários municípios de Pernambuco. Foto: Marcio Silva/Esp DP

As intensas chuvas que atingiram o estado de Pernambuco entre a sexta-feira (1) e a manhã deste sábado (2) resultaram em um cenário de emergência. Os dados oficiais confirmam quatro mortes e milhares de pessoas que precisaram abandonar suas residências devido aos estragos estruturais.

O temporal foi impulsionado pela Zona de Convergência Intertropical, um sistema que gerou altos volumes de precipitação na região. Pelo menos seis municípios pernambucanos registraram acumulados superiores a 180 mm em um curto período de apenas 24 horas.

Impacto das chuvas e vítimas fatais

A rápida saturação do solo provocou duas tragédias com mortes na Região Metropolitana do Recife. Na comunidade do Alto da Bondade, na cidade de Olinda, uma mulher de 21 anos e sua filha de seis meses morreram após um desabamento.

O segundo incidente aconteceu no bairro de Dois Unidos, localizado na zona norte da capital pernambucana. Nesse local, uma mãe e seu filho de seis anos faleceram soterrados pela lama, enquanto outras cinco pessoas sofreram ferimentos na cidade de Olinda.

Pelo menos seis pessoas já perderam a vida por causa das fortes chuvas que atingem os estados de Pernambuco e Paraíba nesta semana. Em Olinda, na Grande Recife, houve quatro m0rtes em dois deslizamentos em locais diferentes. Leia mais em https://t.co/Ci15fVaLzM pic.twitter.com/QuiNwlNdi9 — Roxo News (@roxonews) May 2, 2026

Após realizar um sobrevoo pelas áreas mais prejudicadas, a governadora Raquel Lyra lamentou a tragédia e manifestou "profunda tristeza" pelas perdas. O volume de água superou as expectativas, com a cidade de Abreu e Lima marcando 199 mm de chuva, seguida por Goiana com 196 mm.

Outros locais também registraram índices pluviométricos alarmantes que causaram alagamentos severos, como Paulista, com 189 mm, e Camaragibe, com 187 mm. Olinda e Igarassu também figuram na lista das áreas mais atingidas, marcando 184 e 183 mm de água, respectivamente.

Balanço oficial de desabrigados

O levantamento atualizado da Defesa Civil contabiliza um total de 2.190 pessoas prejudicadas diretamente pelos temporais contínuos no território do estado. Desse montante divulgado pelas autoridades, 1.096 moradores encontram-se na condição de desabrigados e outros 1.094 figuram como desalojados temporários.

A chuva esta castigando Pernambuco. Enquanto os corruptos festejam seus desvios em ajudas emergências para auxiliar a região!



Pode acreditar, sempre que surge dinheiro seja para o destino que for, corruptos comemoram, pois sabem que colocarão as mãos!pic.twitter.com/w5AVrAUxRF — O Patriota (益)  (Hikikomori) (@brasuca2099) May 2, 2026

A capital Recife concentra a maior parcela dos afetados, somando 671 cidadãos que perderam as suas habitações de forma permanente. Em seguida no balanço oficial do governo estadual, os municípios vizinhos de Olinda e Goiana acumulam 170 e 146 indivíduos sem abrigo, respectivamente.

A lista com moradores afetados detalha que Timbaúba tem 42 desabrigados e 52 desalojados, enquanto Paulista possui 32 sem teto e 11 deslocados. Os dados oficiais também apontam prejuízos estruturais e perda de moradias nas cidades de Igarassu, Camaragibe e Limoeiro.

O cenário exigiu muita atenção, pois os rios Capibaribe, Jaboatão, Ipojuca, Tracunhaém, Tapacurá, Sirigi, Duas Unas e o Canal de Goiana entraram em alerta. Outras cidades como Moreno e o próprio Recife também registraram altos volumes de chuva, marcando 179 e 165 mm, respectivamente.

Referências da notícia

Pernambuco e Paraíba somam seis mortos, estragos e desabrigados após chuvas. 02 de maio, 2026.

Seis cidades de Pernambuco superam 180 mm de chuva em 24 horas, diz Apac. 01 de maio, 2026.