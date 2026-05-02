Chuvas em Pernambuco: Corpo de Bombeiros resgata quase 500 pessoas ilhadas pelas enchentes
O trágico cenário se agravou na Região Metropolitana do Recife com deslizamentos de terra, que forçaram o abandono imediato de inúmeras residências tomadas pelas enchentes.
As intensas chuvas que atingiram o estado de Pernambuco entre a sexta-feira (1) e a manhã deste sábado (2) resultaram em um cenário de emergência. Os dados oficiais confirmam quatro mortes e milhares de pessoas que precisaram abandonar suas residências devido aos estragos estruturais.
O temporal foi impulsionado pela Zona de Convergência Intertropical, um sistema que gerou altos volumes de precipitação na região. Pelo menos seis municípios pernambucanos registraram acumulados superiores a 180 mm em um curto período de apenas 24 horas.
Impacto das chuvas e vítimas fatais
A rápida saturação do solo provocou duas tragédias com mortes na Região Metropolitana do Recife. Na comunidade do Alto da Bondade, na cidade de Olinda, uma mulher de 21 anos e sua filha de seis meses morreram após um desabamento.
O segundo incidente aconteceu no bairro de Dois Unidos, localizado na zona norte da capital pernambucana. Nesse local, uma mãe e seu filho de seis anos faleceram soterrados pela lama, enquanto outras cinco pessoas sofreram ferimentos na cidade de Olinda.
Após realizar um sobrevoo pelas áreas mais prejudicadas, a governadora Raquel Lyra lamentou a tragédia e manifestou "profunda tristeza" pelas perdas. O volume de água superou as expectativas, com a cidade de Abreu e Lima marcando 199 mm de chuva, seguida por Goiana com 196 mm.
Outros locais também registraram índices pluviométricos alarmantes que causaram alagamentos severos, como Paulista, com 189 mm, e Camaragibe, com 187 mm. Olinda e Igarassu também figuram na lista das áreas mais atingidas, marcando 184 e 183 mm de água, respectivamente.
Balanço oficial de desabrigados
O levantamento atualizado da Defesa Civil contabiliza um total de 2.190 pessoas prejudicadas diretamente pelos temporais contínuos no território do estado. Desse montante divulgado pelas autoridades, 1.096 moradores encontram-se na condição de desabrigados e outros 1.094 figuram como desalojados temporários.
A capital Recife concentra a maior parcela dos afetados, somando 671 cidadãos que perderam as suas habitações de forma permanente. Em seguida no balanço oficial do governo estadual, os municípios vizinhos de Olinda e Goiana acumulam 170 e 146 indivíduos sem abrigo, respectivamente.
A lista com moradores afetados detalha que Timbaúba tem 42 desabrigados e 52 desalojados, enquanto Paulista possui 32 sem teto e 11 deslocados. Os dados oficiais também apontam prejuízos estruturais e perda de moradias nas cidades de Igarassu, Camaragibe e Limoeiro.
O cenário exigiu muita atenção, pois os rios Capibaribe, Jaboatão, Ipojuca, Tracunhaém, Tapacurá, Sirigi, Duas Unas e o Canal de Goiana entraram em alerta. Outras cidades como Moreno e o próprio Recife também registraram altos volumes de chuva, marcando 179 e 165 mm, respectivamente.
Referências da notícia
Pernambuco e Paraíba somam seis mortos, estragos e desabrigados após chuvas. 02 de maio, 2026.
Seis cidades de Pernambuco superam 180 mm de chuva em 24 horas, diz Apac. 01 de maio, 2026.
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