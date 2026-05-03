Estudo revela que o calor das profundezas oceânicas está a aproximar-se da Antártica

Um estudo de décadas com dados oceanográficos fornece a primeira evidência de que o calor das profundezas oceânicas se aproximou da Antártica, ameaçando as frágeis plataformas de gelo que rodeiam o continente.

A ressurgência de Água Profunda Circumpolar quente é um processo fundamental para o sistema climático global que transporta calor, nutrientes e carbono em direção aos polos e em direção às plataformas de gelo da Antártida.

Um estudo, liderado pela Universidade de Cambridge com colaboradores da Universidade da Califórnia, compilou medições oceânicas de longo prazo recolhidas por navios e dispositivos robóticos flutuantes para mostrar que uma massa quente chamada água profunda circumpolar se expandiu e deslocou em direção à plataforma continental antártica nos últimos 20 anos. Anteriormente, os cientistas não tinham observações oceânicas suficientes para detectar a tendência de aquecimento.

A importância das plataformas de gelo e a mudança iminente

As plataformas de gelo desempenham um papel importante na contenção das calotes polares e dos glaciares da Antártica, que, em conjunto, armazenam água doce suficiente para elevar o nível do mar em cerca de 58 metros.

É a primeira vez que os cientistas observam a mudança no calor das profundezas oceânicas em todo o Oceano Antártico. As observações anteriores do Oceano Antártico, que rodeia a Antártida, limitavam-se a transectos registados por navios aproximadamente uma vez por década. Esta informação, recolhida no âmbito de um programa internacional de longa duração, forneceu instantâneos detalhados da temperatura, salinidade e nutrientes em toda a coluna de água, mas sem dados contínuos, os cientistas tinham mais incertezas sobre as mudanças a longo prazo na distribuição do calor.

Neste estudo, os cientistas investigaram propriedades físicas e químicas da água do mar, obtidas a partir de observações repetidas realizadas a partir de navios, para classificar as massas de água do Oceano Austral e demonstrar as alterações na abundância de água quente a sul da Corrente Circumpolar Antártica nas últimas duas décadas.

Para colmatar as lacunas no registo, os pesquisadores, incluindo cientistas da Scripps Institution of Oceanography e da UCLA, complementaram as medições dos navios com dados disponíveis publicamente, recolhidos por uma rede global de flutuadores autônomos que derivam através da camada superior do oceano. Estes flutuadores, chamados Argo, fornecem instantâneos contínuos do oceano, mas o programa não está em curso há tanto tempo como os navios têm vindo a recolher secções hidrográficas detalhadas.

Combinação de dados das boias Argo e dos navios

Utilizando a aprendizagem automática, os investigadores combinaram os dados da boia Argo com padrões de longo prazo extraídos de medições de navios para construir um novo registo que captura instantâneos mensais detalhados ao longo das últimas quatro décadas, permitindo-lhes descobrir a mudança nas águas quentes.

“No passado, as camadas de gelo estavam protegidas por uma camada de água fria, impedindo a sua fusão. Agora parece que a circulação oceânica mudou, e é quase como se alguém tivesse aberto a torneira de água quente e agora a banheira estivesse a aquecer!”

Sarah Purkey, professora e uma das autoras principais do estudo da Scripps Institution of Oceanography.

Faz sentido que esta massa de água quente esteja a expandir-se, disse Purkey. Mais de 90% do excesso de calor do aquecimento global é armazenado no oceano, sendo que o Oceano Antártico absorve a maior parte do calor antropogênico.

Estas mudanças podem afetar todo o globo e não só a Antártica

As descobertas não têm apenas implicações para o degelo da Antártica e para a subida do nível do mar, disse o professor Ali Mashayek, um dos autores principais do estudo do Departamento de Ciências da Terra de Cambridge. “O Oceano Antártico desempenha um papel fundamental na regulação do armazenamento global de calor e carbono, pelo que as mudanças na distribuição de calor nesta região têm implicações mais amplas para o sistema climático global.”

Estas mudanças sugerem um aumento do fluxo de calor em direção à plataforma antártica, com implicações para o degelo da base da plataforma de gelo e para a subida do nível do mar.

Nas águas gélidas em redor dos polos, forma-se água extremamente fria e densa que se afunda até às profundezas do oceano. À medida que a água se afunda, absorve calor, carbono e nutrientes, pondo em marcha uma “passadeira” global de correntes, incluindo a Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico (AMOC), que transporta água em torno do Atlântico.

Os modelos climáticos, incluindo os utilizados pelo IPCC, indicam que o aumento da temperatura do ar e o aporte de água doce proveniente do degelo estão a reduzir a formação desta água densa no Atlântico Norte, o que pode levar a um enfraquecimento da AMOC.

Mudanças semelhantes foram recentemente previstas para o Oceano Antártico. Os modelos climáticos sugerem que a produção de água fria e densa irá diminuir na Antártica, fazendo com que a água profunda circumpolar mais quente se desloque em direção ao continente para ocupar o espaço deixado pela redução da água fria.

Referência da notícia

Lanham, J., Purkey, S., Srinivasan, K. et al. Poleward migration of warm Circumpolar Deep Water towards Antarctica. Communications Earth & Environment (2026).