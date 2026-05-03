Chuvas atrasam o fim da colheita no RS: soja tardia e milho verão enfrentam risco de perda de qualidade

A chuva prevista para o Sul reacende o alerta no campo: soja tardia e milho verão ainda estão em colheita no Rio Grande do Sul, com risco de atraso, grãos úmidos e perda de qualidade nesta semana.

A chuva acumulada prevista até domingo mostra volumes elevados sobre o Rio Grande do Sul, justamente onde a colheita ainda precisa avançar.

A passagem de uma frente fria pelo Sul do Brasil deve aumentar a instabilidade no Rio Grande do Sul nos próximos dias, justamente em um momento decisivo para o campo. Ainda há soja tardia e milho verão em fase final de colheita, e a chuva pode reduzir as janelas de trabalho, dificultar a entrada de máquinas e elevar o risco de perda de qualidade dos grãos.

Para o produtor, poucos dias de tempo instável podem representar custos maiores e menor rendimento comercial.

O alerta não está apenas no volume de chuva, mas no momento em que ela chega. Quando a lavoura já está madura ou próxima da colheita, a umidade persistente pode manter plantas e grãos molhados por mais tempo, atrasar o transporte da produção e aumentar a necessidade de secagem.

Chuva reduz a janela da soja tardia no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a colheita da soja 2025/26 chegou a 79% da área cultivada, segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar). Isso significa que ainda há cerca de 21% das lavouras em campo, principalmente áreas em maturação e uma pequena parcela ainda em enchimento de grãos, associadas a semeaduras tardias ou de segunda safra.

A previsão de chuva para sábado mostra instabilidade avançando pelo norte gaúcho, reduzindo as janelas de trabalho no campo.

Esse detalhe muda a leitura da previsão. Em uma safra praticamente encerrada, a chuva teria impacto menor. Mas, com soja ainda no campo, a umidade elevada pode atrasar máquinas, manter plantas e grãos úmidos e aumentar problemas como impurezas e grãos avariados.

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Para o produtor, cada nova rodada de instabilidade pode significar menos horas úteis de operação e maior custo para secagem, limpeza e logística.

Milho verão também sente o peso da instabilidade

O milho verão gaúcho está mais avançado, mas ainda não terminou. A Emater informa que 92% da área foi colhida, com avanço de apenas 1 ponto percentual na semana, justamente por causa das chuvas e da priorização de outras atividades no campo.

As lavouras restantes estão em maturação, enchimento de grãos e uma pequena parte em florescimento.

Nessa fase, a chuva pode gerar impactos diferentes dependendo do estágio da lavoura. Em áreas quase prontas, o problema maior é o atraso da colheita e a umidade dos grãos. Em áreas mais tardias, temporais e ventos podem causar danos físicos às plantas.

Os principais riscos para o milho verão são:

atraso na entrada de colheitadeiras;

aumento da umidade dos grãos;

dificuldade de transporte em estradas rurais;

acamamento em áreas atingidas por vento forte;

perda de qualidade em lavouras que permanecem mais tempo no campo.

Paraná está mais resolvido, mas o milho safrinha segue no radar

No Paraná, o quadro é diferente. O Departamento de Economia Rural, o Deral, órgão ligado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do estado, informa que a soja caminha para a finalização da safra, enquanto a primeira safra de milho já foi encerrada. Com isso, o risco imediato para soja e milho verão é menor no estado, embora o milho segunda safra siga no radar climático nas próximas semanas.

Ou seja, o risco imediato para soja e milho verão é menor no estado. Mesmo assim, o Centro-Sul não sai do radar

No Rio Grande do Sul, porém, a situação ainda pede cuidado. Os dados da Emater/RS-Ascar mostram que parte da soja e do milho verão permanece em campo, justamente em um período em que a previsão indica nova instabilidade.

Na prática, o produtor gaúcho entra em maio com menos margem para atrasos: cada nova rodada de chuva pode reduzir a janela de colheita, aumentar a umidade dos grãos e pressionar a qualidade final da produção.

Referência da notícia

Colheita da soja no RS se aproxima do final. 30 de abril, 2026. EMATER/RS.

Boletim Conjuntural do Deral. 30 de abril, 2026. Deral-Paraná.