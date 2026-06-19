Primeira onda de frio do inverno pode trazer temperaturas de até -10°C

Uma intensa massa de ar polar provocará uma forte onda de frio no Brasil, com geadas, temperaturas negativas e friagem. No Brasil, o sistema atingirá 14 estados entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte logo na primeira semana do inverno. Mais informações: Primeira onda de frio do inverno vai atingir 7 países e 14 estados

Os modelos meteorológicos indicam que uma nova frente fria, acompanhada por duas intensas massas de ar polar, começará a avançar sobre a América do Sul já nesta sexta-feira (19). Os sistemas serão responsáveis por causar uma onda de frio intensa na semana que vem, com temperaturas muito abaixo da média, geadas e até neve em diversos países da América do Sul.

A massa de ar polar percorrerá grande parte do continente e afetará Chile, Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Peru. Entre todos os países, o Paraguai deverá registrar o frio mais intenso, com anomalias que podem atingir até 10°C abaixo da média em praticamente todo seu território.

No Brasil, a primeira massa de ar polar começará a avançar já neste final de semana, fazendo as temperaturas caírem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. No entanto, é a partir do domingo (21) que uma massa de ar polar ainda mais intensa avançará pelo país, fazendo as temperaturas caírem consideravelmente nos dias seguintes.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final da quarta-feira mostra a abrangência que a massa de ar frio terá na próxima semana, chegando a grande parte do país.

A tendência ao longo da semana seguinte é de que a massa de ar frio avance por grande parte do Brasil. Além da região Sul, a queda das temperaturas será sentida em áreas do Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e sul e oeste de Minas Gerais); do Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, centro-sul de Goiás e Distrito Federal); e também da Região Norte (Rondônia, Acre, sul do Amazonas e o extremo sudoeste do Pará). Ao todo, serão 14 estados brasileiros atingidos.

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O avanço da massa de ar polar até a Amazônia provocará, portanto, um novo episódio de friagem - fenômeno caracterizado pela chegada de ar frio a regiões normalmente quentes e úmidas do Norte do Brasil. No entanto, as temperaturas mais baixas do país serão de fato registradas na região Sul.

Inverno começa com temperaturas negativas e geadas

Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná poderão registrar uma queda constante de temperatura ao longo da semana. Na quarta-feira (24), temperaturas negativas serão registradas nos três estados. Embora modelos numéricos indiquem mínimas de até -5°C, as temperaturas em alguns municípios podem chegar a valores extremamente baixos, de até -10°C.

Previsão de temperaturas mínimas na quarta-feira durante o início da manhã mostra condições para formação de geadas em toda a região Sul e temperaturas negativas (áreas esbranquiçadas).

Essa situação favorece a formação de geadas fortes e abrangentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Haverá risco de geadas também no sul do Mato Grosso do Sul e no extremo oeste e sul de São Paulo já na quarta-feira (24).

A chegada da massa de ar polar coincide com o início oficial do inverno de 2026, que começa no domingo (21), durante o solstício de inverno.

As projeções indicam que, ao longo da semana, as temperaturas médias podem permanecer até 5°C abaixo da média durante vários dias consecutivos em parte da América do Sul, cenário que caracteriza uma intensa onda de frio e deverá marcar os primeiros dias da nova estação com características típicas do inverno.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 22 e 29 de Junho mostra uma onda de frio abrangente e intensa ao longo da semana que vem, a primeira semana do inverno.

Para descobrir exatamente quando a massa de ar polar chega na sua cidade e não ser pego de surpresa pelo frio, não deixe de conferir as previsões de temperatura máxima e mínima específicas para o seu município ao longo da semana que vem.