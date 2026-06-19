Primeira onda de frio do inverno pode trazer temperaturas de até -10°C
Uma intensa massa de ar polar provocará uma forte onda de frio no Brasil, com geadas, temperaturas negativas e friagem. No Brasil, o sistema atingirá 14 estados entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte logo na primeira semana do inverno.
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Os modelos meteorológicos indicam que uma nova frente fria, acompanhada por duas intensas massas de ar polar, começará a avançar sobre a América do Sul já nesta sexta-feira (19). Os sistemas serão responsáveis por causar uma onda de frio intensa na semana que vem, com temperaturas muito abaixo da média, geadas e até neve em diversos países da América do Sul.
No Brasil, a primeira massa de ar polar começará a avançar já neste final de semana, fazendo as temperaturas caírem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. No entanto, é a partir do domingo (21) que uma massa de ar polar ainda mais intensa avançará pelo país, fazendo as temperaturas caírem consideravelmente nos dias seguintes.
A tendência ao longo da semana seguinte é de que a massa de ar frio avance por grande parte do Brasil. Além da região Sul, a queda das temperaturas será sentida em áreas do Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e sul e oeste de Minas Gerais); do Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, centro-sul de Goiás e Distrito Federal); e também da Região Norte (Rondônia, Acre, sul do Amazonas e o extremo sudoeste do Pará). Ao todo, serão 14 estados brasileiros atingidos.
O avanço da massa de ar polar até a Amazônia provocará, portanto, um novo episódio de friagem - fenômeno caracterizado pela chegada de ar frio a regiões normalmente quentes e úmidas do Norte do Brasil. No entanto, as temperaturas mais baixas do país serão de fato registradas na região Sul.
Inverno começa com temperaturas negativas e geadas
Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná poderão registrar uma queda constante de temperatura ao longo da semana. Na quarta-feira (24), temperaturas negativas serão registradas nos três estados. Embora modelos numéricos indiquem mínimas de até -5°C, as temperaturas em alguns municípios podem chegar a valores extremamente baixos, de até -10°C.
Essa situação favorece a formação de geadas fortes e abrangentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Haverá risco de geadas também no sul do Mato Grosso do Sul e no extremo oeste e sul de São Paulo já na quarta-feira (24).
As projeções indicam que, ao longo da semana, as temperaturas médias podem permanecer até 5°C abaixo da média durante vários dias consecutivos em parte da América do Sul, cenário que caracteriza uma intensa onda de frio e deverá marcar os primeiros dias da nova estação com características típicas do inverno.
Para descobrir exatamente quando a massa de ar polar chega na sua cidade e não ser pego de surpresa pelo frio, não deixe de conferir as previsões de temperatura máxima e mínima específicas para o seu município ao longo da semana que vem.