As 3 plantas que serão tendências em 2026: crescem rápido e duram muito tempo

Resistentes, de fácil manutenção e visualmente marcantes, essas plantas ganharão destaque na decoração de interiores e apartamentos nos próximos meses.

Plantas resistentes e de baixa manutenção ganharam destaque na decoração de interiores modernos e apartamentos urbanos.

Decorar ambientes com plantas é, atualmente, uma grande tendência no design de interiores, e tudo indica que ela continuará em alta em 2026. Cada vez mais pessoas buscam variedades resistentes, visualmente atraentes e fáceis de cuidar — plantas capazes de transformar um ambiente sem exigir manutenção complexa.

Três plantas se destacam nesse cenário, já dominando viveiros, redes sociais e projetos de decoração: a maranta, o cóleus e a zamioculca 'Raven'. As três compartilham qualidades muito valorizadas na casa moderna: crescem rapidamente, exigem pouca manutenção e criam um impacto visual imediato.

Maranta: a planta tropical que muda de posição à noite

A Maranta (Maranta) tornou-se uma das plantas de interior mais procuradas devido a uma característica que surpreende até mesmo jardineiros experientes. Suas folhas mudam de posição ao longo do dia conforme a luminosidade do ambiente — um movimento natural que lhe rendeu o apelido de "planta-rezadeira".

Além desse comportamento marcante, esta espécie tropical apresenta uma estética ousada, graças às suas folhas verdes com nervuras avermelhadas e violetas. O contraste de cores cria um efeito decorativo ideal para salas de estar, escritórios domésticos e quartos bem iluminados.

Outro ponto importante é a facilidade com que se adapta a apartamentos ou casas com boa luminosidade indireta. A planta requer regas moderadas e condições de umidade relativa mais elevada, embora possa permanecer saudável por anos com cuidados básicos.

A maranta ganhou popularidade em interiores modernos devido às suas folhas coloridas e à sua capacidade de se adaptar muito bem a espaços com luz indireta.

Entre as razões pelas quais a maranta será uma das plantas mais populares em 2026 estão:

Seu estilo tropical elegante

Seu crescimento relativamente rápido

A capacidade de proporcionar movimento visual

Sua adaptação a espaços pequenos

Facilidade de manutenção em ambientes internos

Muitos especialistas em design de interiores destacam que essa planta ajuda a quebrar a monotonia de espaços minimalistas dominados por cores neutras. É por isso que ela tem aparecido cada vez mais em fotos de interiores modernos publicadas no Instagram e no Pinterest.

Cóleus: a explosão de cores que está de volta aos interiores

Durante anos, o cóleus (Coleus scutellarioides), conhecida no Brasil também por Coração Magoado, foi associado principalmente a jardins externos, mas, em 2026, retornará com força total como uma das plantas ornamentais mais populares para interiores. O principal motivo está em suas folhas intensamente coloridas, capazes de dar vida a qualquer canto sem a necessidade de flores.

Suas combinações de verde, bordô, rosa, amarelo e roxo criam um efeito visual marcante, especialmente em ambientes dominados por móveis de tons claros ou estilos contemporâneos. O cóleus funciona quase como uma obra de arte natural na decoração da casa.

Também se destaca por sua rápida taxa de crescimento, especialmente durante a primavera e o verão. Com boa luminosidade indireta e podas ocasionais, pode se espalhar rapidamente e preencher espaços vazios em apenas algumas semanas.

A bela planta coléus.

Aqueles que escolhem esta planta tendem a valorizar particularmente:

A intensidade de suas cores

Seu crescimento rápido

A facilidade de propagação por estacas

Sua adaptação a vasos médios

A possibilidade de decorar sem precisar muitos cuidados

A ascensão da cóleus também coincide com uma tendência de decoração muito mais expressiva e personalizada. Após anos dominados por tons neutros e estilos extremamente minimalistas, as plantas coloridas começaram a recuperar o protagonismo nos lares.

Zamioculca 'Raven': a planta quase indestrutível que será a grande sensação em 2026

A Zamioculca Raven (Zamioculca zamiifolia 'Raven') está cada vez mais presente em escritórios, apartamentos modernos e espaços minimalistas graças à sua estética, bastante distinta da de outras plantas tradicionais. Suas folhas escuras, brilhantes e quase pretas criam um contraste elegante que atualmente domina muitas tendências de design de interiores.

A característica única desta variedade é que suas folhas surgem verdes e gradualmente escurecem até atingirem tons muito profundos. Esse sofisticado efeito visual a tornou uma planta favorita para ambientes modernos e de baixa manutenção.

No entanto, a verdadeira razão por trás de sua crescente popularidade está em sua notável resistência. Ela tolera pouca luz, requer regas pouco frequentes e pode permanecer saudável mesmo com cuidados mínimos.

Sua extrema resistência e baixa necessidade de manutenção explicam por que a planta corvo está ganhando popularidade em escritórios e apartamentos.

As características que explicam sua fama global incluem:

Sua enorme resistência ao abandono

ao abandono A adaptação a ambientes com pouca luz

A necessidade de rega muito ocasional

Sua estética moderna e minimalista

A capacidade de durar anos com cuidados básicos

A zamioculca raven também se encaixa perfeitamente em outra forte tendência de 2026: o crescimento das chamadas “plantas escuras”, espécies com folhagem escura que começaram a ganhar espaço na decoração contemporânea por sua aparência sofisticada.

Por que essas plantas vão dominar as tendências de decoração em 2026

O aumento na popularidade dessas espécies reflete uma mudança muito mais profunda em como habitamos os espaços internos. Hoje, as pessoas priorizam plantas que não apenas decoram, mas que também são práticas, duráveis e fáceis de manter em meio a rotinas cada vez mais agitadas.

Em apartamentos e casas urbanas onde o tempo é limitado, espécies de plantas resistentes têm ganhado espaço em relação a variedades mais delicadas ou de difícil cultivo. A tendência predominante parece se resumir a uma ideia muito clara: menos esforço e um impacto visual muito maior.

Salas de estar, escritórios e quartos estão incorporando cada vez mais plantas tropicais e folhagens exuberantes para adicionar aconchego e personalidade visual.

Maranta, cóleus e zamioculca 'Raven' exemplificam perfeitamente esse fenômeno, pois combinam uma estética marcante, adaptabilidade a ambientes internos e uma resistência que pode durar anos sem cuidados complexos. Além disso, oferecem texturas, cores e formas que podem transformar espaços inteiros sem exigir grandes mudanças na decoração.

Outro aspecto fundamental para a sua popularidade é que elas prosperam em espaços pequenos, algo cada vez mais importante em casas urbanas modernas. Essas plantas ajudam a criar uma sensação de natureza, aconchego e bem-estar, mesmo em apartamentos compactos ou ambientes minimalistas, onde cada detalhe visual assume maior importância.