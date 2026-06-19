Chuva extrema de quase 90 mm e tempestades deixam em alerta SC, PR e SP neste fim de semana

Atuação de uma área de baixa pressão e frente fria reforçam as instabilidades no fim de semana em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, formando chuvas fortes em um curto período de tempo. Há risco de temporais isolados. Mais previsão: Primeira onda de frio do inverno vai atingir 7 países e 14 estados; confira

Neste último fim de semana do outono, as instabilidades ganham força entre os estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, especialmente no sábado (20). A manutenção da frente fria, associada a uma área de baixa pressão atmosférica, vai provocar fortes pancadas de chuva e temporais isolados.

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São esperadas chuvas volumosas em um curto período de tempo, que vão acumular quase 90 mm em áreas catarinenses até o final do domingo (21).

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Fim de semana com chuva forte e temporais em SC, PR e SP

Ao longo da manhã e da tarde do sábado (20) as instabilidades atingem grande parte do Paraná, com destaque para as regiões centro, norte, nordeste, Campos Gerais e leste do estado, com condições para chuvas persistentes e intensas e com temporais isolados, incluindo a capital Curitiba. Ao longo da noite, o tempo vai firmando em todo o estado paranaense.

Sábado (20) terá pancadas de chuva e temporais isolados em SC, PR e SP. Os volumes serão significativos em um curto período de tempo em SC e no PR, e vão chegar a quase 90 mm no Vale do Itajaí (SC).

Essas condições também são esperadas ao longo do dia em Santa Catarina, especialmente em parte do Litoral Sul, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Norte e Planalto Norte.

Entre o Planalto Sul, Meio-Oeste e extremo sul do Litoral Sul catarinense, teremos muitas nuvens e chance de pancadas intercaladas com períodos de melhoria. Já no Extremo Oeste tempo firme, com sol entre muitas nuvens. À noite, ainda haverá chance de chuvas em todo o leste do estado catarinense.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para o sábado (20) de manhã às 11h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No estado de São Paulo, as chuvas moderadas já começam a atingir áreas do oeste e sudoeste pela manhã. Entre a tarde e a noite, elas ganham força e se espalham por todo o território, com risco de pancadas pontuais mais fortes e temporais, especialmente em áreas do centro, sul e leste do estado. Contudo, essas chuvas passarão de forma rápida sobre o estado paulista.

Em Curitiba, o sábado (20) todo será chuvoso, com céu nublado e muitas trovoadas. Em Florianópolis o tempo fica nublado e com chuvas moderadas ao longo do dia, com risco de pancadas fortes mais pro fim da tarde. A capital paulista terá pancadas de chuva à tarde e à noite.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para o sábado (20) de noite às 19h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (21), o tempo volta a ficar estável nos três estados, com grande cobertura de nuvens pela manhã, mas já no fim da manhã as nuvens começam a se dissipar e teremos predomínio de sol à tarde na maioria das regiões.

Os acumulados de precipitação entre hoje (19) e a noite (23h) do domingo (21) vão variar entre 30 e 70 mm em grande parte de Santa Catarina e do Paraná. Contudo, os maiores volumes são esperados no Vale do Itajaí (SC), onde ficam perto dos 90 mm.

Previsão de precipitação acumulada (em mm) entre hoje (19) e a noite (23h) do domingo (21), segundo o modelo europeu ECMWF.

Estas serão chuvas expressivas para um curto período de tempo, então o risco é baixo a moderado para ocorrências relacionadas à alagamentos e enxurradas pontuais nestes dois estados.

No estado de São Paulo, os acumulados não serão expressivos, chegando na casa dos 20 mm na porção sul, e abaixo disso nas demais áreas.

Em Florianópolis, o volume esperado é de 74 mm e em Curitiba 23 mm. Na capital paulista, o acumulado será bem baixo.