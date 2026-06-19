Frente fria trará primeira virada de tempo do inverno em 10 estados em 3 regiões

Neste domingo temos o início do inverno, e no começo da semana uma frente fria atuará sobre o país. O sistema frontal provoca a primeira mudança no tempo da estação que afeta 10 estados.

Frente fria avança pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste nos primeiros dias de inverno. Foto: Clima ao vivo/ ND mais.

O inverno astronômico começa neste domingo (21) às 5h24 da manhã. O primeiro dia da nova estação será marcado por estabilidade em boa parte do Brasil e de baixas temperaturas sobre a Região Sul. Contudo, no início da semana o tempo muda, teremos aumento da presença de nuvens e o retorno das chuvas.

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De acordo com as projeções do modelo europeu ECMWF, pelo menos 10 estados devem registrar mudanças significativas no tempo. Isso ocorre devido ao avanço de uma nova frente fria a partir de segunda-feira (22), que afetará diretamente três regiões do país: Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Sul: inverno inicia com tempestades e temperatura baixas

A semana começa com tempo instável e previsão de chuvas sobre o Rio Grande do Sul. Durante a madrugada, uma área de baixa pressão atmosférica se alonga e causa perturbações na atmosfera. Com isso, as primeiras horas da segunda-feira (22) será com a presença de nuvens carregadas e chances de chuva leve.

Mapa com chances de chuva para o Sul do Brasil ao final da manhã de segunda-feira (22).

Conforme as horas passam, o sistema aumenta de intensidade, juntamente com as chuvas previstas. No Rio Grande do Sul, a chuva leve ganha força e avança pelo estado. Há riscos de chuvas intensas e tempestades sobre a faixa entre o sul e o noroeste gaúcho.

Ainda pela manhã as chuvas afetam os estados de Santa Catarina e do Paraná. Não estão descartadas as chances de transtornos durante a manhã, uma vez que as tempestades são capazes de provocar alagamentos e transbordamento de córregos. Além do mais, as chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento superiores aos 50 km/h, descargas elétricas e trovoadas.

Previsão de chuva para o início da tarde de segunda-feira (22), de acordo com o modelo ECMWF.

As chuvas se estendem ao longo da tarde e noite da segunda-feira (22) , elevando os acumulados sobre a Região. Na terça (23), a frente fria avança em direção ao Sudeste, desta maneira, o sol volta a aparecer, mas o frio irá marcar a presença. Uma massa de ar polar avança na retaguarda do sistema frontal, deixando as temperaturas até 7°C abaixo da média.

Sudeste: tempo muda em SP, MG, RJ e ES

A frente fria que avança pelo Brasil alcança o Sudeste na tarde de segunda-feira (22). O sistema irá provocar aumento de nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo e oeste de Minas Gerais. A previsão indica ainda que há chances de tempestades entre o final da tarde e noite de segunda (22).

Mapa de densidade de raios para a noite de segunda-feira (22) mostra uma grande área com possibilidade de tempestades acompanhadas de descargas elétricas.

O sistema se desloca rapidamente sobre o estado paulista e na madrugada de terça-feira (23) chega a Minas Gerais. O modelo europeu ECMWF, mostra chuvas fracas e moderadas sobre o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, enquanto que áreas pontuais de São podem registrar chuvas fortes.

Durante toda a terça (23), o céu terá a presença de nuvens carregadas deixando como destaque a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia sobre o Vale do Paraíba, em São Paulo, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e sul de Minas Gerais, sul e Região Serrana do Rio de Janeiro.

Mapa de chuva e nebulosidade para o Sudeste do Brasil na terça-feira (23).

A frente fria atua sobre a região, ao menos até a quarta-feira (24), mantendo o tempo fechado com a presença de nuvens e chuva espalhadas entre o leste do Rio de Janeiro e oeste de Minas Gerais. No Espírito Santo o tempo também muda, com aumento de nebulosidade no sul do estado.

Centro-Oeste: chuvas intensas afetam a região

As primeiras horas da segunda-feira (22) será com tempo estável no Centro-Oeste do Brasil. Contudo, na metade da manhã, algumas nuvens começam a se desenvolver no céu da região central do país. Anúncio da chegada de instabilidades sobre a Região.

Rios atmosféricos atuando sobre boa parte do centro-sul do Brasil.

Durante a tarde, a frente fria avança pela Região e, com o suporte do canal de umidade, promove pancadas de chuva moderadas e intensas, além de aumentar o risco de tempestade sobre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O estado de Goiás terá as primeiras pancadas de chuva ao final do dia na porção sul do estado e em fraca intensidade.

A previsão mostra chuvas sobre o oeste do Centro-Oeste na tarde de segunda-feira (22)

A frente fria atuará de forma generalizada por pouco tempo no Centro-Oeste. Na terça-feira (23), o sistema perde força sobre o interior e fica mais concentrado próximo à costa brasileira. No entanto, Goiás e o sudeste de Mato Grosso ainda devem registrar pancadas de chuva isoladas. Já o estado sul-mato-grossense contará com tempo parcialmente nublado e chances de chuva restritas apenas à porção nordeste.