Padrão muda e temperaturas aumentam após frio recorde

Uma nova massa de ar polar deve manter o frio no Sul, Sudeste e Centro-Oeste durante o início de julho, mas as previsões indicam temperaturas acima da média e um inverno mais quente no Brasil nas próximas semanas, em parte devido ao avanço do El Niño. Mais informações: Nova massa de ar polar será diferente da que trouxe o frio mais intenso do ano

O mês de Junho se mostrou um mês bastante frio, assim como grande parte do Outono brasileiro em 2026. Como é possível observar na imagem abaixo, as temperaturas ficaram majoritariamente abaixo da média em Junho, especialmente no centro-sul do Brasil, entre estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Agora, ao longo do final de semana, uma área de baixa pressão começará a se intensificar entre a Argentina, o Paraguai e a Bolívia, dando origem a um ciclone extratropical e sua frente-fria associada. Este sistema impulsionará uma MASSA DE AR POLAR em direção ao Brasil na semana que vem, já na segunda-feira (29).

Esse sistema auxiliará na manutenção do frio sobre o centro-sul do Brasil ao longo da semana que vem, ajudando a manter anomalias negativas de temperaturas sobre grande parte do território brasileiro nos primeiros dias de Julho.

Anomalias de temperatura máxima (esquerda) e mínima (direita) registradas até o momento no mês de Junho mostram que o mês foi muito mais frio do que o normal na maior parte do Brasil.

No entanto, nem todo o mês de Julho será marcado por temperaturas baixíssimas. Previsões climáticas indicam que o padrão pode mudar por volta da segunda quinzena do mês, após a passagem dessa intensa massa de ar frio nos primeiros dias do mês.

Calor retorna na segunda quinzena de Julho

Previsões numéricas indicam que, ao longo do mês de Junho, o frio deve se dissipar gradualmente. É possível observar essa situação no mapa abaixo, onde as anomalias de temperatura negativas (cores azuladas) reduzem bastante, quase sumindo do território brasileiro.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 27 de Julho e 3 de Agosto mostra que, até o final do mês, a tendência é de que o frio mais intenso do outono desapareça gradualmente.

Essa situação é reflexo de um enfraquecimento das massas de ar frio que conseguirão avançar pelo país em Julho. Estimativas iniciais indicam que as temperaturas máximas, durante a tarde, podem voltar a ultrapassar os 30°C na região Sudeste ao longo da segunda quinzena do mês.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Esse padrão começa, também, a refletir o El Niño que se configurou no oceano Atlântico. A atmosfera já está começando a responder ao padrão de aquecimento oceânico, com uma mudança no regime de ventos e consequentemente de chuvas que deve se espalhar pelo globo ao longo das próximas semanas.

Previsão de intensificação do El Niño ao longo do ano mostra que as temperaturas oceânicas podem chegar a patamares acima dos +2,5°C - o que pode resultar num El Niño extremamente forte.

Previsões indicam ainda que esse El Niño tem o potencial de atingir intensidades históricas, com anomalias muito altas. A média dos modelos dinâmicos indica variações de até +2,7°C acima da média no Oceano Pacífico Equatorial, enquanto alguns modelos indicam possibilidade de anomalias extremas, superiores a 3,5°C.

Em anos de El Niño, um dos efeitos característicos é o aumento das temperaturas médias em grande parte do país, o que sinaliza a possibilidade de um inverno mais quente que o normal - possivelmente mais quente que o Outono. Entre os efeitos esperados devido ao El Niño para cada região, podemos listar:

Região Sul : Chuvas intensas e frequentes e aumento das temperaturas médias;

: Chuvas intensas e frequentes e aumento das temperaturas médias; Região Sudeste : Aumento moderado das temperaturas médias e ondas de calor;

: Aumento moderado das temperaturas médias e ondas de calor; Região Centro-Oeste : Sem efeitos muito pronunciados, mas chuvas e temperaturas podem ficar acima da média no Mato Grosso do Sul.

: Sem efeitos muito pronunciados, mas chuvas e temperaturas podem ficar acima da média no Mato Grosso do Sul. Região Nordeste : Diminuição brusca das chuvas e secas severas, especialmente no verão.

: Diminuição brusca das chuvas e secas severas, especialmente no verão. Região Norte: Diminuição das chuvas, secas severas, aumento pronunciado de incêndios florestais.

Em outras palavras, o El Niño pode impulsionar a ocorrência de ondas de calor severas e recordes pronunciados de temperaturas máximas entre 2026 e 2027.