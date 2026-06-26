    O megaprojeto do século: o plano de engenharia da China que redistribui água por todo o seu territorio

    A China está avançando com o maior projeto de obras hidráulicas já construído para transportar água das regiões úmidas do sul para as áreas mais secas do norte, transformando o mapa hídrico nacional.

    Vista aérea do Canal Principal da Rota Central do Projeto de Transposição de Águas do Sul para o Norte, na cidade de Shijiazhuang, província de Hebei, China.
    Vista aérea do Canal Principal da Rota Central do Projeto de Transposição de Águas do Sul para o Norte, na cidade de Shijiazhuang, província de Hebei, China.

    À primeira vista, pode-se pensar que a China não sofre com problemas hídricos, visto que seu território de 9.596.960 km² abriga alguns dos rios mais caudalosos da Ásia, vastas reservas glaciais e extensas regiões sujeitas a chuvas de monção.

    No entanto, a China enfrenta um desequilíbrio territorial significativo, pois é na região norte que se concentra uma grande parcela da população em termos absolutos — com megacidades como Pequim e Tianjin, que apresentam enormes demandas por água.

    Um projeto que desloca rios inteiros

    A iniciativa foi denominada "Projeto de Transposição de Águas do Sul-Norte" (South–North Water Transfer Project); lançado em 2002, tem um único objetivo: transportar grandes volumes de água das bacias do sul, mais úmidas, para as regiões mais áridas e densamente povoadas do norte do país asiático.

    Isso está sendo realizado por meio de uma rede de canais, reservatórios, estações de bombeamento e túneis.

    Mapa do megaprojeto. Fonte: Zhang et al. (2022): CC BY 4.0
    Mapa do megaprojeto. Fonte: Zhang et al. (2022): CC BY 4.0

    Atualmente, existem duas rotas: a rota leste, que utiliza um trecho do histórico Grande Canal da China, e uma rota central, que transporta água do Reservatório de Danjiangkou para as imediações de Pequim e Tianjin.

    Dezenas de bilhões de metros cúbicos de água já foram transferidos por meio desses dois sistemas, constituindo a maior rede de transposição de águas do planeta.

    A terceira fase, um desafio ainda mais colossal

    A criação de outra grande rota vem sendo considerada há vários anos; prevê-se que ela atravesse parte do Planalto Tibetano. Isso permitiria captar os vastos recursos hídricos da região e desviá-los para as bacias com escassez de água no norte da China.

    Essa proposta apresenta desafios formidáveis, uma vez que o plano inicial prevê que a rota atravesse regiões situadas a altitudes entre 3.000 e 4.000 metros e exige a construção de longos túneis através de um terreno acidentado e inóspito.

    Alguns desses estudos preveem centenas de quilômetros de túneis e barragens de proporções gigantescas, o que explica por que essa fase permanece sendo objeto de análise e debate.

    Uma tentativa de controlar o incontrolável

    Para além dos resultados, o "Projeto de Transposição de Água Sul-Norte" simboliza uma filosofia que tem caracterizado a China nas últimas décadas: responder a grandes desafios ambientais por meio de projetos de engenharia de escala monumental.

    Um projeto de dimensões difíceis de imaginar.
    Um projeto de dimensões difíceis de imaginar.

    Com uma resposta que abrange desde barragens gigantescas e programas de reflorestamento em larga escala até sistemas de modificação artificial de precipitação, a China transformou a gestão da terra e da água em uma prioridade estratégica.

    Este megaprojeto hídrico é, sem dúvida, o empreendimento mais ambicioso que a China já realizou — ou está realizando atualmente —, pois envolve uma façanha capaz de deslocar rios inteiros por milhares de quilômetros.

    A mudança climática acrescenta novas incertezas

    As mudanças climáticas serão um fator que complicará os planos, pois o Planalto Tibetano está aquecendo rapidamente, provocando o recuo de geleiras e alterações nos padrões de precipitação, o que resultará em mudanças nas vazões dos rios nas próximas décadas.

    Tudo isso significa que a infraestrutura projetada para enfrentar a escassez de água poderá enfrentar novas limitações no futuro, decorrentes das mudanças climáticas.