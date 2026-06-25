Nova massa de ar polar será diferente da que trouxe o frio mais intenso do ano; saiba o que esperar
Nova massa de ar polar impulsionada por ciclone extratropical e uma frente fria provocará uma queda das temperaturas e geadas no centro-sul do Brasil, mas terá uma intensidade e abrangência menor do que o último sistema a atuar sobre o país.
Após a atuação de uma massa de ar frio intensa ao longo desta semana, previsões já indicam outro sistema similar se aproximando, e o fenômeno já começa a atuar sobre o Brasil na segunda-feira (29) provocando uma forte queda das temperaturas e novas geadas em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Esse sistema auxiliará na manutenção do frio sobre o centro-sul do Brasil ao longo da semana que vem, ajudando a manter anomalias negativas de temperaturas sobre grande parte do território brasileiro nos primeiros dias de Julho.
O sistema ajuda inclusive a manter temperaturas abaixo da média sobre a região Norte, algo que já foi ocasionado pela massa de ar polar desta semana. No entanto, vale notar que a próxima massa de ar frio não será tão intensa quando a que atuou esta semana.
Próxima massa de ar polar será mais fraca
A abrangência e a intensidade da próxima massa de ar polar serão menores do que os da massa que atuou nesta semana. Parte disso ocorre devido a algumas oscilações meteorológicas que estão em fases pouco propícias ao avanço e formação de sistemas instáveis sobre o Brasil.
A Oscilação de Madden-Julian (OMJ) está entrando nas fases 5 e 6, que num geral favorecem a ocorrência de tempo mais seco e estável sobre o Brasil. Enquanto isso, a Oscilação Antártica (OA) está em níveis positivos muito pronunciados, que estão associados a uma inibição do avanço de sistemas transientes, como ciclones e frentes frias; porém em tendência de queda em direção a valores negativos, o que pode auxiliar na tendência oposta.
Além disso, nas últimas rodadas dos modelos numéricos de previsão, o sistema tem perdido intensidade. Isso fará com que os efeitos principais da próxima massa de ar frio sejam sentidos mais na região Sul, no extremo oeste da região Centro-Oeste e no extremo leste do Sudeste, atuando menos nas demais regiões do país.
As últimas rodadas de previsão estão, inclusive, indicando uma menor probabilidade de ocorrência de temperaturas negativas (abaixo de zero) sobre a região Sul, o que diminui consideravelmente a chance de geadas fortes e precipitação invernal, embora ainda exista possibilidade de que geadas fracas a moderadas ocorram, especialmente nas regiões serranas.
Para saber exatamente em quais dias o frio será mais intenso na semana que vem e acompanhar a previsão de chuva, geadas e temperaturas mínimas e máximas, não deixe de consultar diariamente a previsão meteorológica específica para o seu município.