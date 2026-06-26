Os 7 lugares com maior probabilidade de abrigar vida em nosso sistema solar

Marte não é o único candidato a abrigar vida extraterrestre — existem oceanos ocultos sob o gelo, lagos de metano e muito mais. Diversos pontos do Sistema Solar oferecem outros cenários promissores para a descoberta de organismos extraterrestres.

Marte não é o único candidato a abrigar vida extraterrestre — existem oceanos escondidos sob o gelo, lagos de metano e muito mais. Vários pontos do Sistema Solar oferecem outros cenários promissores para a descoberta de organismos extraterrestres. Se estamos sozinhos no universo, permanece uma incógnita. No entanto, o número de lugares capazes de abrigar vida continua a crescer à medida que a ciência avança.

A busca por vida além da Terra é um dos grandes desafios científicos do século 21. Por décadas, Marte capturou a atenção de todos na esperança de encontrar uma resposta para a grande questão: estamos sozinhos no Universo?

No entanto, à medida que a pesquisa sobre o cosmos avançou, o mapa de mundos potencialmente habitáveis se expandiu. Oceanos escondidos sob camadas de gelo, atmosferas complexas e até mesmo planetas localizados na chamada zona habitável de outras estrelas tornaram-se prioridades nos programas de exploração espacial.

Embora ainda não haja provas definitivas de vida extraterrestre, esses sete locais estão entre os candidatos mais promissores para abrigar organismos, ao menos em formas microscópicas.

Marte, o velho conhecido

Marte continua sendo um alvo privilegiado para a astrobiologia. Diversas missões confirmaram que, bilhões de anos atrás, o Planeta Vermelho possuía rios, lagos e até mesmo mares. Além disso, grandes reservas de água congelada ainda existem sob a superfície, e algumas evidências apontam para a presença de salmouras líquidas em certas regiões.

Marte, o planeta vermelho, em uma imagem fornecida pela NASA.

Os robôs exploradores Perseverance e Curiosity encontraram compostos orgânicos e minerais que se formam na presença de água. Embora esses elementos não constituam prova de vida, demonstram que Marte possuía as condições necessárias para abrigar microrganismos em um passado remoto.

Portanto, a possibilidade de formas de vida bacterianas terem se abrigado no subsolo permanece uma das hipóteses mais estudadas pela agência espacial americana NASA e pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Europa, a lua de Júpiter que esconde um oceano

Europa, uma das maiores luas de Júpiter, tornou-se um dos lugares mais fascinantes do sistema solar. Sua superfície gelada esconde um vasto oceano global que pode conter mais água líquida do que todos os mares da Terra juntos.

Ilustração da sonda Europa Clipper da NASA, com chegada prevista a Júpiter em 2030. Foto: NASA/JPL-Caltech..

Os cientistas acreditam que, sob a crosta gelada, existe uma interação entre a água e o núcleo rochoso que poderia gerar fontes hidrotermais, semelhantes às da Terra que sustentam ecossistemas inteiros na ausência de luz solar.

Observações feitas por telescópios e sondas espaciais também detectaram possíveis plumas de vapor de água subindo do interior. A Europa Clipper, sonda espacial interplanetária lançada em outubro de 2024 pela NASA, tem como objetivo estudar essa lua em detalhes para determinar se ela possui os elementos necessários para abrigar vida. A previsão é de que ela chegue ao seu destino em 2030.

Encélado, os gêiseres de Saturno

Encélado, uma pequena lua de Saturno, foi palco de uma das descobertas mais surpreendentes da exploração espacial. Em 2005, a sonda Cassini observou enormes jatos de vapor e partículas de gelo irrompendo de fraturas perto de seu polo sul.

Imagens de alta resolução de Encélado, uma lua gelada de Saturno, capturadas pela sonda Cassini. NASA/JPL/Space Science Institute.

Esses gêiseres têm origem em um oceano subterrâneo em contato com um núcleo rochoso. A análise das partículas ejetadas para o espaço revelou a presença de moléculas orgânicas, sais e compostos relacionados a processos hidrotermais.

A combinação de água líquida, fontes de energia e elementos químicos essenciais faz de Encélado um dos lugares mais promissores para a descoberta de microrganismos. De fato, alguns pesquisadores acreditam que ele pode ser ainda mais hospitaleiro à vida do que Marte.

Titã, um laboratório natural

Titã, a maior lua de Saturno, também possui uma atmosfera densa, rios e lagos, embora estes não sejam compostos de água, mas sim de metano e etano líquidos.

Um oceano de água salgada pode estar escondido sob sua superfície gelada. Além disso, a abundância de compostos orgânicos e as complexas reações químicas que ocorrem em sua atmosfera fazem de Titã um laboratório natural para estudar como a vida pode ter surgido na Terra primitiva.

Miren que belleza! La sonda Cassini nos regala esta imponente postal de la atmósfera de Titan, un satélite natural de Saturno! Titan posee una atmósfera de Nitrógeno y ríos, mares, lagos de metano. Posiblemente el mejor lugar para buscar vida fuera de la tierra. Buen día! pic.twitter.com/fHxw5YcaBf — Seba Campos (@seba_sirius) April 16, 2024

A missão Dragonfly, planejada para a próxima década, explorará esse fascinante satélite com um drone capaz de se deslocar por diferentes regiões e analisar sua composição química em profundidade.

Fora do nosso sistema solar

Nem tudo está confinado ao nosso sistema solar. Alguns planetas que orbitam estrelas distantes — ou exoplanetas — também são candidatos a abrigar vida extraterrestre. Vale a pena dar uma olhada neles.

TRAPPIST-1, um sistema com vários mundos habitáveis

A cerca de 40 anos-luz da Terra encontra-se TRAPPIST-1, uma estrela anã vermelha ultragelada em torno da qual orbitam sete planetas do tamanho da Terra. Pelo menos três deles estão localizados na zona habitável, onde as temperaturas permitiriam a existência de água líquida.

O nosso Sol e a estrela anã ultragelada TRAPPIST-1 em escala. Esta estrela tênue tem apenas 11% do diâmetro do Sol e é muito mais vermelha. Foto: Observatório Europeu do Sul.

Os exoplanetas TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f e TRAPPIST-1g são particularmente interessantes porque podem potencialmente ter atmosferas e oceanos estáveis em suas superfícies. Telescópios atuais e missões futuras estão tentando determinar se esses mundos possuem as condições necessárias para sustentar alguma forma de vida.

LHS 1140 b, uma possível super-Terra oceânica

LHS 1140 b é uma super-Terra localizada a aproximadamente 48 anos-luz de distância, na constelação de Cetus. É maior que o nosso planeta e está situada dentro da zona habitável de sua estrela.

Observações recentes sugerem que ela pode ser parcialmente coberta por oceanos e reter uma atmosfera densa, dois fatores considerados essenciais para a manutenção de condições favoráveis à vida.

Alguns modelos chegam a propor a possibilidade de que ela possa ser um planeta com uma vasta extensão de água líquida, o que justifica sua descrição como um potencial "mundo oceânico".

Próxima Centauri b, nossa vizinha mais interessante

Proxima Centauri b é o exoplaneta potencialmente habitável mais próximo da Terra. Ele está localizado a pouco mais de 4 anos-luz de distância e orbita Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol.

Sua massa é semelhante à da Terra e ele se encontra dentro da zona habitável. No entanto, a intensa atividade de sua estrela — uma estrela eruptiva, o que significa que ela sofre erupções e mudanças imprevisíveis e intensas de brilho — levanta dúvidas sobre a existência de uma atmosfera estável. Apesar disso, ele continua sendo um dos candidatos mais atraentes para pesquisas futuras.