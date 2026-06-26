Frente fria avança pelo Sul com alerta de tempestades e 200 mm de chuva; veja onde

O Sul do Brasil entra em alerta com o avanço de uma frente fria que traz riscos de chuvas intensas e tempestades. Os acumulados de chuva podem atingir 200 mm até o início de julho

Nuvem de tempestade avançando por cidade gaúcha em 2019. Foto: Gabriel Zaparolli.

Um novo ciclone vai se formar no Sul do Brasil a partir deste final de semana. O processo de ciclogênese começa no sábado (27), com o sistema se consolidando totalmente ao longo do domingo (28). A expectativa é de que a frente fria associada a esse ciclone avance com força pela região.

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Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná serão os mais afetados e entram em estado de alerta para tempestades severas e chuvas intensas. Até quarta-feira (1), o acumulado de chuva pode atingir 200 mm.

Confira a seguir como fica o tempo no Sul do país e veja onde o risco é maior nos próximos dias.

Frente fria avança e deixa RS, SC e PR em alerta

O decorrer do domingo (28) terá a consolidação do ciclone que trará alertas de tempestades e chuvas intensas em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no sudoeste do Paraná devido a sua frente fria.

Densidade de raios mostra áreas com maiores possibilidades de tempestades neste domingo (28).

Conforme a frente fria avança, aumentam as chances de temporais que, além de virem acompanhados de trovoadas e descargas elétricas, podem gerar rajadas de vento superiores a 70 km/h em pontos isolados.

No entanto, ao alcançar o Paraná, o sistema encontrará uma área de alta pressão que dificultará o seu avanço em direção ao Sudeste do país. Por conta desse “bloqueio”, as chuvas serão prolongadas, intercalando períodos de fraca, moderada e forte intensidade.

Precipitação prevista para a tarde de segunda-feira (29).

Na segunda-feira (29), a área mais atingida por essas instabilidades se estenderá entre o leste e o oeste do Paraná e grande parte de Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul, o tempo fica fechado apenas em sua porção norte, enquanto nas demais áreas o sol volta a aparecer.

Com a chegada da terça-feira (30), o cenário mudará novamente devido a novas perturbações na atmosfera, as instabilidades voltam para o Rio Grande do Sul, deixando o noroeste gaúcho sob aviso de chuvas intensas.

Rios atmosféricos atuando sobre a Região Sul do Brasil nesta quarta-feira (1).

Por fim, na quarta-feira (1), a atuação de um cavado que dará origem a uma baixa pressão, que manterá o risco de tempestades na região. Isto por conta do aumento no transporte de umidade para a região, elevando ainda mais os acumulados de chuva previstos para o período.

Acumulado de chuva supera os 200 mm até quarta-feira

Com as chuvas ocorrendo de forma persistente sobre os estados da Região Sul, novos alertas vão entrar em vigor, chamando a atenção para os altos volumes de chuva previstos para os próximos dias.

As precipitações também serão fortes nas capitais, mesmo que o total previsto não seja tão elevado. Em Porto Alegre (RS), o volume esperado chega a 28 mm, enquanto Florianópolis (SC) deve registrar 39 mm e Curitiba (PR), 32 mm.

No Rio Grande do Sul, a porção sul do estado tem previsão dos menores acumulados até quarta-feira (1), aproximando-se de 25 mm. No entanto, a partir de Santa Maria (RS) em direção a Santa Catarina, os valores disparam e deixam o estado em alerta, com previsão que varia de 70 mm a 210 mm. Marcas superiores a 160 mm devem se espalhar por diversos municípios da metade norte.

A previsão indica grandes acumulados de chuva até quarta-feira (1). Áreas do norte do RS podem registrar 200 mm, enquanto que oeste da Região Sul, os acumulados ficam acima de 100 mm.

Em Santa Catarina, os menores volumes ocorrem na porção leste, mas ainda com potencial para provocar transtornos, com acumulados entre 60 mm e 100 mm. Já entre a Serra Catarinense e o oeste do estado, a expectativa é de marcas entre 120 mm e 180 mm, o que gera alerta para alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra.

Sobre o Paraná, as instabilidades se concentram no oeste e sudoeste do estado, com volumes esperados entre 90 mm e 160 mm. No restante do estado paranaense, as chuvas serão menos intensas, variando entre 20 mm e 40 mm.