O que esperar do frio nesta segunda quinzena de abril?

O frio intenso e abrangente ainda vai demorar a alcançar o Brasil. A previsão para a segunda quinzena de abril indica uma bolha de calor persistente e temperaturas essencialmente acima da média.

Segunda quinzena de abril terá calor acima da média no Brasil e frio limitado.

A temperatura no Brasil entre 1° e 13 de abril tem sido em torno da média, tendo sido registrado apenas um episódio de frio até então, com ocorrência de geada na Serra Catarinense. Enquanto a média das temperaturas mínimas ficou entre a média e ligeiramente acima da média na maior parte do país, as máximas tiveram o comportamento oposto, ficando ligeiramente abaixo da média.

Anomalias de temperatura mínima (esquerda) e máxima (direita) entre 1 e 13 de abril de 2026. Créditos: Adaptada de CPTEC/INPE.

Para a segunda quinzena do mês, período entre 20 de abril e 4 de maio, a previsão do modelo de confiança da Meteored, o ECMWF, indica que as temperaturas serão essencialmente acima da média em todo o país, com anomalias de até 6°C acima da média.

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Apenas na virada do mês há um sinal de temperaturas na média no Rio Grande do Sul, o que, nesta época, pode ser interpretado como atuação de uma massa de ar frio. Confira os detalhes.

Bolha de calor de até 6°C acima da média

O modelo ECMWF fornece, diariamente, previsões atualizadas de anomalias semanais de temperatura e precipitação. Na rodada mais atual, o modelo prevê que uma bolha de calor com anomalias de temperatura entre 3°C e 6°C acima da média irá persistir sobre uma área que abrange desde o norte da região Sul, metade leste do Centro-Oeste e grande parte do Sudeste.

No centro desta bolha (entre o Triângulo Mineiro e o sudeste de Goiás) as anomalias podem alcançar entre 6°C e 10°C acima da média.

Este padrão deve se manter pelas próximas duas semanas, sendo que entre 27 de abril e 4 de maio a área com anomalias entre 3°C e 6°C abrange uma área ainda maior. O restante do país, quase que em totalidade, também terá temperaturas entre 1°C e 3°C acima da média.

Previsão de anomalia semanal de temperatura de acordo com o ECMWF. Créditos: Elaborado por Meteored/Adaptado de ECMWF.

Na semana entre 20 e 27 de abril, as temperaturas devem ser entre a média e abaixo da média na metade sul da região Norte e no litoral do Nordeste, enquanto na última semana de abril, temperaturas dentro da média estão previstas para a costa norte do país e metade sul do Rio Grande do Sul.

Previsão de anomalia semanal de temperatura de acordo com o ECMWF. Créditos: Elaborado por Meteored/Adaptado de ECMWF.

Este padrão de temperatura está fortemente relacionado ao padrão de chuva previsto. A previsão indica persistentes anomalias negativas de precipitação sobre o centro-leste do país, abrangendo parte da região Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, quase que em totalidade.

Isso indica que uma área de alta pressão irá afetar a região, inibindo chuvas, comprimindo o ar e, consequentemente, aumentando as temperaturas. Já as temperaturas dentro/abaixo da média estão associadas com regiões onde a chuva deve ser acima da média.

Isso quer dizer que não vai fazer frio?

A previsão de temperaturas acima da média não necessariamente quer dizer que não teremos frio nas próximas semanas. Na verdade ela indica que, mesmo que massas de ar frio estejam previstas, elas não devem ser intensas o suficiente para afetar a média das temperaturas da semana.

Por exemplo, o mapa abaixo mostra a temperatura prevista pelo modelo ECMWF para a madrugada do dia 22 de abril. As áreas em verde indicam temperaturas entre 14°C e 18°C na faixa leste das regiões Sul e Sudeste. Mas, novamente, como foi com a massa de ar frio da semana passada, a sensação de frio será mais restrita à noite e amanhecer, com as máximas se elevando à tarde.

Previsão de temperatura para a madrugada de 22 de abril, de acordo com o ECMWF.

Além disso, como mostrado no mapa de previsão de anomalias semanais de temperatura anteriormente, a semana entre 27 de abril e 4 de maio deve ter temperaturas dentro da média em grande parte do Rio Grande do Sul.

Neste contexto, com base na normal climatológica (valores de referência) do mês de abril, podemos interpretar como uma entrada de ar frio associada a passagem de uma frente fria, como pode ser inferido a partir dos campos de precipitação.