Nova frente fria traz alerta de chuvas intensas e tempestades ao centro-sul; veja previsão

Uma nova frente fria irá avançar pelo Centro-Sul do Brasil nos próximos dias e trará de volta os riscos para chuvas intensas e tempestades em vários estados. Veja também: Ciclone e frente fria: nova virada no tempo vai atingir 5 estados no fim do mês; confira

Parte do Centro-Sul do Brasil tem registrado dias de tempo estável, mas isto está prestes a mudar neste final de junho. Uma nova frente fria irá mudar o tempo na região trazendo alertas para chuvas intensas e tempestades em estados da Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

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As mudanças no tempo começarão a ser sentidas neste final de semana com o aumento da intensidade de uma área de baixa pressão, promovendo convergência de umidade para o Sul do Brasil. Acompanhe a previsão do tempo e como a frente fria avança pelo país.

Final de semana começa com sol, mas termina com chuva

Até a sexta-feira (26), o modelo europeu ECMWF mostra tempo estável com pouca presença de nuvens sobre o Sul e Centro-Oeste do Brasil. No Sudeste, uma frente fria segue perdendo força e o sol volta a aparecer. A ausência de nebulosidade tende a permanecer até meados da manhã de sábado (27).

Canal de umidade atuando sobre parte do centro-sul do Brasil.

A partir daí, uma área de cavado em superfície surge e provoca perturbações na atmosfera, gerando instabilidades. Lembrando que um cavado é um alongamento de uma área de baixa pressão, que neste caso está localizada entre a Argentina e o Paraguai.

Os estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná serão os primeiros a registrarem mudanças no tempo, com o aumento da presença de nuvens e chuvas previstas para a tarde de sábado (27). Até o final da noite toda a Região Sul estará com o céu encoberto e com chances de pancadas de chuva com intensidade leve e moderada.

Mapa de densidade de raios para o início da tarde deste domingo (28) mostra áreas com possibilidade de tempestades acompanhadas de descargas elétricas.

No final da manhã de domingo (28), a baixa pressão terá se desprendido, dando origem a um novo ciclone, que terá associada a ele uma frente fria. O sistema frontal provoca chuvas intensas e tempestades sobre o Rio Grande do Sul.

O estado gaúcho deve ficar em alerta neste domingo (28) para potenciais transtornos como alagamentos, queda de árvores e galhos, e possibilidade de queda de granizo.

Mapa de precipitação e nível médio do mar mostra a posição do ciclone e da frente fria sobre a América do Sul.

Entre a tarde e o final da noite de domingo (28), a frente fria avança por todo o território gaúcho e chega a Santa Catarina. O sistema frontal mantém o mesmo ritmo de chuvas intensas e riscos de tempestades deixando o estado também em alerta.

Semana começa com chuva em áreas do Centro-Sul

Durante a madrugada de segunda-feira (29), os riscos de tempestades avançam para áreas pontuais de Santa Catarina e do Paraná. Mas São Paulo e Mato Grosso do Sul terão aumento da presença de nuvens carregadas em áreas próximas do estado paranaense.

Na tarde de segunda (29), pancadas de chuva são previstas para o sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo podendo até provocar problemas devido a sua intensidade entre moderada e forte.

Ainda durante a tarde, o Paraná e o litoral norte de Santa Catarina ficam em alerta por conta das chuvas, que podem ser de forte intensidade. Nos demais municípios chuva com intensidade moderada. Conforme as horas passam, nota-se que o sistema frontal fica estagnado, sobre a região sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul e nos três estados do Sul do Brasil.

Mapa de nebulosidade e chuva prevista para a manhã de terça-feira (30), segundo o modelo ECMWF.

Isso ocorre porque temos, ao mesmo tempo, a atuação de uma alta pressão sobre o leste do Sudeste, que dificulta o avanço da frente fria para maiores latitudes. Com isso, a terça-feira (30) também tem previsão de tempo fechado e chuva pela Região Sul do Brasil, mantendo os três estados em alerta para chuvas intensas e temporais.

Acumulado supera os 100 mm até terça-feira

Entre o final de sábado (27) e o final da noite de terça-feira (30), os maiores acumulados de chuva acontecem sobre o estado do Paraná, com destaque para a porção central do estado. Há municípios com expectativa de acumulados próximos e superiores aos 100 mm.

Mapa de precipitação acumulada prevista entre sábado (27) e terça-feira (30) para o Centro-Sul do Brasil.

O litoral norte de Santa Catarina também deverá se manter atento aos volumes de chuva que superam a casa dos 60 mm. Áreas pontuais do leste catarinense e norte gaúcho terão acumulados acima de 50 mm, o que gera algumas preocupações. No restante das cidades, acumulados entre 20 mm e 40 mm.