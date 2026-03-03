Lagos de água negra na bacia do Congo liberam carbono ancestral para a atmosfera

Nas profundezas da bacia do Congo, vastas turfeiras armazenam silenciosamente enormes quantidades de carbono da Terra, mas um novo estudo sugere que este antigo cofre pode estar a verter.

Grandes partes da bacia central do Congo são de difícil acesso o que dificulta o estudo acerca da influência dos pântanos e turfeiras no clima global.

Cientistas que estudam os maiores lagos de água negra de África descobriram que quantidades significativas de dióxido de carbono que borbulham na atmosfera provêm não só da vida vegetal recente, mas também da turfa que permaneceu armazenada durante milhares de anos.

Os pântanos tropicais e as turfeiras são atores cruciais no ciclo do carbono da Terra e, por extensão, no clima global. Em regiões como a bacia do Amazonas, a bacia do Congo e os pântanos do Sudeste Asiático, acumulam-se espessas camadas de material vegetal parcialmente decomposto ao longo do tempo. Juntos, estes ecossistemas armazenam aproximadamente 100 gigatoneladas de carbono.

O que são turfeiras?



As turfeiras são ecossistemas húmidos, conhecidos como "territórios esponja", formados pela acumulação de matéria orgânica vegetal (turfa) em condições de saturação de água, acidez e baixas temperaturas

No centro de África, a bacia do Congo contém uma das maiores e mais significativas destas reservas de carbono. Embora as suas turfeiras e pântanos cubram apenas 0,3% da superfície terrestre do planeta, armazenam cerca de um terço de todo o carbono retido nas turfeiras tropicais de todo o mundo.

Apesar da sua importância, estes ecossistemas remotos não têm sido amplamente estudados. Grandes partes da bacia central do Congo são de difícil acesso, e viajar para lagos e pântanos isolados requer frequentemente barcos ou pirogas tradicionais. Como resultado, a sua influência no clima global permanece incerta.

Descobertas surpreendentes nos lagos de águas negras do Congo

Na última década, uma equipa liderada pela ETH Zurique tem investigado a bacia do Congo mais de perto. O seu trabalho já revelou descobertas inesperadas, incluindo o rio Ruki, um dos rios de água negra mais escuros da Terra (como relata a ETH News). Num estudo recente, os investigadores voltaram a sua atenção para dois lagos de água negra com coloração escura devido à presença de matéria vegetal: o maior lago de água negra de África, o Lago Mai Ndombe, e o mais pequeno Lago Tumba. Mais uma vez, depararam-se com um resultado surpreendente.

À medida que os detritos vegetais e a matéria orgânica do solo são levados para o lago Mai Ndombe pelas águas das florestas circundantes, conferem à água uma tonalidade castanha escura.

O Lago Mai Ndombe é mais de quatro vezes maior do que o Lago de Constança, e a sua água assemelha-se a um chá preto forte. Está rodeado por vastas florestas pantanosas e florestas tropicais de planície praticamente intocadas, que crescem sobre profundos depósitos de turfa.

Carbono antigo libertado na atmosfera

As medições mostram que quantidades substanciais de dióxido de carbono estão a escapar de ambos os lagos para a atmosfera. No entanto, a origem deste carbono não era a que os cientistas previam. Embora parte das emissões provenha de material vegetal cultivado recentemente, até 40% do dióxido de carbono tem origem na turfa que se acumulou há milhares de anos nos ecossistemas próximos. Os investigadores determinaram isto analisando a idade do CO2 dissolvido utilizando a datação por radiocarbono.

As mudanças climáticas e o risco de secagem das turfeiras

A liberação de carbono antigo pode apontar para uma preocupação mais abrangente. As alterações ambientais impulsionadas pelas mudanças climáticas podem estar a desencadear processos que aumentam a libertação de carbono. Se as condições se tornarem mais secas, os solos turfosos podem secar com maior frequência e durante períodos mais longos.

Os períodos de seca podem contribuir para uma maior libertação de gases para a atmosfera.

Isto permite que o oxigênio penetre mais profundamente nas camadas de turfa, acelerando a decomposição microbiana de material orgânico anteriormente estável. À medida que a decomposição se acelera, mais CO2 deste enorme stock de carbono pode entrar na atmosfera.

Níveis de água e emissões de metano

Além do dióxido de carbono, a equipa também estudou as emissões de óxido nitroso e metano do Lago Mai Ndombe. Num estudo paralelo publicado no Journal of Geophysical Research, descobriram que os níveis de água influenciam fortemente a quantidade de metano que escapa.

Quando os níveis do lago estão elevados, os microrganismos consomem o metano de forma mais eficiente antes de este chegar à atmosfera. Durante a estação seca, quando os níveis de água descem, o metano é decomposto de forma menos eficiente e são libertadas quantidades maiores.

Desflorestação e pressões sobre o uso da terra

As alterações no uso da terra também podem representar uma ameaça. A população da República Democrática do Congo deverá triplicar até 2050, aumentando a procura de terras agrícolas e levando a uma maior desflorestação. A desflorestação pode intensificar as condições de seca, mantendo potencialmente os níveis dos lagos persistentemente baixos.

Referência da notícia

Drake, T.W., Hemingway, J.D., Barthel, M. et al. Millennial-aged peat carbon outgassed by large humic lakes in the Congo Basin. Nature Geoscience (2026).